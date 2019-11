11 najčešćih razloga za prekid: Zbog njih će većina otići dalje

Kada razmišljate o partneru kojeg želite u životu, postoji mnogo stvari koje mogu biti na popisu. Od njihovog smisla za humor, izgleda do načina na koji postupaju s vama. Svatko ima sliku idealnog partnera.

No postoje velike stvari zbog kojih se razilazimo i bez obzira koliko dugo bili skupa, oni spadaju u kategoriju nepomirljivih razlika.

Jedna od njih je želja za djecom, neodgovornost prema novcu ili inertnost po pitanju posla.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovih 11 razloga su najveće prekretnice u vezama, prema iskustvima psihologa, piše MSN.

1. Vaši problemi ga/je ne zanimaju

Bez obzira koliko dugo ste s nekim, jedna od najvažnijih stvari je osigurati da i vi i partner budete sretni. Dakle, ako ste se našli u situaciji u kojoj je vaša veza ugrožena, a partner ne čini ništa na ispravljanju problema, psihologinja Dara Bushman tvrdi da bi to definitivno moglo potaknuti prekid veze.

2. Niste na istoj valnoj duljini po pitanju djece

Druga važna tema o kojoj bi trebalo razgovarati prije nego što se odlučite na duži potez s potencijalnim partnerom je da li ćete u budućnosti imati djecu ili ne.

Foto: Dreamstime

Ako netko od vas ima drugačija razmišljanja ili je naglo promijenio mišljenje, prema Bushman, to je najčešće kraj veze.

3. Mijenjaju ili otkazuju planove u posljednjem trenutku

Isplanirali ste vikend, godišnji odmor ili odlazak na večeru, a vaš partner je to u zadnji čas otkazao. Ima dobre razloge svaki put, ali ako se to stalno ponavlja, znači da ne možete računati na njega.

Jednako tako, to pokazuje da ne želi provoditi svoje slobodno vrijeme s vama, što je realan i opravdan razlog za prekid.

- Spontanost u vezi je dobra, ali ako vaš momak ili djevojka uvijek otkazuju u posljednji trenutak, to je loš znak - rekla je psihologinja Bonnie Winston.

4. Ne slažete se oko financija

U početku veze, stvari na koje partneri troši novac, nisu vam toliko važne. No, kada ste u određenoj fazi veze, to bi mogao postati potencijalni problem.

Foto: Dreamstime

- Ako ne razmišljate slično u vezi trošenja novca, to je stvar koja može ugroziti vezu - kaže Winston.

Prije ili poslije dijelit ćete troškove, a ako jedno od vas ne razumije prioritete, to je jasan znak za uzbunu.

5. Nisu dovoljno zainteresirani

Iako se čini da svi znaju da je to nepoželjno, ipak, postoje ljudi koji ignoriraju ovaj znak.

- Ako jedan partner radi nešto kako bi se drugi partner osjećao neprivlačno, kritizira odijevanje, težinu ili općenito vašu osobnost, to ispada kao da ih ne zanima - objašnjava Winston. Dodaje kako u ovaj prekršaj spada i ako partner stalno govori o sebi, a vaš ga život ne interesira.

6. Ne dijelite iste vrijednosti

Kad birate partnera, trebali biste uzeti u obzir sve karakteristike, što uključuje i usporedbu njihovih vrijednosti s vašim. Je li mu važan integritet, ambicija i ljubavi prema obitelji, kao i vama?

Foto: Dreamstime

- Privlačnost i kemija su sjajni, ali što se dogodi kad izgled izblijedi i iskra nestane? Ako se partnerove vrijednosti značajno razlikuju od vaših, odnos je osuđen na propast - izjavila je Rachel DeAlto, stručnjakinja za veze.

7. Svađaju se na vrlo otrovan način

DeAlto također govori da ako ste s nekim tko se svađa poprilično bezobrazno kada ima problema u vezi, nije dobar za vas.

- Svi se povremeno naljutimo i ponekad izgovaramo i užasne stvari koje ne mislimo. No, kada postanu izrazito neugodni, to je znak za uzbunu - objasnila je i dodala kako to mogu biti i znakovi potencijalnog zlostavljanja.

8. Nisu preboljeli bivšeg/bivšu

Iako se super slažete s novim dečkom, ali još niste preboljeli bivšeg, to može narušiti vezu.

- To može značiti i da niste spremni za novu vezu - kaže DeAlto.

9. Nemaju ambicija

Za mnoge ljude nedostatak ambicija može biti veliki problem. Ostanete li zajedno, to će značiti da je zarada i plaćanje računa uglavnom na vama.

Foto: Dreamstime

10. U njegovoj, vašoj ili zajedničkoj prošlosti je bilo zlostavljanja

Bilo da je fizička, psihička, emocionalna ili seksualna, ako čujete da je netko zlostavljan, velika je vjerojatnost da ćete htjeti prekinuti vezu.

- Fizičko ili seksualno zlostavljanje apsolutno su opravdan razlog za prekid veze i javljaju se češće nego što možda mislite.Ono što je ponekad teže primijetiti je psihološko ili emocionalno zlostavljanje. Ponekad se to događa zajedno s fizičkim i/ili seksualnim zlostavljanjem - govori psihologinja Judy Ho.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

11. Ovisnosti i odbijanje pomoći

Podrška partnera može pomoći ljudima da prevladaju ovisnost. No, ako on i dalje ne želi pomoć, to može uništiti odnos.

- To nije sramotno, ali može ugroziti odnos i fizičko i mentalno zdravlje partnera - rekla je Ho.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: