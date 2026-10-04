Što pojačano noćno znojenje može otkriti o vašem zdravlju

Pojačano znojenje noću najčešće se javlja zbog spavanja u pretoplim uvjetima. Katkad se može manifestirati i zbog pretjeranog razmišljanja o problemima, posebno ako ne vidite izlaz iz njih. Tad se lako pojave tjeskoba i nemir, a to zna izazvati preznojavanje.

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Ponekad su uzrok noćnog preznojavanja određene zdravstvene tegobe, uzimanje lijekova ili promjene u radu hormona. Donosimo vam moguće uzroke noćnog znojenja, a koji nisu povezani sa spavanjem u previše toplim prostorijama ili brigama.

Noćno znojenje može biti simptom leukemije

Pojačano noćno znojenje javlja se i kod leukemije, maligne bolesti koštane srži i limfnih čvorova.

- U hrvatskom narodu uobičajen je opis leukemije kao bolesti u kojoj se krv pretvara u vodu. U većini slučajeva maligna pretvorba događa se u bijelim krvnim stanicama, premda se može dogoditi i u drugim stanicama koje sudjeluju u stvaranju krvi. Bijele krvne stanice, leukociti, sudjeluju u obrani organizma od mogućih infektivnih i drugih patogenih organizama. Stvaranje i razaranje stanica koštane srži strogo je kontroliran proces u kojem sudjeluje više mehanizama od kojih neki ni do danas nisu poznati - objasnili su u Zakladi Ana Rukavina.

Napominju kako su najčešći simptomi leukemije:

noćno znojenje

zimica, temperatura ili tresavica

slabost i nemoć

učestale infekcije

gubitak apetita i težine

spontana pojava sitnih crvenih točkica po tijelu veličine glave pribadače (petehije)

spontana pojava modrica po tijelu

bljedilo kože i sluznica

brzo umaranje pri naporu

bezbolno povećanje limfnih čvorova

povećanje slezene i/ili jetre

bolovi u kostima

Često je kod hormonskih poremećaja

Naleti vrućine koji vas mogu i probuditi kod žena su najčešće povezani s menopauzom, odnosno gotovo da i nema žene koja ih barem u jednoj fazi menopauze ne doživi.

Dobro je porazgovarati s liječnikom o tome, no nerijetko si možemo pomoći i same, tako da rashladimo sobu, odradimo vježbe disanja prije odlaska u krevet te izbjegavamo tešku i začinjenu hranu tijekom dana. Također, posavjetujte se s fitoaromaterapeutom koji vam može preporučiti neku čajnu mješavinu koja ublažava problem.

Također, znojenje ili crvenilo može biti povezano i s nepravilnim radom štitnjače. Prekomjerno znojenje se zna javljati i kod tinejdžera zbog 'divljanja' hormona.

I hipoglikemija uzrokuje noćno znojenje

Niska razina šećera izaziva znojenje. Dijabetičari koji su na inzulinu, ili uzimaju lijekove za kontrolu šećera u krvi, mogu imati češće hipoglikemije noću, koje prati i znojenje. Najčešće je riječ o hladnom znoju.

- Kao reakcija na pad koncentracije šećera u krvi iz nadbubrežnih žlijezda pojačano se luči adrenalin koji potiče oslobađanje glukoze pohranjene u organizmu, prvenstveno u jetri, no istovremeno uzrokuje tremor (drhtanje), pojačano znojenje, bljedilo i tahikardiju (ubrzan rad srca) - objasnio nam je jednom prilikom prof. dr. sc. Miroslav Dumić, pedijatar, dječji endokrinolog i dijabetolog iz Poliklinike MD u Zagrebu.

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Spomenuo je i ostale simptome preniske razine šećera u krvi.

- Mozak je posebno osjetljiv na nedostatnu opskrbu glukoze, pa će izraženija i dugotrajnija hipoglikemija rezultirati glavoboljom, vrtoglavicom, smetenošću, poremećajima vida, nemogućnošću koncentracije, gubitkom svijesti, napadima nalik epileptičkim, gubitkom svijesti i u najtežim situacijama komom. Teške i opetovane hipoglikemije mogu dovesti do oštećenja mozga posebno u novorođenčadi i dojenčadi no valja znati da su oni s druge strane prilagođeni tako da obično bez većih posljedica podnose koncentracije glukoze i između 2.5 i 3 mmol/l - pojasnio je dr. Dumić.

Pojavljuje se i kao simptom tuberkuloze

- Tuberkuloza započinje podmuklo, općim simptomima bolesti koji traju dulje od tri tjedna. To su najčešće kašalj, iskašljavanje gnoja ili krvi, otežano disanje, bol u prsištu, povišena tjelesna temperatura, prekomjerno noćno znojenje, gubitak apetita i tjelesne težine, uz osjećaj umora i opću slabost i nevoljkost, koji se javljaju istodobno u početku obolijevanja - rekla nam je nedavno dr. Alma Rožman, ravnateljica zagrebačke Poliklinike za bolesti dišnog sustava.

Među osjetljivim skupinama su starije osobe i djeca, te ljudi s oslabjelim imunološkim sustavom, posebno osobe sa HIV-om. U povećanom riziku su pothranjene osobe te ljudi koji žive u lošim socioekonomskim uvjetima, te imaju štetne životne navike - alkohol, droga i pušenje.

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Može se raditi o idiopatskoj hiperhidrozi

To je stanje u kojem tijelo kronično proizvodi previše znoja bez utvrđenog medicinskog uzroka. Svakako odradite pretrage koje preporuči liječnik, a ako nemate dijagnozu kod koje pomažu lijekovi, koncentrirajte se na ublažavanje problema.

Nabavite udobnu, široku pamučnu pidžamu, prije spavanja se otuširajte bez korištenja agresivnih gelova i sapuna, Izbjegavajte tešku hranu i alkohol prije spavanja. Nabavite neku čajnu mješavinu koja pomaže ublažiti problem.

Ponekad znojenje ukazuje na infekcije i apscese

Uzrok pojačanog noćnog znojenja mogu biti i brojne bakterijske infekcije, kao što su endokarditis (upala srčanih zalistaka), osteomijelitis (upala u kostima), kao i apscesi. Noćno znojenje također je simptom HIV infekcije.

Pojavljuje se kod uzimanja nekih lijekova

Neke vrste antidepresiva su često uzrok noćnog znojenja. Procjenjuje se da između 8 i 22 posto ljudi koji ih piju barem neko vrijeme imaju navale noćnog znojenja. Čak i neki bezreceptni lijekovi, poput Aspirina ili Viagre u određenim situacijama mogu potaknuti noćno znojenje.