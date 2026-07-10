11 mitova o kolesterolu u koje biste trebali prestati vjerovati

MIT 6: SAMO OSOBE STARIJE OD 35 GODINA TREBAJU KONTROLIRATI KOLESTEROL. Činjenica: Razinu kolesterola trebalo bi kontrolirati svakih pet godina od djetinjstva do srednje životne dobi. Muškarci u dobi od 45 do 65 godina i žene od 55 do 65 godina trebali bi kontrolirati kolesterol svake jedne do dvije godine, dok se nakon 65. godine preporučuju godišnje kontrole. Ako imate visok kolesterol, možda će biti potrebne češće pretrage kako bi se provjerilo djeluju li propisani lijekovi i promjene životnih navika. Ako nikada niste provjerili razinu kolesterola, razgovarajte sa svojim liječnikom i nemojte čekati da on prvi pokrene tu temu. | Foto: dreamstime/ilustracija