Je li sigurno?
12 stvari trebate znati ako želite imati odnose tijekom trudnoće
Postoji mnogo pogrešnih shvaćanja o trudnoći. Buduće roditelje često zanima je li seks tijekom trudnoće siguran. Stručnjakinja i edukatorica za natalnu njegu otkriva Fleur Parker otkriva kako u većini slučajeva, nema razloga za brigu
U nastavku pogledajte 12 stvari koje biste trebali znati o seksu u trudnoći.
| Foto: 123RF
SEKS TIJEKOM TRUDNOĆE JE SIGURAN Seks tijekom trudnoće u većini slučajeva ne predstavlja opasnost za bebu. Penis ne može doći dalje od vagine, a beba ne osjeća penetraciju. Stručnjaci ističu da zdrave trudnoće omogućuju normalnu seksualnu aktivnost, osim u slučaju medicinskih komplikacija.
| Foto: 123RF
MITOVI O SEKSUALNOSTI I BEBI Mnoga uvjerenja o štetnosti seksa tijekom trudnoće nisu istinita. Orgazmi i penetracija ne ugrožavaju dijete, a maternica pruža prirodnu zaštitu. Edukacija i provjerene informacije pomažu smanjiti nepotrebnu zabrinutost.
| Foto: Canva/ILUSTRACIJA
UDOBNI POLOŽAJI ZA TRUDNICE Mijenjanje položaja može smanjiti pritisak na trbuh i osjetljive grudi. Popularni su položaji poput ‘kaubojke’ i seksa s leđa. Prilagodba položaja pomaže održati udobnost i omogućuje užitak bez bolova.
| Foto: Andrey Guryanov
ALTERNATIVNE FORME INTIMNOSTI Intimnost ne mora uključivati penetraciju. Ljubakanje, milovanje i masturbacija mogu biti ugodne i sigurne opcije. Bitno je da partneri zajedno istražuju što im najviše odgovara i što ih povezuje.
| Foto: STRELCIUC
BRACTON HICKS KONTRAKCIJE Nakon orgazma mogu se pojaviti lažni trudovi, poznati kao Braxton Hicksove kontrakcije. Iako mogu biti neugodni ili zastrašujući, oni su normalni i prolazni. Opuštanje, topla kupka ili odmor obično ih ublažavaju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KADA IZBJEGAVATI SEKS Seks se ne preporučuje kod krvarenja, nisko položene posteljice, rizika od prijevremenog poroda ili kod blizanačkih trudnoća. Također, spolni odnos treba izbjegavati nakon pucanja vodenjaka. Uvijek se posavjetujte s liječnikom ili primaljom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
INTENZIVNIJI ORGAZMI Zbog pojačanog protoka krvi u trudnoći neki ljudi doživljavaju jače i intenzivnije orgazme. Ovo je prirodan fenomen i ne uzrokuje štetu. Seksualni život može biti ugodniji, osobito u drugom tromjesečju.
| Foto: 123RF
HORMONALNE PROMJENE I SEKSUALNI NAGON Hormonske promjene mogu povećati ili smanjiti seksualni nagon. Neki osjećaju pojačanu želju u prvom i drugom tromjesečju, dok drugi primjećuju pad interesa zbog jutarnjih mučnina ili iscrpljenosti. Promjene su individualne i prirodne.
| Foto: 123RF
UTJECAJ SLIKE TIJELA NA INTIMNOST Fizičke promjene mogu utjecati na samopouzdanje i seksualnu želju. Neke žene osjećaju nesigurnost zbog trbuha ili grudi, dok druge prihvaćaju svoje tijelo i uživaju u intimnosti. Podrška partnera i otvoreni razgovori značajno pomažu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SEKS NAKON PRVOG TROMJESEČJA U većini slučajeva seksualne aktivnosti ostaju sigurne i nakon prvog tromjesečja. Promjena položaja i nježnost mogu povećati udobnost. Fleksibilnost i prilagodba pomažu u održavanju zadovoljstva i bliskosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KOMUNIKACIJA S PARTNEROM JE KLJUČNA Otvoreni razgovor o željama, granicama i udobnosti bitan je za zdrav seksualni život. Partneri trebaju slušati i prilagođavati se međusobnim potrebama. Razumijevanje i podrška smanjuju napetost i povećavaju zadovoljstvo.
| Foto: Dreamstime
POSAVJETUJTE SE SA STRUČNJAKOM Ako postoje bilo kakve sumnje, komplikacije ili nelagoda, najbolje je konzultirati primalju ili liječnika. Stručna podrška osigurava sigurnost i smiruje brige. Pravovremeni savjet može spriječiti nepotrebnu zabrinutost i omogućiti bezbrižnu intimnost.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA