11 svakodnevnih navika koje vam polako iscrpljuju mozak

1. NEGATIVAN GOVOR PREMA SEBI. Mnogi ljudi svakodnevno vode vrlo strog unutarnji dijalog, često ni ne primjećujući koliko su kritični prema sebi. Stalno preispitivanje vlastitih pogrešaka, umanjivanje uspjeha ili uvjerenje da "nisam dovoljno dobar" s vremenom povećava razinu stresa. Takav način razmišljanja može negativno utjecati na raspoloženje, koncentraciju te povećati rizik od anksioznosti i depresije. Stručnjaci savjetuju da pokušate prepoznati takve misli i zamijeniti ih realnijim i podržavajućim pogledom na sebe. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija