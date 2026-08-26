12 navika koja odaju da netko ima nisku razinu inteligencije

Čak i inteligentni ljudi ponekad mogu donijeti nerazumne odluke ili postupiti nepromišljeno. No ako često radite neke od ovih 12 stvari, moguće je da imate problema s racionalnim i kritičkim razmišljanjem
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte znakove niske inteligencije.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte znakove niske inteligencije. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte znakove niske inteligencije.
| Foto: 123RF
PRATITI GOMILU Ako morate vidjeti kako su svi drugi reagirali na film prije nego što odlučite je li bio dobar ili pročitati tuđa mišljenja o šali prije nego što odlučite je li smiješna, previše se oslanjate na mentalitet gomile. Slabije samostalno razmišljanje često znači prepuštanje donošenja odluka drugima, dok je vlastito razmišljanje mentalno zahtjevnije.
| Foto: 123RF
STAVLJANJE ANEGDOTA ISPRED ČINJENICA Odbacivanje velikih istraživanja ili znanstvenih podataka zbog jednog primjera s drugačijim ishodom pokazuje nerazumijevanje vjerojatnosti. Jedan osobni primjer ne može poništiti rezultate velikog broja podataka, iako nam se takve priče često čine uvjerljivijima.
| Foto: 123RF
MORALNI APSOLUTIZAM Neki ljudi o svakodnevnim izborima, poput odabira mobitela, prehrane ili obuće, raspravljaju kao da postoje samo dvije mogućnosti – ispravna i pogrešna. Teško im je prihvatiti nijanse i činjenicu da različiti ukusi ne znače da je jedna strana nužno loša.
| Foto: khosro Rajabkordi
PRISTRANOST PREMA SIGURNOSTI Jedan od znakova manjka osjećaja za nijanse je pretjerana sigurnost u vlastite tvrdnje. Osobe koje često koriste riječi poput „uvijek“, „nikad“ ili „definitivno“ mogu teže prihvaćati neizvjesnost, vjerojatnost i različite mogućnosti.
| Foto: 123RF
PRERANO ODGOVARANJE Prekidanje sugovornika nije samo nepristojno, već može pokazivati i probleme s aktivnim slušanjem. Osoba koja stalno upada u riječ često više razmišlja o vlastitom odgovoru nego o onome što druga osoba govori.
| Foto: 123RF
ODBIJANJE NOVIH IDEJA Kada netko čuje nešto neobično, može postaviti pitanja i pokušati razumjeti ideju ili odmah reagirati ljutnjom i podsmijehom. Emocionalno odbacivanje nečega što nam je teško razumjeti može biti jednostavnije nego uložiti trud u razmatranje nove informacije.
| Foto: 123RF
TRAŽENJE TUĐIH NAMJERA POSVUDA Ako se bezazleni događaji često doživljavaju kao osobni napad, riječ je o obrascu poznatom kao neprijateljska atribucijska pristranost. Ljudi skloni takvom razmišljanju mogu slučajnosti tumačiti kao namjerne postupke ili čak kao dio neke zavjere.
| Foto: 123RF
RAZMIŠLJANJE O ULOŽENOM TRUDU I NOVCU Nastaviti gledati loš film, jesti neukusnu hranu ili čitati dosadnu knjigu samo zato što ste to već platili pokazuje pogrešan način donošenja odluka. Umjesto da se usredotočite na ono što je sada najbolje, pokušavate opravdati raniju odluku.
| Foto: 123RF
SKRIVANJE IZA ŽARGONA Ako se u jednostavnom razgovoru morate koristiti kompliciranim izrazima, stručnim žargonom ili praznim frazama, moguće je da ni sami niste u potpunosti razumjeli temu. Pravo razumijevanje omogućuje da složenu ideju objasnite jednostavnim riječima.
| Foto: 123RF
PROBLEMI S HIPOTETSKIM SITUACIJAMA Neki ljudi na hipotetska pitanja odgovaraju tvrdnjama poput „ali to se nije dogodilo“ ili „to nije stvarni život“. Međutim, smisao takvih pitanja upravo je zamisliti moguću situaciju i razmotriti što bi se u njoj dogodilo.
| Foto: 123RF
PRISTRANOST PREMA IZVORU Ako vam se ne sviđa kolega koji je predložio neku ideju, možda ćete je automatski smatrati lošom. No ako istu ideju nekoliko dana kasnije predloži vaš nadređeni, mogli biste je odjednom ocijeniti kao izvrsnu – iako se sama ideja nije promijenila.
| Foto: 123RF