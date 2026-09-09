13 sitnih gesta zbog kojih ćete odmah biti simpatičniji drugima

Mnogi misle da za simpatičnost treba imati posebnu karizmu, samopouzdanje ili izvrsne društvene vještine. No male, gotovo neprimjetne geste mogu imati velik utjecaj na to kako nas drugi doživljavaju. Prema psihološkim istraživanjima koja se navode u tekstu, upravo jednostavna ponašanja mogu pomoći u stvaranju osjećaja bliskosti, povjerenja i ugode među ljudima
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Prema psihološkim istraživanjima koja se navode u tekstu, upravo jednostavna ponašanja mogu pomoći u stvaranju osjećaja bliskosti, povjerenja i ugode među ljudima.
| Foto: 123RF
Prema psihološkim istraživanjima koja se navode u tekstu, upravo jednostavna ponašanja mogu pomoći u stvaranju osjećaja bliskosti, povjerenja i ugode među ljudima.
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Foto: 123RF
Prema psihološkim istraživanjima koja se navode u tekstu, upravo jednostavna ponašanja mogu pomoći u stvaranju osjećaja bliskosti, povjerenja i ugode među ljudima.
| Foto: 123RF
SMIJEŠITE SE I OČIMA.
Najbrži način da djelujete pristupačnije mogao bi biti iskren osmijeh. Nije riječ o usiljenom osmijehu samo usnama, već onome koji se vidi i oko očiju te opušta cijelo lice. U tekstu se navodi da otprilike sedam od deset ljudi može razlikovati iskren od namještenog osmijeha, čak i u kontroliranim uvjetima. Zato topao i prirodan izraz lica drugi često nesvjesno doživljavaju kao znak prijateljskog raspoloženja.
| Foto: 123RF
OSTVARITE PRAVI KONTAKT OČIMA.
Kontakt očima ne znači intenzivno zurenje u drugu osobu. Trebao bi biti opušten i dovoljno topao da sugovornik osjeti da ga zaista primjećujete i slušate. U članku se navodi da kontakt očima može potaknuti emocionalnu povezanost i empatiju između ljudi. Najbolje je da bude kratak, prirodan i redovit tijekom razgovora.
| Foto: 123RF
KORISTITE IME SUGOVORNIKA.
Izgovaranje nečijeg imena tijekom razgovora jednostavan je način da drugoj osobi pokažete da ste je zapamtili i da joj posvećujete pozornost. Prema tekstu, ime može izazvati pozitivne reakcije jer šalje poruku prepoznavanja i poštovanja. Ipak, ne treba pretjerivati – jednom ili dvaput tijekom razgovora može zvučati toplo i osobno, dok bi stalno ponavljanje imena moglo djelovati neprirodno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SUPTILNO OPONAŠAJTE GOVOR TIJELA.
Ljudi ponekad nesvjesno preuzimaju položaj tijela, geste, izraz lica ili ton osobe s kojom razgovaraju. Psiholozi taj fenomen povezuju s takozvanim kameleonskim efektom, koji može pridonijeti osjećaju povezanosti. U tekstu se spominje i istraživanje iz 2003. godine prema kojem su konobari koji su oponašali ponašanje svojih gostiju dobivali više napojnica. Ključ je, naravno, u suptilnosti – očito kopiranje moglo bi imati potpuno suprotan učinak.
| Foto: 123RF
SLUŠAJTE BEZ PREKIDANJA.
Jedna od stvari zbog kojih se ljudi osjećaju dobro u nečijem društvu jest osjećaj da ih druga osoba zaista sluša. Umjesto da dok sugovornik govori već smišljate što ćete vi reći, pozornost treba usmjeriti na njegovu priču. Tekst predlaže i vrlo jednostavan trik – nakon što osoba završi s govorom, pričekajte sekundu ili dvije prije nego što odgovorite. Tako pokazujete da ste razmislili o onome što ste upravo čuli, a ne samo čekali svoj red za govor.
| Foto: 123RF
POSTAVITE PROMIŠLJENO DODATNO PITANJE.
Kada vam netko nešto ispriča, umjesto da razgovor odmah prebacite na vlastito iskustvo, postavite dodatno pitanje. Primjerice, ako osoba kaže da je počela raditi novi posao, možete je pitati što joj se dosad najviše svidjelo. Takva pitanja pokazuju da ste pratili razgovor i da vas ono što osoba govori zaista zanima. Prema tekstu, jedno dobro postavljeno pitanje može napraviti više za stvaranje povezanosti nego nekoliko minuta pričanja o sebi.
| Foto: 123RF
DRŽITE GOVOR TIJELA OTVORENIM.
Drugi vrlo brzo stvaraju dojam o nama na temelju držanja, gestikulacije i izraza lica. Prekrižene ruke, okretanje tijela od sugovornika ili pogled prema podu mogu ostaviti dojam nezainteresiranosti čak i kada vam to nije namjera. U tekstu se navodi da neverbalna komunikacija čini velik dio ukupne komunikacije. Otvorene ruke, vidljivi dlanovi, tijelo okrenuto prema sugovorniku i lagano naginjanje prema njemu mogu pokazati zainteresiranost i toplinu.
| Foto: 123RF
KIMNITE DOK SLUŠATE.
Obično kimanje glavom može djelovati kao neverbalna poruka da pratite što vam osoba govori. Njime sugovornika potičete da nastavi i pokazujete da razumijete njegovu poruku bez potrebe da ga prekidate. U članku se navodi da su kimanje glavom, otvoreno držanje tijela i kontakt očima povezani s većim doživljajem empatije. Takve sitnice ljudima mogu dati osjećaj da ih doista razumijete.
| Foto: 123RF
LAKO SE NASMIJTE, POSEBNO SEBI.
Smijeh je snažno društveno ponašanje koje može pomoći ljudima da se povežu i steknu međusobno povjerenje. U tekstu se navodi istraživanje neuroznanstvenika Roberta Provinea prema kojem je smijeh prije svega društveni fenomen. Posebno dobro može djelovati sposobnost da se našalite na vlastiti račun jer pokazuje pristupačnost, poniznost i samosvijest. Pritom je važan topao humor koji nije usmjeren na ismijavanje drugih.
| Foto: 123RF
ČINITE MALE USLUGE.
Ne trebaju vam velike geste da biste drugima pokazali ljubaznost. Pridržati nekome vrata, ponuditi mjesto, dodati predmet koji mu treba ili jednostavno provjeriti kako je – upravo takve sitnice pokazuju da primjećujete ljude oko sebe. U članku se navodi da ljudi često podcjenjuju društveni učinak malih uslužnih gesta te da ljubaznost može utjecati i na to koliko nas drugi smatraju privlačnima.
| Foto: 123RF
POKAŽITE MALO RANJIVOSTI.
Ne morate uvijek ostavljati dojam da imate sve pod kontrolom. Priznati da ste nešto zaboravili, nasmijati se vlastitoj pogrešci ili reći da ste nervozni zbog važnog sastanka može vas učiniti pristupačnijima. Takve male doze ranjivosti pokazuju drugima da ste samo čovjek. Tekst ipak naglašava razliku između zdrave ranjivosti i pretjeranog iznošenja emocionalnih problema osobi koja za to možda nije spremna.
| Foto: Fotolia
PRIZNAJTE TUĐE OSJEĆAJE.
Pokazati nekome da razumijete kako se osjeća ne znači nužno složiti se s njegovim mišljenjem. Možete priznati da je nečije iskustvo teško ili frustrirajuće, čak i ako situaciju vidite drukčije. Jednostavna rečenica poput one da nešto zaista zvuči frustrirajuće može potpuno promijeniti ton razgovora. U tekstu se ističe da znakovi aktivnog slušanja – poput kontakta očima, kimanja, parafraziranja i sažimanja – mogu pozitivno utjecati na povjerenje i osjećaj bliskosti.
| Foto: FaustFoto
DAJTE ISKREN I KONKRETAN KOMPLIMENT.
Iskren kompliment može učiniti da se druga osoba osjeća primijećeno i cijenjeno, no ključno je da bude konkretan. Općenito laskanje ljudi često lako prepoznaju, dok primjećivanje nečijeg truda ili načina na koji je postupio u određenoj situaciji djeluje autentičnije. Dobar kompliment pokazuje da ste obratili pozornost, primijetili nešto vrijedno i odlučili to izgovoriti naglas.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Nijedna od ovih gesti ne zahtijeva potpunu promjenu osobnosti. Većina traje tek nekoliko trenutaka, a zajedničko im je to što drugoj osobi daju osjećaj da je primijećena, poštovana i opuštena u vašem društvu. Upravo otvorenost, toplina i sposobnost da se drugi uz nas osjećaju ugodno mogu biti važnije od pokušaja da ostavimo savršen dojam.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA