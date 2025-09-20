12 stvari trebate znati ako želite imati odnose tijekom trudnoće

ASTROLOŠKI VODIČ

Stiže mlad Mjesec i pomrčina u Djevici: Evo kako će utjecati na svaki horoskopski znak

Rujan 2025. donosi jedan od najmoćnijih astroloških trenutaka godine, mladi Mjesec i djelomičnu pomrčinu Sunca u znaku Djevice, 21. rujna. Ova energija otvara vrata transformaciji i oslobađanju od svega što više ne odražava našu istinu. Pomrčine uvijek donose prekretnice, a ova nas potiče da pregledamo svoje navike, odnose i životne prioritete