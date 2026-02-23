Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače: Ovan mora čuvati tajne, Jarcu sve ide od ruke...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete iznimno motivirani za uređivanje stambenog prostora ili kovanje ambicioznih planova za budućnost uz ugodnu večeru s prijateljima. Veliki izlasci trenutno vas manje privlače jer su vam najdraži trenuci provedeni u dvoje. Budite oprezni s novim poznanstvima i ne povjeravajte svoje tajne osobama sklonim ogovaranju.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Učinkovitost će biti vaša najveća vrlina – s nevjerojatnom lakoćom ćete dovršiti sve što započnete. Iskoristite povoljan trenutak za razgovor s nadređenima, jer bi vam njihov poslovni savjet mogao otvoriti nova vrata. Ako imate zaostalih dugovanja, nastojte ih podmiriti na vrijeme. Predstoji li vam javni nastup, vaša će samouvjerenost nadvladati tremu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Moguć je slučajan susret s osobom iz prošlosti koji će u vama probuditi stare uspomene, ili ćete pak doznati intrigantne novosti o bivšoj ljubavi. Trenutna sumnja u iskrenost vlastitih osjećaja samo je prolazna faza, stoga ne donosite nagle zaključke. Ne dopustite da prevlada potreba za pasivnošću - budite ambiciozni i poduzetni.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vjerujte svojim nepogrešivim instinktima jer će vas intuicija voditi točno tamo gdje trebate biti. Netko bi vas mogao razoružati šarmantnim komplimentom, a novo poznanstvo u društvu ostavit će snažan dojam na vas. Na poslovnom planu vlada sklad; vaša kolegijalnost i izvrsne organizatorske sposobnosti neće proći nezapaženo.

Foto: DREAMSTIME

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Dinamičan dan donosi brojne promjene na društvenom i poslovnom planu. Suočavanje s manjim problemima pokazat će vam tko su vam pravi prijatelji na koje se možete osloniti. Timski rad bi mogao biti izazovan zbog razilaženja u stavovima s kolegama. U krugu obitelji pokušajte pronaći više strpljenja za roditelje, ali ostanite dosljedni i autoritativni prema djeci.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je dan ispunjen dubokim razgovorima s partnerom i uzbudljivim planovima za zajednička putovanja. Samce bi mogle privući osobe iz drugih kultura, pa nije isključeno ni zanimljivo poznanstvo putem interneta. Uz vaš prepoznatljiv takt i mrvicu šarma, svaki cilj koji danas zacrtate bit će nadohvat ruke.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete u raskoraku između želje za bezbrižnim provodom i potrebe da se ozbiljno posvetite poslu. Pokušajte pronaći zlatnu sredinu kako biste izbjegli grižnju savjesti zbog propuštenih prilika. Aktivno angažiranje u poslovnim projektima donijet će vam stabilnost. Slobodno vrijeme iskoristite za okrepljujuću tjelovježbu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite spremni na neočekivana i ne sasvim ugodna ljubavna iznenađenja. Oni u vezama morat će pokazati veliku dozu prilagodljivosti partnerovim hirovima. Sve teže ćete podnositi pritisak okoline i osjećaj da svi nešto traže od vas. Ne dopustite da vam drugi bezobzirno troše ono malo slobodnog vremena što imate za sebe.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Umjesto da partneru stalno dokazujete koliko ste mu nezamjenjivi, pokušajte iskreno uživati u njegovoj samostalnosti. Briljirat ćete u raspravama i s lakoćom miriti posvađane strane u svojoj blizini. Poduzetnici bi trebali iskoristiti dan za važne sastanke s ljudima koji mogu pogurati njihove vizije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša moć zapažanja je na vrhuncu, a misli ćete u djela pretakati s nevjerojatnom preciznošću. Što se više budete kretali i komunicirali, to ćete brže steći nove poklonike svog životnog stila. Zarada vam se smiješi kroz sudjelovanje u inovativnim i kreativnim projektima koji zahtijevaju originalan pristup.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Instinktivno ćete izbjegavati konflikte i osobe koje unose nemir u vaš život. Iako ćete težiti zabavi, pratit će vas osjećaj da vam nešto suštinsko nedostaje. Poslovne zadatke obavljat ćete s upola manje energije, pa će vaši stvarni kapaciteti ostati neiskorišteni. Skloni ste misliti kako okolina ne cijeni dovoljno vaše mišljenje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Preplavit će vas snažan kreativni nemir koji ćete najbolje kanalizirati kroz uređenje vlastitog doma. Bilo da premještate namještaj, birate nove boje zidova ili se bavite radovima u vrtu i na balkonu, rad rukama će vas ispuniti. Ne propuštajte pozive za izlazak; vrijeme je da obnovite pomalo zanemarene rituale druženja.