FOTO Ovo je top 10 frizura koje muškarci vole na ženama i 10 koje nikako ne mogu smisliti

Volite kada vam netko pohvali frizuru, zar ne? Posebno ako je uloženo puno truda u nju ili ju smatrate jednom od atributa na sebi. U nastavku doznajte jeste li boginja u njegovim očima ili mu dođe da uzme češalj i škare
Donosimo deset frizura koje muškarci smatraju posebno privlačnima, ali i deset koji obično ne izazivaju pozitivne reakcije.
FRIZURE PRIVLAČNE MUŠKARCIMA: RETRO ŠIŠKE. Sjetite se Mary Jane, Spider-Manove djevojke. Primijetili smo da Byrne, koja se čini kao da glumi u svakom drugom filmu ovih dana, nosi upravo takvu frizuru, i to mi je zaista zapelo za oko.
ŽIVOPISNE NIJANSE. Dobra kosa privući će mi pažnju s drugog kraja prostorije. Jako volim tople, živopisne boje. Sam stil, i to izgleda li dobro, mijenja se s vremenom i ovisi o tome tko ga nosi, ali sjajna boja uvijek će me privući.
VISOKI REP. Jednostavan rep i bez šminke. Možete ga kombinirati na sportski izgled, ali i jako je lijepo na svečanom looku.
DUGAČKO I JEDNOSTAVNO. Neka bude jednostavno. Može biti ravna, lagani valovi su u redu,ali općenito mislim da bi djevojke trebale nositi dugu kosu i održavati je u dobrom stanju. Duga kosa djeluje ženstvenije.
NEUREDNI BOB. Favorit je neuredni bob jer izgleda opušteno i prirodno. Zbog toga stražnji dio njezina vrata izgleda jako privlačno.
KRATKA I PUNKERSKA KOSA. Jako lijepo ističe lice te dodaje vedrinu. Odmah izgledate otvorenije.
DUGAČKA I DIVLJA. Mary-Kate Olsen i njezin neuredni boemski izgled dolaze do izražaja i izgledaju privlačno.Trik je u tome da frizuru uskladite s oblikom lica, a još važnije s vlastitom osobnošću.
KLASIČNE FRIZURE. Poput onih koje nosi Christina Hendricks u Mad Men. Također, crvena kosa uz klasičnu frizuru je veliki plus.
NJEŽNI SLOJEVI. To je zanimljivije od potpuno ravne kose. Ravne, oštre šiške čine da djevojke izgledaju previše oštro i nisu moderne — ako je kosa previše strukturirana, može odvlačiti pažnju i djelovati zastrašujuće. Opuštena, valovita kosa čini da djevojka izgleda ležerno i pristupačno.
PIXIE CUT. Žena se osjeća samouvjereno u vezi svog lica kada nosi kratku kosu. To izgleda snažno i moćno.
NIJE PRIVLAČNO - NEUREDNA FRIZURA. Neuredna frizura može ostaviti dojam nepažnje i neurednosti. Ponekad izgleda kao da osoba nije posvetila vrijeme svojoj kosi. Za formalne prilike ili profesionalni izgled, ovakav stil može djelovati neodgovarajuće.
KOSA ISPUCANIH VRHOVA. Kosa s ispucalim vrhovima često izgleda suho i neuredno. Može ostaviti dojam zapuštenosti i nedostatka njege. Takav izgled može smanjiti cjelokupan dojam urednosti i ljepote kose.
NEUREDNE KOVRČE. Neuredne kovrče mogu djelovati kao da osoba nije posvetila dovoljno pažnje svojoj kosi. Često ostavljaju dojam kaosa i neurednosti. Za formalne ili profesionalne prilike, ovakav stil može izgledati neprikladno.
KOSA KOJA IZGLEDA MASNO. Može ostaviti dojam nedostatka higijene ili nepažnje u njezi. Takav izgled obično smanjuje osjećaj svježine i privlačnosti kose.
ZAPETLJANA KOSA. Često izgleda neuredno i neodržavano. Može ostaviti dojam nepažnje ili nemara u njezi kose. Takav stil može otežati postizanje elegantnog i privlačnog izgleda.
NEJEDNAKO OŠIŠANA. Nejednako ošišana kosa može djelovati neuredno i neprikladno. Često ostavlja dojam nedovršene frizure ili nedostatka profesionalne njege. Takav stil može umanjiti cjelokupni dojam urednosti i privlačnosti.
PREVIŠE. Frizura koja je „previše“ može djelovati prenapadno i neukusno. Često ostavlja dojam pretjerivanja u stilu, boji ili volumenu. Umjesto privlačnosti, takav izgled može odvratiti pažnju i djelovati neuredno.
FRIZURA KOJA NIJE ZA NAŠE GODINE. Frizura koja ne odgovara dobi može ostaviti dojam neskladnog stila i lošeg ukusa. Često se takvi stilovi percipiraju kao neprikladni ili prenapadni. Umjesto da istakne ljepotu, ovakva frizura može umanjiti cjelokupni dojam elegancije i profinjenosti.
TANKA KOSA I PREVIŠE ISPEGLANA. Kada je tanka kosa previše ispeglana, može djelovati beživotno i lomljivo. Takav stil često gubi prirodni volumen i teksturu, ostavljajući dojam pretjerane umjetnosti. Previše tretirana tanka kosa može izgledati oslabljeno i manje privlačno.
