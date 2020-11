11 predmeta koji trebaju ići u smeće: Stare cipele, časopisi...

Neobične suvenire koji vam samo skupljaju prašinu, stare cipele koje ne nosite, a mislite da hoćete ili omiljene stare časopise - bacite u smeće i stvorite mjesta za ono što vam je potrebno

<p>Svi volimo kad je kod kuće toplo i ugodno, a svaki kutak ima svoje raspoloženje i karakter. Da bismo stvorili ovu atmosferu, koristimo brojne i ugodne sitnice. Međutim, ponekad dođe vrijeme kada više nema mjesta na policama, stolovima ili na balkonu. A iste stvari morate premjestiti s jednog mjesta na drugo kako biste oslobodili malo prostora.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kelsey transformirala svoj dom u pravu Disney bajku</p><p>U nastavku pogledajte popis stvari od kojih bi se trebali rastati jer zaista nemaju svrhu i zauzimaju prostor.</p><h2>1. Svjetiljke i figurice</h2><p>Keramičke, plastične i drvene figurice ili svjetiljke koje rade na baterije i dizajnirane su za ukrašavanje interijera, u pravilu samo zauzimaju prostor. Činjenica je da ih obično ne koristimo onoliko često koliko smo planirali kad kupujemo ove dekor predmete.</p><h2>2. Stare cipele</h2><p>Često imamo kod kuće cijelu kolekciju obuće koju definitivno više nikada nećemo koristiti. Zapravo i razumijemo da su višak, ali svaki put nas unutarnji glas nagovori da sve ove cipele samo premjestimo u daleki kut ormara.</p><h2>3. Stari suveniri</h2><p>Neobične suvenire kineskog podrijetla smo kupili radi dječjeg oduševljenja, ali nakon nekoliko tjedana jednostavno smo ih prestali primjećivati. Sada, tijekom čišćenja kuće morate ukloniti prašinu s njih ili ih premještati s jednog mjesta na drugo, umjesto da ih bacite.</p><h2>4. Stare žlice i vilice</h2><p>Čitava hrpa starih aluminijskih ili čeličnih žlica i vilica koje se čuvaju u istoj drevnoj posudi su bespotrebni. Više se ni ne sjećamo podrijetla svakog od njih. Možda smo neke od njih dobili na kućnom okupljanju prije 15 godina, a možda smo ih planirali koristiti kad bismo krenuli na kampiranje.</p><h2>5. Još jedna vrećica puna drugih plastičnih vrećica</h2><p>Iz dana u dan se povećava broj proizvoda od plastike, primjerice vrećica, i često dođe trenutak kada ih morate složiti jednu u drugu. Kad idemo u kupovinu, često čujemo uobičajeno: 'Treba li vam vrećica?', i svaki put kad se to dogodi pomislimo na onu gomilu koja stoji negdje kod kuće i zauzima prostor.</p><h2>6. Ukrasni svijećnjaci</h2><p>Porculanski ili metalni svijećnjaci dizajnirani za svijeće po mjeri izgledaju lijepo u izlogu i prvog dana nakon kupnje. Vremenom se ovaj element dizajna pretvara u drugi sakupljač prašine.</p><h2>7. Prazne bočice od parfema</h2><p>Ugodan miris novih parfema uvijek nas razveseli, a bočica neobičnog oblika ugodna je oku. No u jednom trenutku na polici odjednom imamo prilično puno praznih bočica, a nema dovoljno mjesta za sve. U tim je situacijama najlakše baciti ih u kantu za smeće, umjesto da ih uredno slažete na svoje police.</p><h2>8. Novine i časopisi</h2><p>Brojni časopisi o ljepoti i stvaranju ugode u kući, te cijela hrpa novina s TV vodičem - sve se to postupno nakuplja na balkonu ili pokraj kreveta. Najvjerojatnije će vam s ove hrpe papira trebati samo nekoliko stranica iz tabloida koje ćete staviti u mokre cipele.</p><h2>9. Stari računalni monitori</h2><p>Moderna tehnologija učinila je velik korak naprijed te istjerala stara računala iz svakodnevne uporabe. Mnogi imaju stari veliki monitor u ormaru ili na balkonu - težak je, voluminozan i skuplja puno prašine. Potreba da ga posjedujete potpuno je nestala, tako da ga možete slobodno prodati ili baciti.</p><h2>10. Kartonske kutije od kućanskih aparata</h2><p>Svaki put kad raspakiramo nove kućanske uređaje, kažemo: 'Kutiju ne bacamo sve dok postoji jamstvo'. I nekoliko godina kasnije, ispada da je nitko nije ni dodirnuo. U najboljem slučaju, kutija će biti uredno rastavljena i presavijena, a u najgorem će se koristiti kao postolje za neke predmete.</p><h2>11. Tapete nakon obnove</h2><p>Obnova kuća uvijek je dug i naporan proces, nakon kojeg ostaje velika količina neiskorištenog materijala. Pokušavamo kupiti rezervne tapete kako bismo bili sigurni da ih imamo dovoljno. I često, nakon što završimo s obnovom zidova, cijele role tapeta ostaju netaknute i zauzimaju puno prostora, piše <a href="https://brightside.me/creativity-home/11-everyday-items-in-our-homes-that-belong-in-a-garbage-can-799737/" target="_blank">Bright Side</a>.</p>