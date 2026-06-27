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ŠMINKA LJETI

13 najčešćih pogrešaka u šminkanju koje žene rade po vrućinama i kako ih ispraviti

Kada temperature porastu, čak i najpažljivije nanesena šminka može početi djelovati protiv vas. Od pudera koji se topi do maskare koja završi ispod očiju prije ručka, toplinski valovi imaju način da otkriju svaku manu u vašoj rutini ljepote.
13 najčešćih pogrešaka u šminkanju koje žene rade po vrućinama i kako ih ispraviti
Prema vizažistici i osnivačici Laure Geller Beauty, Lauri Geller, ključ je prilagoditi rutinu godišnjem dobu, a ne držati se istih proizvoda. | Foto: ilustracija/Canva
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Prema vizažistici i osnivačici Laure Geller Beauty, Lauri Geller, ključ je prilagoditi rutinu godišnjem dobu, a ne držati se istih proizvoda. | Foto: ilustracija/Canva
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