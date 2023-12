12 retro trendova za vjenčanja: Od uređenja mladenaca do prostora za proslavu i hrane

Planiranje vjenčanja često zahtijeva dobar balans između tradicije i modernih trendova, no mnoge stvari povremeno se vraćaju u modu. Od vjenčanih haljina zvonolikog kroja s gornjim dijelom koji je bogato ukrašen čipkom, do jednokratnih fotoaparata, kolača koji su ukrašeni kao da su s vjenčanja vaše bake, ili jazz glazbe koja je bila moderna početkom 20. stoljeća - sve su to detalji koji će unijeti dašak nostalgije u dan koji se ne zaboravlja, donosi portal marthastewart.

Organizatori vjenčanja: Laura Ritchie, osnivačica i dizajnerica tvrtke Grit and Grace, Kelly McWilliams, iz tvrtke Kelly McWilliams za proslave, vjenčanja i zabave te Jove Meyer, planer događaja i dizajner u Jove Meyeru, izdvojili su neke od trendova koji se ponovo vraćaju u modu, ili nikad, zapravo, i nisu izašli iz mode, samo su ih mladi rjeđe pratili. Evo što kažu:

Prekrojena bakina haljina

- Posudba haljine u omiljenoj trgovini rabljenom robom, ili haljina koju ste pronašli na tavanu obiteljske kuće, omogućavaju mladenkama da se drže retro stila i preporuke o održivosti. Volimo vidjeti mladenke koje su prenamijenile mamine, ili bakine vjenčanice, koje daju prekrojiti, ali zadržavaju i dizajn koji evocira vrijeme u kojem je haljina prvi puta nošena, kaže Laura Ritchie iz Grit and Grace.

- Veliki balon rukavi iz 80-ih, velike mašne iz 90-ih, bijela vjenčana suknja iz 60-ih, sve je to zapravo ve fantastično! – dodaje.

Bezvremenska estetika

Stil Tiffany & Co. podrazumijeva bezvremensku estetiku i ultimativni je retro trend vjenčanja u novije vrijeme, kaže McWilliams. To podrazumijeva paletu od besprijekornog stila Audrey Hepburn, do nepogrešive plave boje. Glavne točke dizajna uključuju strukturirano cvijeće i zapanjujuće dragulje, dodaje.

- Iako su svadbene torte posljednjih nekoliko godina bile u drugom planu, mislim da će svatko tko razmatra retro trend apsolutno biti usmjeren na bijeli kolač na više razina, sa šećernim cvjetovima, zaključuje McWilliams.

Crna, bijela i zlatna

Dok crna i bijela zapravo nikad ne izlaze iz mode, ove klasične formalne nijanse doživljavaju novi porast popularnosti, slažu se dizajneri.

- Sjajna stvar kod ove kombinacije boja je to što su klasične i bezvremenske koliko i retro, a ovisno o tome kako su uklopljene u vaše vjenčanje, mogu biti i ultramoderne, kaže organizatorica događaja Kelly McWilliams. Trik je u ravnoteži: pokušajte s oštrom bijelom bojom s čistim crnim linijama ili luksuznim crnim stolnjacima i bijelim cvijećem. Dodajte zlatne naglaske na stolovima i natpisima za goste, savjetuje.

Disko kugle

Stvar bez koje nije mogao proći niti jedan party 70-ih i 80-ih godina odličan je izbor za party poslije vjenčanja, kaže Jove Meyer. Te su kugle zabavne i podižu plesnu atmosferu. Koriste se one s raznobojnim svjetlima u dvorani za ples, ali i kao dodatak koji će naglasiti dekor. Danas, naime, postoje prilagođeni oblici nekadašnjih disko kugli, tako da možete postaviti disko ogledala, stolove s takvim osvjetljenjem, ili gostima podijeliti šešire koji svijetle u bojama. Nije važno što svijetli, važno da vas čini sretnima, kažu stručnjaci.

Fotke uz zalazak sunca

Mjesto na kojem zalazi sunce, oko vas su poznati i slavni i palme – podsjeća pomalo na fotografije iz Palm Springsa iz 1960-ih godina. To će nadahnuti parove koji žele prirediti zabavu za pamćenje.

- Ukratko ideja da fotografije vašeg vjenčanja izgledaju kao da ih je snimio Slim Aarons, slavni fotograf jetsettera iz tog vremena odlična je retro priča za vjenčanje, kaže kaže McWilliams. Te su slike pune boja i gotovo uvijek prikazuju okupljanje i zabavu kojom se slavi život, što je savršena ideja za ljetno vjenčanje, dodaje.

Art Deco estetika

Stoljeće nakon Doba jazza, parove još uvijek privlači glamur i elegancija 1920-ih.

- Vidim da se mnogi utječu Gatsby stilu, proslavama sa staromodnim martini-barovima, velikim bendovima s puhačkim instrumentima i crnim smokinzima. Još ako pronađete neko starinsko vozilo u kojem će mladenci pobjeći na medeni mjesec, ako je plesna dvorana ukrašena lusterima, a pozivnice za vjenčanje su ukrašene kaligrafijom – pun pogodak, kaže McWilliams.

Skulpture od cvijeća

Meyer kaže kako se sve više parova odlučuje za to da imaju manje cvjetnih aranžmana, ali su oni za koje se oduče puno hrabriji.

- Retro trend s cvijećem na vjenčanju podrazumijeva postavljanje cvjetnih skulptura i cvijeća koje tvori modernu umjetnost, puno više nego postavljanje niza simetričnih buketa na stolovima, u prolazu ili oko oltara. Parovi danas vole zanimljive aranžmane kakvi su bili popularni 1970-ih, kad su aranžmani često imali tek dva, tri zanimljivija cvijeta ili grane, a ne 10 do 12 različitih elemenata. Ono što im daje draž je igra oblikom i veličinom te asimetrija, koja ih čini skulpturama.

Iskrena fotografija

Zaboravite na poziranje i formalne vjenčane portrete koji su definirali nekoliko generacija mladenki i mladoženja. Vratila se nesavršena, gotovo neuredna fotografija vjenčanja, kaže Meyer. Parovi više ne žele savršene, svijetle, visoko stilizirane slike na kojima se pozira. Žele vidjeti pomalo mutnu i pomalo kaotičnu fotku koja pokazuje energiju sa zabave, a ne nešto namješteno što više sliči fotografiji koja je namijenjena za objavu u časopisu o vjenčanjima.

- Štoviše, klijenti sve više traže i poseban štih na fotkama. Prošlog tjedna mi je klijent ispričao kako je htio da fotograf njegovo vjenčanje snimi u crno-bijeloj tehnici, tako da fotografije izgledaju kao da su iz 50-ih ili 60-ih godina prošlog stoljeća – priča McWilliams.

Kamere za jednokratnu upotrebu

Parovi koji shvaćaju da nikad neće vidjeti ispise selfija i grupnih fotografija koje gosti snime svojim pametnim telefonima tijekom prijema okreću se klasičnom rješenju: jednokratnim kamerama na svakom stolu.

- Fotoaparati za jednokratnu upotrebu imali su vrhunac 80-ih i 90-ih, ali su izumrli kad su se pojavili digitalni fotoaparati i mobiteli s kamerama. Parovi žele vidjeti svoje vjenčanje snimljeno očima svojih gostiju, kaže Meyer.

Gramofon i vinilne ploče

Vinilne ploče su bogata, slojevita alternativa disk džokeju koji se pojavljuje samo s iPadom.

- U modi su DJ-evi koji se pojave s kolicima kultnog vinila i vrte cijelu noć uz melodije koje imaju ono pucketanje i energiju koju daje samo vinil, kaže Meyer. Neki DJ-i specijalizirali su se samo za vinil, dok drugi miješaju vinil sa snimljenom glazbom. Kako bilo, vidjeti gramofone s vinilom je tako zabavan motiv koji nas vraća u prošlost, zaključuje.

Retro torte na kat

Iako ćete na vjenčanjima i dalje vjerojatno viđati dosta minimalistički ukrašenih torti, prekrivenih fondanom, može se očekivati povratak klasičnoj kremi od maslaca i tradicionalnim stilovima ukrašavanja torti tako da podsjećaju na one kojih se sjećamo iz djetinjstva. Neki parovi čak dodaju trešnje na vrh torte, kako bi dali autentičan pečat takvoj torti, koja je bila super popularna u 80-ima, kaže Mayer.

Svečanosti u gradskoj vijećnici

- Živio posjet gradskoj vijećnici, u šik odijelu, s malim buketom i malom gužvom, kaže Ritchie. Ovo postaje originalno i sjajna je protuteža pretjerano luksuznim vjenčanjima koja su bila popularna neko vrijeme. Jednostavno, zamislite crno-bijele fotografije vaših baka i djedova tijekom ceremonije u gradskoj vijećnici i ponovite to, kao dokaz da prava ljubav nikad ne izlazi iz mode.