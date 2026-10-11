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ZNANOST POTVRDILA

12 najgorih načina umiranja: Neki su prava noćna mora

Svi smo smrtni i nadamo se da ćemo živjeti dugim i sretnim životom te jednog dana preminuti mirno i bez boli. Nažalost, to nije uvijek slučaj, a znanost objašnjava koji se načini umiranja smatraju posebno bolnima
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12 najgorih načina umiranja: Neki su prava noćna mora
U nastavku pogledjate najstrašnije načine zaa umrijeti prema znanosti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledjate najstrašnije načine zaa umrijeti prema znanosti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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