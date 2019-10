Svi razlozi zbog kojih možete osjećati da vas grudi jako bole

Bolne grudi često nisu nešto zbog čega bismo trebali brinuti, a uzroci su razni: od mjesečnice i treninga do lijekova. Evo što biste trebali znati o boli u grudima - i kada razgovarati s liječnikom.

Mogući razlozi:

Ako vas često grudi bole, možda ćete odmah pomisliti na rak, no to nije najčešći uzrok bolnih grudi.

„Bol u grudima je zapravo jako rijetko povezana s karcinomom“, kaže ginekologica iz Klinike za tumor dojke Henry Ford Health u Detroitu, dr. Monique Swain.

Postoje dvije vrste boli u dojkama: prva je ciklička bol povezana s mjesečnicom i najčešće pogađa obje dojke. Druga je neciklička i nastaje iz bilo kojeg drugog razloga, te se ne javlja u mjesečnim periodima. Takva bol može obuhvatiti jednu ili obje dojke, cijelu dojku ili samo dio.

Većina bolova u dojkama nestaje sama od sebe i lako ih je liječiti. Razgovarajte s liječnikom ako bol ne nestane za tjedan ili dva ili ako se pojačava pri nekim aktivnostima. Također biste trebali kontaktirati liječnika ako imate druge simptome, uključujući i one koji nisu povezani s menstruacijom, kao npr. iscjedak iz bradavice ili znakove infekcije poput crvenila, oteklina i topline.

Mjesečnica

Dvije trećine boli u dojkama uzrokovano je rastom estrogena i progesterona oko ciklusa mjesečnice.

"Hormonalna bol u dojkama može se dogoditi svakoj ženi koja još ima mjesečnicu," kaže dr. Swain. "Nije važno je li riječ o djevojčici od 14 ili ženi od 44 godine, sve dok imate menstruaciju, može dolaziti do cikličke boli u dojkama."

Obično ćete osjetiti bolove u obje grudi odjednom, a većina za tu bol kaže da je više tupa nego oštra.

Za neke je žene dovoljna spoznaja da će bol nestati, obično nakon tjedan do 10 dana, a druge će tada uzeti neki lijek protiv bolova.

Promjenom prehrane može se smanjiti i menstrualna bol u dojkama: pomaže i ako jedete više lanenih sjemenki ili držite dijetu s malo masnoća, a bogatu ugljikohidratima, kaže dr. Swain.

Trudnoća

Prvo tromjesečje trudnoće prati i navala hormona koji mogu uzrokovati promjene raspoloženja, žudnju za hranom, umor i povraćanje i bol u dojkama.

Tkivo dojke raste, mliječni kanali se pune, a bradavice postaju osjetljive, kaže gin. iz bolnice Lenox Hill u New Yorku, dr. Jennifer Wu. Bol je rezultat "akutnih hormonskih promjena", dodaje ona, uključujući i humani korionski gonadotropin. Bol je isto tako obično privremena, a drugo i treće tromjesečje nose još više promjena - ali neće biti boli u dojkama.

Dojenje

Usta bebe na dojkama su prirodna pojava, ali mogu uzrokovati nelagodu i bol. Možete osjetiti bol u trenu kad vam se dijete 'prikači' na dojku,i ili ako mu usta nisu pravilno postavljena. Prvo nestaje, a drugo se može popraviti kad bolje namjestite dijete.

Vlaga u bebinim ustima također može uzrokovati bolne i napukle bradavice. Razgovarajte s liječnikom ili savjetnikom za dojenje o tome kako se nositi s tim simptomima, jer mogu dovesti i do infekcije. Grudi vam mogu biti bolne i ako dojite pa imate infekciju u mliječnim kanalima. Ako ju imate, "mliječni kanali su vam otečeni", kaže dr. Wu. "Oni se mogu opet začepiti i zatvoriti." Obratite se ipak liječniku ako bol u dojkama dok dojite traje dulje od nekoliko dana.

Bilo koja vrsta lijekova koji sadrže hormone - npr. hormonalna terapija ili tretmani neplodnosti - također mogu uzrokovati bol u dojkama, baš kao i porast hormona prije menstruacije.

Ali to mogu napraviti i druge vrste lijekova, na primjer selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) ili klorpromazin, antipsihotik, te neki lijekovi za srce.

Cista

Ciste su česta pojava kod žena starijih od 35 godina. "Cista je začepljen žlijezda dojke sa nakupljenom tekućinom", kaže dr. Therese Bevers iz Centra za prevenciju karcinoma na Sveučilištu u Houstonu.

"Ciste su uglavnom bezopasne, ali mogu biti bolne, pogotovo ako tekućina steže zidove kanala, pa se rasteže tkivo koje može biti osjetljivo i vrlo bolno", kaže dr. Bevers. Liječenje ovisi o dobi, veličini ciste i boli li ili ne. Možda odlučite ne dirati ili će liječnik izvući tekućinu da vam ublaži bol.

Povreda

Traume dojke kao što su operacija, biopsija, ili udarac u dojku, pa čak grubi seks; sve to može uzrokovati bol. No, ponekad i dvije godine nakon što ste se ozlijedili može nastati ranica koja se pojavljuje kao zadebljanje ili gnoj u dojci, no to srećom nije opasno i ne treba liječiti.

'Šindre'

Šindre (mjesta gdje je koža bolna, pa postaje crvena i osjetljiva na dodir) manifestacija su virusa kozica koji je većina imala u djetinjstvu. Svatko tko ih je imao može kasnije dobiti šindre, ali bol će se javiti samo ako se na grudima pojavi i osip.

"Često vidim osip na bočnoj strani dojke, a ponekad ni pacijentica ne zna da je tu", kaže dr. Swain.

Taj osip može biti izuzetno bolan, sa žuljevima koji svrbe i na kraju pucaju, a možete mati i temperaturu, glavobolju ili osjetljivost na svjetlost.

Šindre obično traju od dva do šest tjedana i nema lijeka osim cjepiva koje ih spriječi, a antivirusni lijekovi mogu pomoći da se brže oporavite od njih.

Napetost u mišićima grudi

Napetost mišića grudi nakon naporne vježbe može podsjećati na bol u dojkama, iako je ozljeda zapravo drugdje. Sredstva za spuštanje temperature i za bol obično su dovoljna za ublažavanje mišićne boli, a liječnik može preporučiti nešto jače ako je bol jača.

Problemi s mišićima se javljaju kao bol koja potječe iz vana, ali se osjeća u dojci. Ostali uzroci mogu biti upala pluća, žgaravica, problemi sa kralježnicom, bolest mjehura i artritis.

Simptomi srčanog udara kod žena isto mogu uključivati pritisak, stiskanje ili stezanje u sredini prsnog koša; kratkoću daha; i bolove u rukama, leđima, vratu, čeljusti ili trbuhu.

Velike grudi

Velike grudi mogu uzrokovati naprezanje u kojem se istegnu ligamenti i tkivo dojke. To može uzrokovati bol ne samo u grudima, već i u leđima, vratu ili ramenima.

"Žene s većim grudima mogu imati bolove u njima, ali obično će se susretati i s drugim problemima, poput bolova u leđima", kaže dr. Swain.

Pronalaženje dobrog grudnjaka koji pruža potporu može ublažiti takvu vrste boli, a možete isprobati i s lijekovima protiv bolova.

Krivi grudnjak

Krivi tip grudnjaka može uzrokovati bol i vam grudi nisu velike. "Većinu vremena žene nose prevelike grudnjake", kaže dr. Swain, a preveliki grudnjak ne pruža dovoljno podrške.

Premali grudnjak isto nije puno bolji jer bi se, a ako žica od grudnjaka pogoršava bol u dojkama, odaberite neki sa jačim jastučićima.

Žene koje se približavaju menopauzi mogu doživjeti bolno širenje i zadebljanje mliječnog kanala koje uzrokuje nakupljanje tekućine i nečistoća. "To može uzrokovati bol u bradavicama i areoli", kaže dr. Swain.

Ostali simptomi mogu uključivati iscjedak iz bradavice poput sira, bradavicu koja je okrenuta prema unutra ili kvržicu, ali neke žene uopće nemaju simptome.

Stanje se s vremenom brine o sebi (topli oblozi mogu u međuvremenu pomoći) i ne mijenjaju vas. Međutim, ako bol ne nestane, vaš liječnik može preporučiti uklanjanje kanala operativnim zahvatom.

Menopauza

Žene koje se približavaju menopauzi mogu iskusiti zadebljanje mliječnog kanala, što uzrokuje nakupljanje tekućine i nečistoća. "To može uzrokovati bol u bradavicama i areoli", kaže dr. Swain.

Ostali simptomi mogu uključivati iscjedak iz bradavice, bradavicu okrenutu prema unutra ili kvržicu, ali neke žene uopće nemaju simptome. Stanje se s vremenom obično samo popravi, a ako bol ne nestane liječnik može preporučiti uklanjanje kanala operativnim zahvatom.

Upalni karcinom dojke

Upalni karcinom dojke jedan je od rijetkih karcinoma dojke koji može uključivati bol. To je inače rijedak i agresivan karcinom, koji se događa u svega jedan do pet posto slučajeva karcinoma dojke.

Kod žena sa karcinomom dojke stanice raka opstruiraju kožu dojke, uzrokujući crvenilo, otekline i upalu na otprilike trećini dojke. Koža također može izgledati drugačije zbog nakupljanja limfne tekućine.

Ponekad možete osjetiti kvržicu, ali obično ne. Upalni karcinom dojke je češći kod mlađih žena, Afroamerikanki i pretilih žena - a obično se liječi operacijom, kemoterapijom i / ili zračenjem. Ponekad se koriste i ciljane terapije.



