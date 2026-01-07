Dnevni horoskop za srijedu 7. siječnja: Riba mašta o ljubavi, Rak je spreman za akciju...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Morat ćete izići na kraj sa zbijenim rokovima, šefovim zahtjevima ili napetim odnosima s kolegama. Cijeli radni proces bit će usporen, jer će netko zabušavati ili se neće pridržavati dogovora. Ne ulazite u dugovanja, a ako ste kreditno već opterećeni, ne dižite novi. Samce će privući osoba iz viših društvenih krugova.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izbjegavat ćete osobe koje vam dosađuju znatiželjom i jasno im dati do znanja što mislite. Obiteljski ili ljubavni život nakratko će uzburkati vaša želja za aktivnijim društvenim životom. Više ćete izlaziti, biti druželjubivi i rado upoznavati nove ljude. Netko će se potruditi uvjeriti vas da možete računati na njega u svakom trenutku.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne upuštajte se u nove poslove ili partnerstva niste li sigurni da će vam se isplatiti – nova zaduživanja vam ne trebaju. Pronađite ravnotežu između provoda s društvom i ugađanja sebi, jer vam je nužan pravi odmor. Previše mudrovanja oko nebitnih situacija mogli bi vas izmoriti, pa i biti uvod za bezvoljna stanja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete pozitivno raspoloženi i spremni na akciju, čime ćete oduševljavati druge. Zaintrigirat će vas ponuda za poslovnu suradnju koja će doći od prijatelja. Razmislite o tome da je prihvatite. Dan je pogodan za zahtjevnije psihofizičke aktivnosti, npr. bavljenjem sportom, uvođenjem zdrave prehrane ili uljepšavanjem.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Sudjelujete li u timskom radu, susretat ćete se s oprečnim mišljenjima. Svojim hirovitim ponašanjem poticat ćete tračeve. Mogli biste se zateći u situaciji da ste sami protiv svih. Osjetit ćete se osamljenima u želji za mijenjanjem života; dok se vi nadate doživjeti nešto novo i uzbudljivo, partner će biti krajnje inertan.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovi će zahtijevati više kretanja i snalažljivosti. Ako nešto ne možete učiniti kako ste planirali, pokušajte improvizirati. Moguć je odlazak na kraći poslovni put. Predložite izlazak osobi koja vam je simpatična. Ugodan razgovor mogao bi potrajati satima, a vi shvatiti da imate mnogo toga zajedničkog.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Izbjegavajte veće aktivnosti, a donošenje odluka ostavite za neki drugi dan. Oslabljena koncentracija i nervoza ometat će vas u komunikaciji. Mnogi će vam ići na živce, osobito isprazni razgovori. Moguća su odricanja na putu do uspjeha, no nemojte odustati jer se već naziru budući uspjesi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uspješni će biti oni koji se bave intelektualnim radom, iako neće zaostajati ni oni kojima se glavnina posla odnosi na fizički rad. Nastojite se razonoditi u društvu prijatelja jer ćete provesti ugodne trenutke. Odmaknite se od osoba koje vas iscrpljuju. Učinite iskorak u nešto novo, makar se to drugima činilo luckastim i otkačenim.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte se dovesti u položaj onoga koji udovoljava drugima, a na sebe ne misli. Obiteljske dužnosti ravnomjerno podijelite svima koji ih mogu obavljati. Budite odlučniji u odnosima s djecom – pretjeranim popuštanjem mogli biste ih razmaziti, što je poslije teško ispraviti. Neki bi se mogli zaplesti u mrežu osjećaja prema zauzetoj osobi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je odličan za putovanja, kontakte sa strancima i nadogradnji znanja. Prihvatite udvaranje slobodne osobe. Čak i ako taj odnos ne preraste u ljubavnu vezu, mogli biste razviti posebnu prijateljsku bliskost. Nezaposleni bi mogli promijeniti status, makar se radilo i o privremenom honorarnom poslu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Suzdržite se od novih ulaganja ili posudbi novca jer time zasad nećete ništa riješiti. Iskoristite dan za obaveze koje podrazumijevaju vađenje ili potvrđivanje dokumenata te za potraživanje prava. Očekuje vas prilično poslova u obiteljskom krugu. Bavit ćete se starijim članovima obitelji kojima je nužna vaša pomoć.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Maštat ćete o osobi koja vam se sviđa. Ako ste razradili plan kako joj prići i osvojiti je, nemojte to učiniti danas jer je uspjeh neizvjestan. Mogli biste nešto nespretno reći ili se dotaknuti teme koja se drugoj strani neće svidjeti. Moguće su sitne poslovne nezgode, kašnjenje na sastanak ili razmirica s kolegom.

