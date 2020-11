13 znakova da vaš prijatelj za maženje želi nešto više od toga

Da, moguće je da nekada vaše prijateljstvo s povlasticama ipak prijeđe u vezu. No neke znakove treba prepoznati na vrijeme kako biste znali hoćete li nastaviti odnos

<p>Prijateljstva s povlasticama započinju kao ležerna, a najčešće tako i završe. Ali istina je da se iz takvih prijateljstva može roditi ljubav. Htjeli vi to ili ne, osjećaje je teško kontrolirati, a intiman čin poput seksa nerijetko vodi u nešto više. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ima li moj 'prijatelj s povlasticama' osjećaje prema meni?</p><p>Nekad se može činiti da vaš odnos nije samo prijateljstvo s povlasticama već vodi ka nečemu dubljem, ali vi ne znate na čemu ste i niste sigurni je li to obostrano. Takvi trenutci i odnosi mogu biti zbunjujući. </p><p>Iako je najlakši i najispravniji način da saznamo kako se osjeća druga osoba, pitati je, razumljivo je biti zabrinut da takav razgovor može stvari učiniti još gorima i može dovesti do toga da čak i takav odnos izgubite.</p><p>Ovih 13 znakova ukazuju na to da vaš prijatelj s povlasticama želi nešto više s vama:</p><h2>1. Postavljaju pitanja o vašem romantičnom životu</h2><p>Konkretno, oni mogu naslutiti ili znatiželjno pokušavaju otkriti imate li nekoga drugog na umu.</p><p>On bi možda mogao i početi tražiti informacije o vašem životu kako bi probao saznati jeste li stvarno zainteresirani za njega i vidite li ga možda kao potencijalnog partnera. Uz to, želi saznati ima li konkurenciju.</p><h2>2. Primijetili ste da vam upućuje 'onaj pogled'</h2><p>Većina djevojaka može prepoznati kad je dečko gleda s ljubavlju. Ako vas gleda s čežnjom, možda žudi za vezom. Gleda li vas onim slatkim i umiljatim pogledom, tada možete automatski pretpostaviti da vas želi kao djevojku.</p><h2>3. Počeo vam je donositi darove</h2><p>Dečki ne daju poklone, čak ni one male, djevojkama za koje smatraju da su samo 'prolazne'. Ako vam je počeo donositi poklone znajte da je počeo razvijati osjećaje prema vama.</p><h2>4. Žele da izlazite s njima vani i družite se</h2><p>Ako je samo prijatelj s povlasticama i zadovoljan je s tim, cjelokupni raspon njegova zanimanja za vas ostat će samo u krevetu. Tip koji vas izvodi na spojeve je tip koji s vama želi nešto više.</p><h2>5. Zove vas na druženje s prijateljima</h2><p>Ako vas pokušava dovesti kod svojih prijatelja, to je jedan od glavnih znakova da mu se više sviđate i da više niste samo 'zabava'.</p><h2>6. Žele vam dokazati kako su sjajni</h2><p>Sprema vam večeru. Govori kako je potpuno u redu da ostane prespavati kod vas, čak i kupuje četkicu za zube kako bi je uvijek imao kod vas. To su sve znakovi da se on želi više družiti s vama.</p><h2>7. Nikad ne spominje druge ljude iako ih vi nekad spominjete</h2><p>Većina muškaraca koji vas gledaju kao prijatelja s povlasticama pričat će o drugim djevojkama koje su mu zgodne i koje ga zanimaju. Također, spominjat će i svoju prošlost kao i koju curu je osvojio.</p><p>Ako to ne radi onda se može zaključiti da ste mu samo vi na pameti.</p><h2>8. Radi stvari s vama kakve inače samo parovi rade</h2><p>Donio je bocu vinu, napravio vam je večeru, kupio je ružu i slično. Želi vam pružiti lijepu večer. </p><p>Geste poput ovih sugeriraju da se on zaista trudi da ga vidite kao materijal za dečka.</p><h2>9. Kad im kažete da vas zanima netko drugi postanu ljubomorni</h2><p>Kad se to dogodi, to je čisti znak da mu je stalo do vas i da vas želi samo za sebe. Ovo bi moglo biti dobro vrijeme za razgovor s njim o onome što osjeća.</p><h2>10. Počinje planirati</h2><p>Ako to radi, to je možda zato što se počinje doživljavati kao vaš dečko i dijeli s vama ideju o tome što romansa znači i da ju treba početi proživljavati s vama.</p><h2>11. Stalno imate osjećaj da vam želi nešto reći, ali se boji</h2><p>To se događa kada muškarci žele priznati svoje osjećaje, ali se boje odgovora. Ako vidite da želi nešto reći probajte s njim iskreno komunicirati.</p><h2>12. U početku su željeli izlaziti s tobom, ali kad si im rekla da želiš odnos bez obaveza, složili su se</h2><p>To čine i muškarci i žene. Ulaze u prijateljstvo bez povlastica u nadi da će takav odnos na kraju završiti s vezom. Nekad to uspije, nekad ne.</p><h2>13. Izravno su vas pitali želite li biti s njima u vezi</h2><p>Treba li vam doista neki drugi znak osim ovog? To je očiti znak da je spreman na korak dalje s vama.</p><p>Ako još uvijek niste sigurni ima li vaš prijatelj osjećaje prema vama i želi li da ovo postane stvarna veza, najbolje ga je pitati, piše<a href="https://www.yourtango.com/2017306414/13-signs-he-likes-you-more-than-friend-with-benefits" target="_blank"> Your Tango.</a></p>