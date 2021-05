Nedavna emisija Radija 4 o ženskom orgazmu osvojila je mnoge muškarce željne poboljšanja na ovom terenu. Raspravljalo se o istraživanju četiri seksualne tehnike koje pomažu dovesti ženu do vrhunca.

Više od četvrtine muškaraca pati od anksioznosti zbog seksualnih performansi i to može uzrokovati erektilnu disfunkciju. Mnogi žele pomoć, ali se boje tražiti je. Neki također pogrešno vjeruju da je dobro obdarenje ključno za fenomenalnu izvedbu u krevetu.

Sedamdeset i pet posto žena neće doživjeti orgazam samom penetracijom, tako da treba pojačati edukaciju koja će pomoći muškarcima da dovedu svoje ljepše polovice do vrhunca.

Georgette Culley je podijelila 12 jednostavnih načina kako oduševiti svoju partnericu u krevetu.

Okusite da bi zadovoljili

Ljubite, grickajte i sisajte svog ljubavnika po cijelom tijelu kako biste stvorili uzbuđenje i povećali šanse za orgazam. Dakle, polako gradite napetost i ona će biti zadovoljena u vašim rukama.

Vrući leteći poljupci

S ovim će hormoni zadovoljstva probiti plafon. Ne trebate dodirivati ​​svog partnera da biste ga uzbudili. Samo lagano tik uz njegovo tijelo mu 'šaljite puse', piše britanski Sun.

Edging

Dovedite partnericu do ruba orgazma, a zatim se zaustavite, prije nego što se polako ponovno pokrenete. To vodi do dužeg, zadovoljavajućeg vrhunca.

Predigra

Kako tri od četiri žene ne doživljavaju orgazam samo zbog penetrativnog seksa, vitalno je produžiti predigru, posvetite 30 minuta zagrijavanju ljubavnice.

Seksi šaputanje

To može žene dovesti do orgazma, zato ne zaboravite uključiti i njezin mozak. Seksi šaputanje, stenjanje i nestašan razgovor stimuliraju amigdalu - emocionalno područje mozga povezano s užitkom.

Istražite erogene zone

Ne bojte se tražiti ove dijelove tijela rukama - ili bolje, jezikom. Točke užitka kod žena su vrat, ramena, uši, donji dio trbuh, unutarnja strana bedara, iza koljena, stražnjica i stopala - da, stvarno.

Sisanje nožnih prstiju

Ne moraš imati fetiš na stopala da bi uživao u ovome. Sisanje nožnih prstiju može biti super ugodno jer tamo ima hrpa živčanih završetaka. Samo se pobrinite da su svi svježe otuširani.

Usporite

Muškarcu je u prosjeku potrebno dvije do 10 minuta da postigne orgazam, a ženi 16 do 20 minuta. Ako želite postati seksualni bog, najgore što možete učiniti je požuriti je. Polako i mirno pobjeđuje u utrci.

Dodajte ogledalo u jednadžbu

Neki pretpostavljaju da su samo muškarci ti koji su vizualna bića, ali žene su jednako pod utjecajem vizuala oko sebe. Postavite ogledalo pored kreveta ili uložite u veliku zrcalnu garderobu. Namjestite se kako bi mogli vidjeti što se događa. Najbolje pozicije za ovo su kaubojka i pseći stil.

Slušajte i učite

Trećina žena se boji tražiti ono što žele u krevetu. Stoga potaknite razgovor o tome, ali nemojte biti preozbiljni. Nemojte se smijati njezinim željama ili maštarijama i nemojte se vrijeđati ako vam kaže nešto što joj se ne sviđa kod vašeg performansa.

Istražite tantrički seks

Ovo je sjajan način da se još više zbližite i povećate intenzitet orgazma. Okrenite se jedno prema drugome i tako lezite. Gledajte se u oči, sinkronizirajte disanje, polako kružite rukama po njezinom tijelu i nježno držite njezine grudi ili druge osjetljive dijelove tijela. Vježbajte deset minuta dnevno.

Erotično ljubljenje

Ne podcjenjujte snagu poljupca. Ali prije toga se obrijte i operite zube. Držite je uz sebe kako bi vam se sinkronizirali otkucaji srca. Počnite s 'lijenim' poljupcima i polako ubrzavajte, istražite njezin vrat i lice.