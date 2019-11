Narukvica za ljubav na daljinu: Vibrira na drugom kraju svijeta

Danas postoji puno načina da se povežete sa svojim najmilijima koji žive u nekom drugom gradu, državi ili kontinentu, i to putem društvenih medija ili video-poziva. No to sve ne može pobijediti snagu dodira, pogotovo kad nekoga" obavijestite" da mislite na njega. To je od sada moguće uz vibrirajuću narukvicu, koja nekom posebnom prenosi vašu ljubav, čak i ako vas razdvaja na tisuće kilometara.

Set sadrži dvije jednostavne, ali elegantne narukvice, a kako biste se povezali s partnerom, prijateljicom, sestrom ili roditeljima potrebno je preuzeti aplikaciju. Tako će vam omogućiti da im pošaljete "povezujući dodir". S njima tako i dalje ostajete u bliskom kontaktu. Pitate se kako? Potrebno je samo dodirnuti svoju narukvicu, a narukvica voljene osobe istog će trena zasvijetliti i zavibrirati, dajući im do znanja da razmišljate o njima. Oni vam mogu i odgovoriti. Set isto tako omogućava slanje deset taktova, tako da možete kreirati vlastite tajne kodove dok šaljete poruke.

Foto: Uncommongoods.com

Narukvice su vodootporne, pune se, lako se čiste i održavaju. No one nisu jedini gadgeti koji povezuju ljude na velikim udaljenostima.

1. Svjetiljka prijateljstva

Foto: Uncommongoods.com

Poput narukvice, ova će lampica za prijateljstvo na daljinu dati do znanja vašim najmilijima da razmišljate o njima. Dodirom jedne svjetiljke zasvijetlit će i druga. Najbolje je to što ju možete darovati više ljudi, prijateljima i obitelji, kako biste im javljali da mislite na njih. Možete pokloniti i jednu lampu svakome, ali i birati boje svjetla.

2. Otkucaji srca na jastuku

Foto: Paul Cockcroft

Ova fantastična inovacija omogućit će vam da slušate otkucaje srca svojih najdražih gdje god da se nalazite. Pillow Talk je poseban uređaj koji dolazi s narukvicom koja prati srce i malim zvučnikom u stvarnom vremenu reproducira otkucaje druge osobe, kao da je tu pored vas. Samo stavite narukvicu prije nego idete u krevet, a zvučnik ispod jastuka i slušajte.

3. Ljubavna kutija

Foto: Julien Gontard

Lovebox Spinning Heart Messenger slanje poruka vašim najmilijima učinit će još posebnijim. Kad pošaljete poruku putem jednostavne aplikacije, srce na kutiji će se zavrtjeti i sve što vaši najmiliji trebaju napraviti je otvoriti ju kako bi na malom displeju pročitali poruku.

