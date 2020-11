Učinkovitije je: Ulja za čišćenje lica aplicirajte na suhu kožu

Ova specifična kozmetička formula najbolja je opcija za one koje svakodnevno koriste šminku, jer ulja za čišćenje istovremeno hidratiziraju kožu te je dubinski njeguju

<p>- Ulja za čišćenje predlažem posebno za one koje imaju osjetljivu ili vrlo suhu kožu. Naime, ta formula neće pretjerano isušiti kožu kao što to rade mnoga druga sredstva - ističe dermatologica Rachel Nazarian iz New Yorka.</p><p>Ovaj proizvod odlično skida šminku jer je otapa, stoga je adekvatan za one koji koriste dosta make-up formula.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>- Ulje za čišćenje aplicirajte na suhu kožu, odnosno na šminku, bez prijašnjeg umivanja. Primijetila sam da mnogi prije stavljanja ulja na lice, miješaju s vodom u dlanu, no to nema smisla jer ulje u tom slučaju ne odradi posao - komentira Nazarian.</p><p>Nakon toga slijedi umivanje te liječnica predlaže toplu vodu, a ne hladnu, jer će ona smanjiti mekoću i podatnost ulja.</p><p>Ulje koje ste koristili za čišćenje šminke, treba maknuti s kože u potpunosti, to nisu ona ulja za njegu kože koja ostaju na licu, istaknula je Nazarian za <a href="https://www.wellandgood.com/cleansing-oil-mistakes/">Wellandgood</a>.</p>