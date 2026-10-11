12 najgorih načina umiranja: Neki su prava noćna mora

Svi smo smrtni i nadamo se da ćemo živjeti dugim i sretnim životom te jednog dana preminuti mirno i bez boli. Nažalost, to nije uvijek slučaj, a znanost objašnjava koji se načini umiranja smatraju posebno bolnima
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U nastavku pogledjate najstrašnije načine zaa umrijeti prema znanosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledjate najstrašnije načine zaa umrijeti prema znanosti. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledjate najstrašnije načine zaa umrijeti prema znanosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
STRUJNI UDAR Mali strujni udari mogu biti bolni, no izlaganje snažnoj električnoj struji može izazvati ozbiljna oštećenja organizma, grčenje mišića i teške ozljede. Električna stolica nekoć se koristila kao metoda pogubljenja, a kontakt s visokonaponskim vodičima bez odgovarajuće zaštite i danas može biti smrtonosan.
| Foto: ilustracija/Canva
RADIJACIJA Ionizirajuće zračenje može oštetiti tkiva i genetski materijal, a izlaganje visokim dozama može dovesti do akutnog radijacijskog sindroma. Posljedice uključuju ozbiljna oštećenja imunološkog sustava i drugih organa, a u najtežim slučajevima mogu nastupiti zatajenje krvožilnog sustava i smrt.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RAZAPINJANJE NA KRIŽ Razapinjanje se povezuje s Isusovom smrću, no ova metoda mučenja koristila se još u 6. stoljeću prije Krista. Smatralo se iznimno bolnim načinom pogubljenja, a čavli su se, suprotno čestim umjetničkim prikazima, vjerojatno zabijali kroz zapešća, gdje mogu oštetiti živce. Dugotrajne ozljede dodatno su pogoršavali izloženost vremenskim uvjetima i insektima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SMRT OD OPEKLINA Koža sadrži brojne živčane završetke, zbog čega teške opekline mogu izazvati iznimno snažnu bol. Udisanje vrućeg zraka i dima može oštetiti dišne putove i pluća, dok ekstremna toplina uzrokuje razorna oštećenja tkiva i vitalnih organa. Teške opekline mogu dovesti do šoka i zatajenja organa.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
SMRZAVANJE Smrt uslijed pothlađivanja nije nužno mirna ni bezbolna. U početku se javljaju nekontrolirano drhtanje i osjećaj hladnoće, a s padom tjelesne temperature mogu nastupiti ukočenost mišića, zbunjenost i poremećaji rada mozga. Ozebline pritom mogu izazvati bol, pečenje i oštećenje tkiva, dok teško pothlađivanje može usporiti rad srca i dovesti do smrti.
| Foto: DREAMSTIME
UTAPANJE Utapanje često prati panika, zbog koje osoba počinje ubrzano disati i teško kontrolira pokrete. Voda koja dospije u dišne putove može otežati izmjenu plinova i dovesti do nedostatka kisika. Čak i nakon spašavanja moguće su ozbiljne komplikacije, uključujući oštećenje pluća i mozga.
| Foto: 123RF
SRČANI UDAR Srčanom udaru mogu prethoditi snažna bol i osjećaj pritiska u prsima, koji se često opisuje kao težina na prsnom košu. Bol se može širiti u ruku, čeljust, vrat ili leđa, a mogu se pojaviti i otežano disanje, mučnina i hladan znoj. Simptomi se razlikuju od osobe do osobe, a srčani udar zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.
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RAK GUŠTERAČE Rak gušterače može uzrokovati snažnu bol, osobito kada tumor pritišće okolne živce i tkiva. Bol se često osjeća u gornjem dijelu trbuha i leđima, a bolest može izazvati i probavne smetnje te crijevne opstrukcije. U uznapredovalim stadijima bol i druge komplikacije mogu znatno narušiti kvalitetu života, no njihovo se ublažavanje može postići odgovarajućim liječenjem.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
UGRIZ BOOMSLANGA Boomslang je izrazito otrovna afrička zmija čiji otrov može poremetiti zgrušavanje krvi i izazvati teška unutarnja krvarenja. Simptomi mogu uključivati mučninu, povišenu temperaturu i druge ozbiljne poremećaje, a krvarenje se može pojaviti na različitim mjestima u tijelu. Bez pravodobnog liječenja ugriz može biti smrtonosan.
| Foto: 123RF
SMRTONOSNA INJEKCIJA Smrtonosna injekcija uvedena je kao metoda pogubljenja za koju se očekivalo da će biti manje bolna od nekih drugih metoda. Jedan od povijesno korištenih protokola uključivao je lijek za izazivanje nesvijesti, sredstvo za opuštanje mišića i lijek koji zaustavlja rad srca. Međutim, postupak ne mora uvijek biti bezbolan, osobito ako lijekovi ne izazovu očekivanu nesvijest ili uzrokuju ozbiljne komplikacije, poput plućnog edema.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
DEKOMPRESIJSKA BOLEST Ronioci koji se vraćaju iz dubine moraju postupno smanjivati tlak jer se dušik, koji se pod povećanim tlakom otapa u tijelu, pri prebrzom izranjanju može pretvoriti u mjehuriće. Oni mogu ometati cirkulaciju i oštetiti različita tkiva, izazivajući bolove u zglobovima i mišićima, neurološke simptome te poteškoće s disanjem. U teškim slučajevima dekompresijska bolest može uzrokovati trajne posljedice ili smrt.
| Foto: DREAMSTIME
KLOROV TRIFLUORID (ClF₃) Klorov trifluorid iznimno je reaktivna kemikalija koja može izazvati snažne reakcije s brojnim materijalima, uključujući neke koji se inače teško zapale. Kontakt s tom tvari može izazvati teške kemijske i toplinske opekline te duboka oštećenja tkiva. Zbog izrazite reaktivnosti i opasnosti za ljudsko zdravlje zahtijeva stroge sigurnosne mjere pri rukovanju.
| Foto: 123RF