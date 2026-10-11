12 najgorih načina umiranja: Neki su prava noćna mora

SMRTONOSNA INJEKCIJA Smrtonosna injekcija uvedena je kao metoda pogubljenja za koju se očekivalo da će biti manje bolna od nekih drugih metoda. Jedan od povijesno korištenih protokola uključivao je lijek za izazivanje nesvijesti, sredstvo za opuštanje mišića i lijek koji zaustavlja rad srca. Međutim, postupak ne mora uvijek biti bezbolan, osobito ako lijekovi ne izazovu očekivanu nesvijest ili uzrokuju ozbiljne komplikacije, poput plućnog edema. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija