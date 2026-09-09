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EVO I ZAŠTO

13 sitnih gesta zbog kojih ćete odmah biti simpatičniji drugima

Mnogi misle da za simpatičnost treba imati posebnu karizmu, samopouzdanje ili izvrsne društvene vještine. No male, gotovo neprimjetne geste mogu imati velik utjecaj na to kako nas drugi doživljavaju. Prema psihološkim istraživanjima koja se navode u tekstu, upravo jednostavna ponašanja mogu pomoći u stvaranju osjećaja bliskosti, povjerenja i ugode među ljudima
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13 sitnih gesta zbog kojih ćete odmah biti simpatičniji drugima
Prema psihološkim istraživanjima koja se navode u tekstu, upravo jednostavna ponašanja mogu pomoći u stvaranju osjećaja bliskosti, povjerenja i ugode među ljudima. | Foto: 123RF
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Prema psihološkim istraživanjima koja se navode u tekstu, upravo jednostavna ponašanja mogu pomoći u stvaranju osjećaja bliskosti, povjerenja i ugode među ljudima. | Foto: 123RF
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