13 sitnih gesta zbog kojih ćete odmah biti simpatičniji drugima

SLUŠAJTE BEZ PREKIDANJA. Jedna od stvari zbog kojih se ljudi osjećaju dobro u nečijem društvu jest osjećaj da ih druga osoba zaista sluša. Umjesto da dok sugovornik govori već smišljate što ćete vi reći, pozornost treba usmjeriti na njegovu priču. Tekst predlaže i vrlo jednostavan trik – nakon što osoba završi s govorom, pričekajte sekundu ili dvije prije nego što odgovorite. Tako pokazujete da ste razmislili o onome što ste upravo čuli, a ne samo čekali svoj red za govor. | Foto: 123RF