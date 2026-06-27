Obavijesti

Galerija

Komentari 0
MILIJUNI OBOŽAVATELJA

FOTO Jeste li ju sreli? Mathilde nazivaju kraljicom plaže, a obožava se sunčati u Hrvatskoj

Mathilde Tantot francuska je influencerica, model i poduzetnica poznata po velikoj popularnosti na Instagramu. Sa sestrom blizankom Pauline pokrenula je brend kupaćih kostima Khassani Swimwear
FOTO Jeste li ju sreli? Mathilde nazivaju kraljicom plaže, a obožava se sunčati u Hrvatskoj
Mathilde Tantot francuska je poduzetnica, model i influencerica rođena 29. prosinca 1994. godine u Francuskoj. Poznata je po velikoj prisutnosti na društvenim mrežama, osobito na Instagramu. Tijekom godina izgradila je snažan osobni brend i međunarodnu popularnost. | Foto: Instagram/mathildtantot
1/71
Mathilde Tantot francuska je poduzetnica, model i influencerica rođena 29. prosinca 1994. godine u Francuskoj. Poznata je po velikoj prisutnosti na društvenim mrežama, osobito na Instagramu. Tijekom godina izgradila je snažan osobni brend i međunarodnu popularnost. | Foto: Instagram/mathildtantot
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026