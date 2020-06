Objavu dijeli Michigan's Little Bavaria (@frankenmuth) Tra 22, 2020 u 1:01 PDT

<p>U SAD-u ima puno lijepih malih gradova, no neka od manjih mjesta imaju poseban šarm zbog kojega možete imati osjećaj da se nalazite na stranicama neke bajke.</p><p>Ovih 12 gradića poznati su po svojoj šarmantnoj arhitekturi i bajkovitoj atmosferi: </p><h2>Frankenmuth, poznat po arhitekturi bavarskog stila </h2><p>Frankenmuth, mali gradić u državi Michigan, također je i dom najveće božićnog sajma na svijetu, 'Bronner's Christmas Wonderland'.</p><h2>Tyringham - gradić s kućama od medenjaka </h2><p>U Tringhamu, u državi Massachusetts, ističe se kućica od medenjaka, na imanju Santarella, koja je sagrađena 1739. godine. To je godina kad su se gradile prve kuće u gradu. Njegova očaravajuća arhitektura popularno je mjesto za brojna događanja.</p><h2>Solvang - ravno iz Disneylanda</h2><p>Gradić Solvang, u Kaliforniji, izgleda kao dansko selo i nalazi se u dolini Santa Ynez. Poznat je po brojnim pekarama i danskim kolačićima te trgovinama s tradicionalnim suvenirima od drveta.</p><h2>Harpers Ferry, između rijeka Shenandoah i Potomac</h2><p>Gradić Harpers Ferry u Zapadnoj Virdžiniji ima samo 279 ljudi. Prepuno je povijesnih znamenitosti, poput Rimokatoličke crkve sv. Petra i tvrđave Johna Browna. Nalazi se i blizu Apalačkog planinarskog puta.</p><h2>Lindsborg, gradić s kamenim dvorcem</h2><p>Gradić Lindsborg u državi Kanzas poznat je po dvorcu sagrađenom 1930. godine, koji je dobio ime po španjolskom konkvistadoru Franciscu Vazquezu de Coronado. Sam gradić poznat je i kao 'Mala Švedska', zbog svoje švedske povijesti i baštine.</p><h2>Montpelier, gradić šarmantne arhitekture</h2><p>Gradić kroz koji prolazi rijeka Winooski ima nešto manje od 8000 ljudi. Montpellier djeluje kao idealan gradić za bijeg od svakodnevice, iako je to ujedno i najmanji glavni grad neke američke države. </p><h2>Galena, šarm 19. stoljeća</h2><p>Gradić je smješten uz rijeku Galenu, s obiljem prirode u Državnom parku Apple River Canyon. Nalazi se u državi Illinoisu. Poznat je po tome što je vojskovođa i predsjednik Ulysses S. Grant živio u Galeni, a njegov bivši dom sada je muzej.</p><h2>Chimayo, gradić okružen planinama</h2><p>Mali grad Chimayo, u Novom Meksiku, okružen je Sangre de Cristo planinama. Uz gradić, točnije zemljani pod u kapelici Santuario de Chimayó kaže se da ima mistične ljekovite moći.</p><h2>Ulice Cape Maya podsjećaju na viktorijansko razdoblje</h2><p>Gradić na plaži poznat je po veelikom broju građevina iz 19. stoljeća.</p><h2>Door County, na obali jezera Michigan </h2><p>Čudesni gradić poznat je po umjetničkoj sceni i obilju trešanja.</p><h2>Wallace, gradić povijesnih trgovina ciglom </h2><h2><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></h2><p>To je gradić u američkoj državi Idaho, u kojem su povijesne trgovine ciglom, a poznat je i po veličanstvenom pogledu na planinu. Povijesna četvrt Wallacea sagrađena je 1890-ih. </p><h2>Mystic, gradić na istoimenoj rijeci</h2><p>Gradić Mystic, u državi Connecticut, zapravo je morska luka, prepuna nautičkih atrakcija, sačuvanih brodova i pomorskih alata. </p>