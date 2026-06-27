13 najčešćih pogrešaka u šminkanju koje žene rade po vrućinama i kako ih ispraviti

Kada temperature porastu, čak i najpažljivije nanesena šminka može početi djelovati protiv vas. Od pudera koji se topi do maskare koja završi ispod očiju prije ručka, toplinski valovi imaju način da otkriju svaku manu u vašoj rutini ljepote.
Prema vizažistici i osnivačici Laure Geller Beauty, Lauri Geller, ključ je prilagoditi rutinu godišnjem dobu, a ne držati se istih proizvoda.
| Foto: ilustracija/Canva
Prema vizažistici i osnivačici Laure Geller Beauty, Lauri Geller, ključ je prilagoditi rutinu godišnjem dobu, a ne držati se istih proizvoda.
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Foto: ilustracija/Canva
Prema vizažistici i osnivačici Laure Geller Beauty, Lauri Geller, ključ je prilagoditi rutinu godišnjem dobu, a ne držati se istih proizvoda.
| Foto: ilustracija/Canva
1. Držanje uobičajene rutine šminkanja: Ovo je najveća greška. Neprilagođavanje. Pokušaj držanja potpuno iste rutine šminkanja u toplinskom valu i zimi neće uroditi plodom. Ljeti je pravilo - manje je više. Debeli slojevi vjerojatnije će se odvajati i kliziti s lica tijekom dana. Lagani, prozračni proizvodi i strateško prekrivanje često će izgledati svježije od potpunog prekrivanja lica.
| Foto: Dreamstime
2. Teški puder s potpunim prekrivanjem: Može vas činiti samouvjerenijima, ali na visokim temperaturama često je prva stvar koja zakaže. Toplina, vlaga i znojenje mogu uzrokovati da se gušće formule raspadnu i izgledaju neujednačeno kako dan odmiče. Umjesto toga, prebacite se na lagani toniran serum ili toniranu hidratantnu kremu koja ujednačava ten bez otežavanja.
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3. Previše pudera u prahu: Kada se počne pojavljivati sjaj, primamljivo je posegnuti za još pudera. Nažalost, to često pogoršava stvari. Previše pudera može se zalijepiti za teksturu, naglasiti suhoću i ostaviti kožu da izgleda grudasto (cakey efekt). Lagano tapkanje pudera u T-zoni obično je sve što vam treba.
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4. Nanošenje šminke odmah nakon SPF-a: Ako vam se puder ljušti ili odvaja u roku od nekoliko minuta od nanošenja, vaša krema za sunčanje mogla bi biti krivac. Jedna od najvećih pogrešaka je da ljudi ne daju SPF-u dovoljno vremena da se upije prije nanošenja šminke. Pričekate li nekoliko minuta, dobit ćete glatkije platno i proizvodi neće kliziti s kože.
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5. Preskakanje pripreme kože: Odlična šminka započinje odličnom njegom kože, a to posebno vrijedi tijekom toplinskog vala. Kada koža nije pravilno hidratizirana, šminka se tijekom dana lijepi, odvaja ili neravnomjerno troši. Hidratantni primer može pomoći u stvaranju glatke, uravnotežene podloge, ali prije nanošenja šminke provjerite je li se potpuno upio.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Previše slojeva proizvoda: Što više proizvoda nanesete, veća je vjerojatnost da će se pomicati. Svaki sloj dodaje težinu, a tijekom vrućina ona može doprinijeti klizanju, topljenju i raspadanju šminke. Umjesto slaganja primera, pudera, korektora i više proizvoda za ten, potražite višenamjenske formule koje kombiniraju prekrivanje, hidrataciju i njegu kože u jednom koraku.
| Foto: RyanKing999
7. Nadogradnja šminke: Ako vam se šminka počela raspadati, dodavanje još proizvoda neće nužno riješiti problem. Prije ponovnog nanošenja bilo čega, upijte višak masnoće i znoja upijajućim papirom ili maramicom. Zatim dodajte samo malu količinu proizvoda točno tamo gdje je potrebno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. Sprej za fiksiranje: Nisu svi sprejevi za fiksiranje isti. Neki su dizajnirani za dodavanje sjaja, dok se drugi fokusiraju na dugotrajnost. Odaberite formule koje fiksiraju šminku bez isušivanja ili zatezanja kože.
| Foto: Marija Kozika
9. Odabir preteških formula: Rasprava o kremi naspram pudera nije toliko važna koliko mnogi misle. Više je riječ o samoj formuli. Teške kreme mogu se osjećati masno na visokim temperaturama, dok tradicionalni puderi mogu izgledati suho i očito. Idealno su lagane formule koje nude postojanost bez preopterećenja kože.
| Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
10. Proizvodi za oči koji ne podnose toplinu: Razmazan tuš za oči i maskara među najčešćim su ljetnim problemima. Svodi se na korištenje proizvoda koji nisu dizajnirani za toplinu i vlagu. Odabir dugotrajne formule može napraviti veliku razliku između šminke koja traje i one koja završi ispod očiju do ručka. Držite se jednostavne šminke za oči.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Prebogata hidratantna krema: Zimska hidratantna krema možda neće učiniti uslugu vašoj ljetnoj šminki. Ako je preteška, šminka može skliznuti preko nje. Prelazak na lagani gel ili formulu na bazi vode može pružiti hidrataciju bez klizanja šminke.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. Kopiranje trendova: Staklena koža i ultra blistav ten mogu izgledati nevjerojatno na TikToku, ali često su daleko manje praktični u stvarnom životu, posebno tijekom toplinskog vala. Umjesto da ciljate na maksimalan sjaj, usredotočite se na zdravo izgledajuću kožu s kontroliranim sjajem.
| Foto: Dreamstime
13. Matiranje cijelog lica: Ironično, jedna od najvećih ljetnih pogrešaka je borba protiv prirodnih učinaka toplog vremena. Prestanite pokušavati matirati svaki centimetar lica. Malo sjaja je prirodno. Koncentrirajte se na održavanje kože ugodnom i uravnoteženom.
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