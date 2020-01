12 znakova da imate plijesan u kući, a možda ne znate za to

Primijetite li da vam se u domu pojavila plijesan, nemojte to ignorirati jer problem neće nestati sam od sebe već će postajati sve veći i kompliciraniji.

Radi se o jednoj vrsti gljivice koja proizvode male spore, a one se prošire zrakom i teško ih je primijetiti. Mogu se pojaviti u grijalicama, u klima uređajima, ovlaživačima zraka, oko ulaznih vrata i prozora, kupaonici, u podovima, zidovima, dimnjacima, potkrovljima... odnosno na svim mjestima gdje ima vlage koja pogoduje stvaranju plijesni.

12 znakova da imate plijesan u domu:

1. Dimnjak ima čudan miris

Vlaga od snijega i kiše može se nakupljati u dimnjaku, a ako je zapušten i ne čisti se redovito, stvara se idealno okruženje za stvaranje plijesni. Kada u dimnjaku postoji plijesan, iz njega se ponekad može osjetiti čudan miris.

2. Oči vam suze i svrbe

Neki ljudi imaju alergijsku reakciju na plijesan u kući, a simptomi znaju uključivati suzenje i svrbež očiju, kašalj i začepljen nos.

Ukoliko posumnjate da ste i vi među takvim pojedincima, svakako pratite reakciju svojeg tijela dva tjedna - pišite kada simptomi počinju i prestaju pa to povežite sa time gdje ste u to doba bili, u kojoj prostoriji. Nije loše ni javiti se alergologu koji vam alergiju tog tipa može potvrditi.

3. Svrbi vas koža

Alergija na mikotoksine ispoljava se kao osjećaj peckanja ili svrbeži na koži. Tijelo u dodiru sa plijesni reagira oslobađanjem histamina, kao odgovor na alergiju, a to rezultira suhom kožom koja tada svrbi i pecka.

4. Simptomi astme se pogoršavaju

Spore iz plijesni šire se zrakom i lako dospijevaju u pluća pa mogu izazvati simptome astme. Plijesan zna uzrokovati ozbiljnu, rijetku bolest - alergijsku bronhopulmonalnu aspergilozu, alergijsku plućnu bolest koja često nalikuje pneumoniji. Javljaju se kihanje, kašljanje i kratkoća daha.

5. Mjehurići su na zidovima

Ukoliko se boja odvaja od zida u, recimo, kupaonici ili oko vrata i prozora, možete biti sigurni da se pojavila plijesan jer ona voli vlažna okruženja - pogoduju joj za razvoj.

6. Kašljete, a niste prehlađeni

Kao i kod pogoršavanja simptoma astme, spore plijesni koje udišete mogu dovesti do pojave kroničnog kašlja. Svakako posjetite alergologa.

7. Začepljena je ventilacija

Plijesan će vrlo čest problem u kupaonicama koje nemaju odgovarajuću ventilaciju. Ako imate ventilator, a on je začepljen, lako moguće da se u kupaonici stvara plijesan. Važno je držati ventilator čistim i provjetravati kupaonicu što češće.

8. Beba kašlje noću

Mala djeca izložena plijesni u domovima u kojima žive su pod tri puta većim rizikom od razvoja astme do dobi od sedam godina. Simptomi su kašljanje, posebno noću, otežano ili ubrzano disanje, česte prehlade...

9. Drveni pod izgleda mekano

Ukoliko na podu u domu imate tvrdo drvo, ali se na mjestima pojave kao mekane točke ili mrlje, budite sigurni da se tamo nalazi vlaga, a time moguće i plijesan. Trule podove ili njihove dijelove važno je zamijeniti zdravim drvetom.

10. Kuća miriše na plijesan

To je siguran znak da plijesni u domu ima, i to u velikim količinama. U slučaju da osjetite plijesan, nikako to nemojte ignorirati jer riskirate zdravlje, posebno ako u prostoru žive stariji ljudi ili mala djeca.

11. Plijesan se razvija u cvijeću

Obratite pažnju na cvijeće koje u teglama držite u kući, ako zemlja miriše na plijesan ili tegla ima mrlje koje nije imala, lako moguće da je plijesan prisutna. U tom slučaju nabavite nove tegle i cvijeće preselite u novu zemlju, a potom pazite da ne pretjerujete sa zalijevanjem.

12. Skrivena plijesan u potkrovlju

Povremeno pregledajte izolaciju u potkrovlju kako negdje ne bi ulazila voda i stvarala slojeve plijesni. Posebnu pažnju obratite na to ukoliko vam taj dio doma nema adekvatnu ventilaciju. Potkrovlja su mjesta na koja ljudi često zaborave, prenosi Reader's Digest.

