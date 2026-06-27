FOTO Jeste li ju sreli? Mathilde nazivaju kraljicom plaže, a obožava se sunčati u Hrvatskoj

Mathilde Tantot francuska je influencerica, model i poduzetnica poznata po velikoj popularnosti na Instagramu. Sa sestrom blizankom Pauline pokrenula je brend kupaćih kostima Khassani Swimwear
Mathilde Tantot francuska je poduzetnica, model i influencerica rođena 29. prosinca 1994. godine u Francuskoj. Poznata je po velikoj prisutnosti na društvenim mrežama, osobito na Instagramu. Tijekom godina izgradila je snažan osobni brend i međunarodnu popularnost.
| Foto: Instagram/mathildtantot
Mathilde Tantot francuska je poduzetnica, model i influencerica rođena 29. prosinca 1994. godine u Francuskoj. Poznata je po velikoj prisutnosti na društvenim mrežama, osobito na Instagramu. Tijekom godina izgradila je snažan osobni brend i međunarodnu popularnost. |
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Mathilde Tantot francuska je poduzetnica, model i influencerica rođena 29. prosinca 1994. godine u Francuskoj. Poznata je po velikoj prisutnosti na društvenim mrežama, osobito na Instagramu. Tijekom godina izgradila je snažan osobni brend i međunarodnu popularnost.
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Karijeru je počela razvijati objavljivanjem fotografija i lifestyle sadržaja na Instagramu. Veliku pažnju privukla je modnim i kupaćim fotografijama. S vremenom je prikupila milijune pratitelja i postala prepoznatljivo lice među influencerima.
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Mathilde nije poznata samo kao model nego i kao poduzetnica. Zajedno sa svojom sestrom pokrenula je brend kupaćih kostima Khassani Swimwear. Poslovni projekt spojio je njezinu popularnost na društvenim mrežama i interes za modu.
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Mathilde ima sestru blizanku po imenu Pauline Tantot. Njih dvije često surađuju poslovno i dijele sličan interes za modu i društvene mreže. Zajedno su izgradile prepoznatljiv imidž i uspješan poslovni projekt.
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Prema dostupnim informacijama, Mathilde voli putovanja i aktivan način života. Redovito trenira i brine o fizičkoj kondiciji. Također voli ljetne aktivnosti poput plivanja i boravka na plaži.
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Mathilde uglavnom privatni život drži podalje od javnosti. O svojim vezama i osobnim detaljima ne govori često u medijima. Većina javnosti prati je prvenstveno zbog njezina modnog sadržaja i poslovnih aktivnosti. Voli putovati, a posjetila je i Sumatrin na Braču.
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