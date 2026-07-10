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11 mitova o kolesterolu u koje biste trebali prestati vjerovati

Povišen kolesterol jedan je od glavnih čimbenika rizika za razvoj bolesti srca i krvnih žila, no o njemu i dalje kruže brojne zablude. Često se pogrešno smatra i da je dovoljno izbaciti masnoće iz prehrane ili uzimati lijekove kako bi se razina kolesterola držala pod kontrolom. Međutim, na vrijednosti kolesterola utječu brojni čimbenici
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11 mitova o kolesterolu u koje biste trebali prestati vjerovati
U nastavku donosimo najčešće mitove o visokom kolesterolu i činjenice koje je važno znati kako biste bolje zaštitili zdravlje srca i krvnih žila. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku donosimo najčešće mitove o visokom kolesterolu i činjenice koje je važno znati kako biste bolje zaštitili zdravlje srca i krvnih žila. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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