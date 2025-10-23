11 znakova da se žena počela emotivno udaljavati od vas

Brak se rijetko raspada iznenada. Kada žena počne ulagati sve više vremena u određene aktivnosti koje isključuju partnera, to može biti znak da se brak nalazi u ozbiljnoj krizi
Kada partnerica počne ulagati vrijeme u aktivnosti koje su naglašeno individualne ili izbjegavaju uključivanje supružnika, to često ukazuje na dublje konflikte koji prijete stabilnosti veze. U nastavku donosimo 11 tipičnih obrasca ponašanja koje stručnjaci smatraju signalima da brak može biti u opasnosti:
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Kada partnerica počne ulagati vrijeme u aktivnosti koje su naglašeno individualne ili izbjegavaju uključivanje supružnika, to često ukazuje na dublje konflikte koji prijete stabilnosti veze. U nastavku donosimo 11 tipičnih obrasca ponašanja koje stručnjaci smatraju signalima da brak može biti u opasnosti:
|
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Kada partnerica počne ulagati vrijeme u aktivnosti koje su naglašeno individualne ili izbjegavaju uključivanje supružnika, to često ukazuje na dublje konflikte koji prijete stabilnosti veze. U nastavku donosimo 11 tipičnih obrasca ponašanja koje stručnjaci smatraju signalima da brak može biti u opasnosti:
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
DRASTIČNE PROMJENE IZGLEDA.
Neočekivane promjene — nova frizura, promjena stila oblačenja — često odražavaju unutarnje nemire i potrebu za preobrazbom.
| Foto: Dima Pridannikov
KORIŠTENJE DJEVOJAČKOG PREZIMENA.
Povratak starom identitetu može signalizirati želju za ponovnim osamostaljenjem i redefiniranjem vlastitog mjesta u odnosu.
| Foto: 123RF
OPSESIVNO ČIŠĆENJE.
Često čišćenje može biti manifestacija potrage za kontrolom u prostoru u kojem se druga područja života osjećaju kaotično.
| Foto: 123RF
IZBJEGAVANJE ZAJEDNIČKIH FOTOGRAFIJA.
Preferira da se ne pojavljuje na par‑slikama, mijenja profilne fotografije, ili želi pokazati neovisnost u društvenim mrežama.
| Foto: Ivanov Alex (Madhourse)
DRUŽENJE S NEZADOVOLJNIM PRIJATELJICAMA.
Ako provodi više vremena s prijateljicama koje imaju nesretne partnerske odnose, često u razgovorima o problemima, moguće je da su se negativni obrasci zarazili.
| Foto: 123RF
PISANJE TAJNOG DNEVNIKA.
Kad ne želi podijeliti svoje misli sa supružnikom, pisanje u tajnosti može postati sigurna luka za izražavanje nezadovoljstva.
| Foto: 123RF
DOPISIVANJE S BIVŠIM PARTNERIMA.
Aktivno održavanje kontakta s prošlim ljubavima, osobito u tajnosti, često nosi emotivne implikacije i signalizira prekrajanje granica.
| Foto: 123RF
KASNO OSTAJANJE BUDNA.
Odugovlačenje odlaska na počinak može biti taktička distanca — vrijeme provedeno bez supružnika umjesto bližih susreta.
| Foto: 123RF
PLANIRANJE SOLO PUTOVANJA.
Umjesto zajedničkih izleta, rastuće planiranje samostalnih avantura može reflektirati potrebu za bijegom ili preispitivanjem samog odnosa.
| Foto: Dreamstime
NEPRESTANO SKROLANJE TELEFONOM.
Uronjena u društvene mreže i aplikacije, ona može bježati od stvarnog razgovora i emocionalne povezanosti u braku.
| Foto: 123RF
PREKOVREMENI RAD BEZ POTREBE.
Posao može postati izgovor da se izbjegne suočavanje s emocionalnim nesigurnostima i nezadovoljstvom.
| Foto: 123RF