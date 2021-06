1. Šalje zbunjujuće signale

Na primjer, možda priča da mu ide dobro u životu ili daje naslutiti kako je sretan, ali njegovo ponašanje govori drugačije.

- Ukoliko postoje takvi, mješoviti signali, to znači da vas zapravo nije otpustio. Razmišlja o bivšoj ljubavi iako tvrdi da je iznad toga i da je prebolio prekid - objašnjava psihologinja i stručnjakinja za ljubavne odnose dr. Margaret Paul.

- Radila sam s ljudima koji se zavaravaju misleći da su preboljeli bivšu ljubav kad zapravo nisu i jednostavno se pretvaraju da su krenuli dalje - dodala je.

POGLEDAJTE VIDEO:

2. Krivi vas za prekid

- U većini slučajeva krivac za prekid nije samo jedna strana u vezi, unatoč tome što je u to lako povjerovati. Moguće je da vas bivši u potpunosti krivi za prekid, a to je pak znak da se nije pomirio sa činjenicom da više niste zajedno - kaže dr. Paul.

3. Ljuti se na vas

Slično optuživanju, i ljutnja je znak da bivši nije nastavio dalje sa životom. Ljutnja je zapravo faza tugovanja zbog prekida, no to je samo dio puta prema prihvaćanju realnosti i nastavka sa životom. Međutim, ako je bivši zaglavio u fazi ljutnje, to je samo još jedan znak da vas nije prebolio.

4. Održava kontakt s vama

- Pokušava li vaš bivši ustrajno tražiti pomoć ili jednostavno općenito pokušava održavati kontakt, to pokazuje da vas nije prebolio. Možda se ne nada ponovnoj ljubavnoj vezi, ali i dalje treba i žele sve stvari koje mu možete pružiti - objasnila je dr. Paul.

5. Koketira s vama

Flert se računa kao glavni znak. Hvali li vas stalno ili pokušava koketirati, to je prilično siguran znak da i dalje gaji romantične osjećaje prema vama.

6. Stalno izvlači uspomene

- Kao i kod koketiranja, stalno izvlačenje starih zajedničkih uspomena tijekom razgovora je još jedan znak da vas nije prebolio, čak i ako uporno tvrdi da je. Uspomenama vam pokušava skrenuti misli na to koliko vam je nekad bilo dobro zajedno - kaže dr. Paul.

7. Njegove stvari su još kod vas

Ukoliko nikako da traži svoje stvari ili dođe po njih, moguće je da to radi zato što je previše sentimentalan ili je u fazi poricanja pa izbjegava dolazak.

8. Sabotira vas

Povrijeđeni bivši partner može ići toliko daleko da sabotira sve vaše potencijalne nove veze.

- Nebrojeno sam puta to čula od ljudi koji su prekinuli s partnerom jer je bio nedostupan, no čim su se počeli zaljubljivati u nekog drugog, bivši bi odnekud iskočio - prisjetila se psihologinja.

9. Drugačiji je na društvenim mrežama

Ponekad bivši partneri znaju drastično promijeniti ponašanje na društvenim mrežama pa nakon prekida krenu objavljivati puno više, kao da izgubljenu ljubav žele uvjeriti da odlično napreduju bez nje.

Ako se i vaš bivši ponaša tako, moguće je da mu je još stalo i samo stvara iluziju kako mu je jako dobro.

10. Nije 'javno' priznao prekid

Često nakon prekida veze, jedna ili obje strane promjene status u slobodan, maknu zajedničke fotografije... Ali, ako vaš bivši to nije napravio, lako je moguće da se i dalje bori s emocijama i nije vas prebolio.

11. Pokušava izazvati ljubomoru

Na primjer, ako brzo nakon prekida na Facebooku objavi fotografije s nekim drugim, moguće je da vas samo želi napraviti ljubomornima ili privući pažnju na sebe kao: 'Gle što si izgubila/izgubio - mene neodoljivu/neodoljivog'.

12. Ponaša se neprirodno sretno

To može izgledati tako kao da želi poslati poruku: 'Gle, nikad u životu mi nije bilo bolje!'.

- Svakako, neki se ljudi brže pomire s prekidom, ali ako je netko naizgled super sretan, to bi mogao biti način na koji izražava svoju ambivalentnost prema prekidu, odnosno podvojen je oko toga - kaže psihologinja, a prenosi mindbodygreen.com.