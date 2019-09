Cijeli život podredila suprugu: Žena mora razmaziti muškarca

Katrina Holte (30) naizgled je obična mlada žena. No tko god bolje upozna njene navike, stavove i stil života, brzo može vidjeti kako uopće nije obična. Ona je, naime, odlučila da bi, radije nego u sadašnjosti, živjela u 1950-ima i tome je sve podredila - čim se udala Katrina je tako dala otkaz da bi se, kao mnoge žene u tom vremenu, mogla brinuti isključivo o svom suprugu.

Dan joj tako prolazi u kuhanju, peglanju, čišćenju i brizi o domu, u slobodno vrijeme malo i vježba, a bavi se i šivanjem - jer gdje bi inače pronašla haljinice iz '50-ih koje su praktički glavni odjevni predmet njene garderobe...

Svakog jutra Katrina ustaje već u 6:30 sati da stigne pripremiti mužu odjeću prije nego se spusti u kuhinju kako bi mu priredila doručak i spakirala ručak za odnijeti na posao. Nakon toga počinje sa pranjem rublja i peglanjem, prije nego što započne s pripremom večere koja je svaki dan u isto vrijeme - kad suprug dođe doma s posla, naravno.

Prije svega godinu dana Katrinin je dan izgledao potpuno drugačije i više je nalikovao na dane drugih mladih žena i supruga. Dok se nije udala za inženjera Larsa, Katrina je radila u računovodstvu jedne velike kompanije, no nakon vjenčanja odlučila je dati otkaz da može biti kućanica kakve su žene bile u 1950-im godinama.

- Sad napokon živim onako kako sam oduvijek željela, ovo je moj život iz snova, a moj muž dijeli tu viziju - kaže mlada supruga i dodaje da briga o mužu podrazumijeva puno posla - tonu suđa koje svaki dan treba oprati i rublja koje treba opeglati. Ipak, ona stalno ističe i koliko u tome uživa. Kaže i da ju muž ne uzima 'zdravo za gotovo', već jako cijeni sve što ona za njega radi, pogotovo jer je odrastao pomažući majci u kućanskim poslovima.

- Mislim da svim muškarcima treba 'prava žena', da ih barem malo razmazi - kaže ova 'stepfordska supruga' koja je ulogu tradicionalne domaćice iz '50-ih prihvatila u potpunosti pa nosi isključivo haljine iz tog vremena. Njih, naravno, kroji sama.

I svoj je dom Katrina opremila namještajem iz 1940-ih, a za sebe kaže kako se osjeća kao da je rođena u krivom desetljeću, pogotovo kad se osvrne na sve što se danas u svijetu događa.

- Osjećam se kao da pripadam nekom ljepšem, staromodnijem vremenu. Ali, znam da se sve događa s razlogom i da je Božja volja što sam sada ovdje - priča mlada žena čiji je život, uvjerena je, započeo tek u rujnu 2018. nakon što se udala i napustila posao.

- Razgovarala sam s mužem i rekla mu da želim biti domaćica, i to 'prava', iz 50-ih, a on je rekao da njemu to sigurno neće smetati. Tek sada mogu raditi što poželim i voditi kućanstvo onako kako ja želim - priča Katrina, koja u danu, osim za kućanske poslove, pronalazi i vremena za vježbanje. Ipak ističe kako, kao i sve drugo u njenom životu, ni tjelovježba kod nje nije 'klasična' - jer ona radi i 'vintage vježbe'.

- Vježbanje u 1930-ima do 1950-ih bilo je 'nježnije nego danas', a sastojalo se uglavnom od vježbi istezanja i zagrijavanja - priča Katrina koja doma zato ima improviziranu spravu za vježbanje, koja je zapravo mala drvena rampa, a vježba svega 10 do 15 minuta dnevno. To joj je dovoljno da ostane u formi i da stane u svoje haljine iz 1950-ih.

- Danas imamo krivu ideju da tijelo moramo isforsirati do krajnjih granica, ali pedesetih je stav bio samo da o sebi trebamo voditi računa - priča Katrina koja se nakon vježbanja tušira i nanosi svoj "vintage look" za koji koristi nekad itekako popularne 'vintage proizvode' - poput Pondove kreme ili jarko crvenog Revlon ruža, crne olovke za jarko iscrtavanje obrva, ali i neizostavne viklere za uvijanje kose.

- Čitav je moj ormar iz 1950-ih, a garderoba mi se sastoji uglavnom od haljina koje sam sama napravila. Uvijek se trudim izgledati najbolje što mogu, a haljine iz tog razdoblja zaista laskaju figuri i prate oblik tijela, pa se u njima jako dobro osjećam - dodala je.

Večeru Katrina počinje kuhati već oko 16 sati da sve bude gotovo dok se Lars vrati s posla, a uglavnom kuha po receptima iz polovice prošlog stoljeća, jer su domaćice tada pazile da doma posluže 'sve grupe namirnica', pa i ona pazi da uz meso uvijek pripremi i neko povrće i desert.

- Kad se Lars vrati kući, voli sam objesiti svoj kaput, što mi ne smeta. Čitala sam u knjizi iz 1950-ih da se žena ne bi trebala vrijeđati ako muškarac želi sam objesiti kaput, nije zbog toga ona loša domaćica - naglašava Katarina, koja onda mužu servira čašu vode, a ako večera nije gotova i tanjur sa grickalicama poput sira, suhog voća ili orašastih plodova.

- Nakon večere igramo društvene igre poput Scrabblea ili gledamo stare TV serije poput "I Love Lucy" ili "The Donna Reed Show". Ponekad čitamo, a ja volim čitati kuharice iz 1950-ih, starinske beauty časopise i časopise o šivanju - priča mlada žena koju moderna glazba ili Netflix ne zanimaju, pa radije sluša klasičnu glazbu ili Franka Sinatru i Doris Day. I to na gramofonu.

Ističe kako su njezin stil domaćice iz 50- ih, baš kao i cijeli način života bili u potpunosti njena ideja, s kojom suprug nije imao veze - to je, naglašava Katrina, bio njen san od kad pamti.

- Lars mi na neki način služi, jer mnogo zarađuje, a budući da on tako ostvaruje moje snove, pokušavam i ja njegove. To je ravnopravno partnerstvo - objasnila je za ova domaćica za Mirror i poručila:

- Mislim da bi se barem žene međusobno trebale više podržavati. Ako jedna žena kaže da želi biti domaćica, druga ne bi trebala odmah reći da to nije u redu, jer ono što je ispravno za mene, možda nije za sve. A svi moramo raditi ono što je za nas najbolje.

I, premda priznaje da doba 50- ih godina prošlog stoljeća nije bilo idealno, vrijednosti tog vremena joj se sviđaju jer je, ističe, tada među ljudima vrijedilo jedno zlatno pravilo - da ne čine drugima ono što ne žele da se radi njima. Osim toga, priča Katrina, ljudi koji su to doba proživjeli pamte da su se tada vrata ostavljala otključana - što već samo po sebi mnogo govori o ljudima i odnosima.

- Danas ljudi više ne znaju ni normalno razgovarati kad se sa drugima oko nečeg ne slažu. Osim toga, uvijek su u žurbi, a jedni drugima ne govore ni "Molim" ni "Hvala". Danas svi previše paze isključivo na sebe i premalo razmišljaju o drugima - zaključila je i objasnila kako ona u takvom vremenu odbija živjeti. Radije ostaje u 50-ima i planira 'tamo' proširiti svoju obitelj.

Ako dobije djevojčicu, svakako će je kaže, odgajati i odijevati u stilu 50-ih. A kad odraste, ona može dalje odlučiti za sebe koje joj je vrijeme draže.

