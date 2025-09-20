Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Je li sigurno?

12 stvari trebate znati ako želite imati odnose tijekom trudnoće

Postoji mnogo pogrešnih shvaćanja o trudnoći. Buduće roditelje često zanima je li seks tijekom trudnoće siguran. Stručnjakinja i edukatorica za natalnu njegu otkriva Fleur Parker otkriva kako u većini slučajeva, nema razloga za brigu
12 stvari trebate znati ako želite imati odnose tijekom trudnoće
U nastavku pogledajte 12 stvari koje biste trebali znati o seksu u trudnoći. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025