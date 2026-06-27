13 najčešćih pogrešaka u šminkanju koje žene rade po vrućinama i kako ih ispraviti

4. Nanošenje šminke odmah nakon SPF-a: Ako vam se puder ljušti ili odvaja u roku od nekoliko minuta od nanošenja, vaša krema za sunčanje mogla bi biti krivac. Jedna od najvećih pogrešaka je da ljudi ne daju SPF-u dovoljno vremena da se upije prije nanošenja šminke. Pričekate li nekoliko minuta, dobit ćete glatkije platno i proizvodi neće kliziti s kože. | Foto: 123RF