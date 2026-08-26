12 navika koja odaju da netko ima nisku razinu inteligencije

PRATITI GOMILU Ako morate vidjeti kako su svi drugi reagirali na film prije nego što odlučite je li bio dobar ili pročitati tuđa mišljenja o šali prije nego što odlučite je li smiješna, previše se oslanjate na mentalitet gomile. Slabije samostalno razmišljanje često znači prepuštanje donošenja odluka drugima, dok je vlastito razmišljanje mentalno zahtjevnije. | Foto: 123RF