14 najljepših hrvatskih plaža po Lonely Planetu: 'Prekrasne su, čiste i dostupne svima...'

Mnogi posjetitelji Hrvatske koji prvi puta posjete zemlju ostanu iznenađeni upečatljivim prizorima tirkiznog mora i činjenicom da na plaži često i u dubljim vodama možete vidjeti dno. Zahvaljujući 1777 km dugoj Jadranskoj obali s oko 1200 otoka, dostupne su brojne prekrasne plaže i samo je pitanje volite li radije one stjenovite, ili pješčane, piše Lonely Planet, na čijim je stranicama istaknuto 14 plaža u Hrvatskoj koje vrijedi posjetiti.

Posebno ističu kako je jedna od prednosti Hrvatske to da su plaže većinom javne, odnosno da se ručnik može postaviti gdje god čovjek želi.

Evo hrvatskih plaža koje na toj stranici posebno ističu po ljepoti:

1. Zlatni Rat, otok Brač

To je zasigurno plaža s najviše fotografija, koja vas neće razočarati. Prostire se uz šetalište uz koje vas prati miris borova i predstavlja prostranstvo sitnog mekog šljunka koje uranja u nebeski plavo more. Njezin zapanjujući oblik često se mijenja s plimom i strujama Jadranskog mora. Vjetrovita istočna strana plaže odlično je mjesto za jedrenje, dok se s djecom možete smjestiti u blizini Auro Cocktail Bara.

Savjet više: Do nje ćete doći 30-minutnom šetnja od Bola. Alternativa je parkirati ma parkingu u turističkom naselju Zlatni Rat, pa prošetati 10-ak minuta do plaže.

2. Dubovica, otok Hvar

Ljudi koji tulumare na Hvaru vole se oporavljati od razuzdanih noći u Dubovici, sićušnoj uvali prekrivenoj plažom od blještavo bijelog šljunka koja se nalazi oko 10 kilometara istočno od grada. Na njenom istočnom kraju obratite pozornost na malu špilju skrivenu u stjenovitoj obali. Kad vam je dosta sunca, opustite se pod borovima u Duba Beach Baru, uz ugodnu glazbu i hladna pića.

Savjet više: Nakon 15-ak minuta vožnje istočno od Hvara, slijedi 10-minutna šetnja nizbrdo duž kamenite cik-cak staze. Druga mogućnost je da uhvatite taksi brod koji vozi direktno do plaže.

3. Sveti Jakov, Dubrovnik

Plaža je smještena na oko 30-ak minuta šetnje od Starog grada, do koje se morate spustiti po 160 stepenica, pa nije posve lako doći do nje. No, ako se odlučite na taj pothvat, na toj plaži ćete imati malo više 'zraka' u odnosu na druge prezauzete plaže u samom Dubrovniku. Osim toga, tu imate savršen poglede na zidani Stari grad, koji je spektakularan u vrijeme zalaska sunca.

Savjet više: Na stanici u Pilama ukrcajte se u autobus br. 8 i vozite do crkve Sveti Jakov. Iza crkve vidjet ćete stepenice do plaže. Druga je mogućnost uzeti taksi brod iz luke Stari grad.

4. Stiniva, otok Vis

Na južnoj obali Visa nalazi se uvala Stiniva, okružena stjenovitim liticama, s uskim otvorom prema moru. Dio privlačnosti toj uvali daje nepristupačnost. Naime, do nje možete doći strmom pješačkom stazom, no većina posjetitelja stiže brodom u blizini i pliva kroz prolaz do bijele šljunčane plaže.

Savjet više: Krenite rano, kako biste izbjegli najveće gužve na moru.

5. Plaža Ušće, Ušće Neretve

Ljudi koji vole jedriti ocjenjuju je kao jednu od najboljih plaža u Hrvatskoj. Riječ je o plaži na samom ušću Neretve dok se ulijeva u Jadran. Dok se izležavate na pijesku i gledate u prekrasne planine poluotoka Pelješac, možete naručiti hladno piće u malom baru na plaži.

6. Plaža Zrće, otok Pag

Lako je doći do nje, a ako ste spremni za cjelodnevnu zabavu koja traje dugo u noć, ovo je odlično mjesto. Posljednjih godina, Papaya Club na Zrću, na visokom je mjestu na prestižnoj godišnjoj listi Top 100 klubova DJ Maga. Od lipnja do rujna, ta “Hrvatska Ibiza” vrvi od festivala, tematskih party vikenda i gostujućih termina superzvijezda DJ-a.

Savjet više: Plaža Zrće udaljena je 3,5 km od grada Novalje na otoku, koji je s kopnom povezan mostom.

7. Šunj, otok Lopud

Hodajte od glavne luke kroz borovu šumu do široke pješčane plaže, gdje možete postaviti ručnik na mekom pijesku na suncu, ili u sjenovitom dijelu plaže. Plitka voda na dijelu plaže posebno je pogodna za druženje s malom djecom, dok je istočni kraj plaže rezerviran za nudiste. Postoji i mali restoran, a ako vam je problem 25-minutna šetnja do plaže, unajmite jedan od taksija za golf koji će vas rado odvesti tamo.

Savjet više: Trajekt iz luke Dubrovnik vozi nešto manje od sat vremena i zaustavlja se na otoku Šipan, koji vrijedi posjetiti.

8. Stračinska, otok Šolta

Šolta je tako blizu Splita, čini se kao da ga je lako preskočiti pored Brača i Hvara. No, ovaj čudesni otok ima vrlo razvijenu obalu koja skriva sitne plaže među kojima je i šljunčana uvala Stračinska. To je malo, osamljeno mjesto, okruženo mirisnim borovim drvećem te stjenovitom obalom. Nema bara ni drugih pogodnosti, samo pjenušavo plavo-zeleno more, savršeno za lijene plivače i ronioce.

Uvala na Rtu Kamenjak, Istra

Obala ovog stjenovitog poluotoka na najjužnijem vrhu Istre bogata je mirnim uvalicama. njegova zapadna obala idealna je za plivanje i ronjenje, dok je njegova istočna strana mjesto gdje se okupljaju jedrenjaci. Kad dođe vrijeme da potražite hlad i osvježenje, krenite prema Safari Baru, koji je lokalni favorit.

10. Poluotok Lopar, otok Rab

Ovdje možete pronaći neke od najboljih hrvatskih pješčanih plaža. Rajska plaža u obliku polumjeseca najveća je i najpopularnija za obitelji, zahvaljujući plitkim vodama. Ako želite neko osamljenije mjesto i netaknutu prirodu, krenite prema plažama na sjevernom rubu poluotoka, gdje ima mnogo malih zaklonjenih uvala sa zlatnim sitnim pijeskom.

Savjet više: Plaže Ciganka i Sahara su posebno poznate, dok je plaža Stolac namijenjena nudistima.

11. Punta Rata, Brela

Stjenovita obala grada Brela, na dijelu Dalmatinskog kopna poznatog kao Makarska Rivijera, sastoji se od niza lijepih, šljunkovitih plaža. Ova plaža ima oko 300 metara širine i šljunčana je plaža s plitkom vodom, pa je popularna i kod lokalnih obitelji. Ponesite masku s disalicom kako biste mogli istraživati podvodni svijet.

Savjet više: Unajmite kajak ili pedalinu, okušajte se u parasailingu ili jet Skiingu.

12. Lubenice, otok Cres

Jedna od najljepših plaža otoka Cres djeluje jako blizu, ali do nje se može doći samo strmim i zahtjevnim jednosatnim spuštanjem uz stjenovitu stazu. Neustrašivi koji se na to odluče dolje će pronaći netaknuti bijeli šljunak i tirkizno čisto more. No, mnogo je bolja ideja doći brodom. Nešto dalje od plaže nalazi se čarobna Plava Grota, morska špilja u stijeni. Do ulaza se može doći plivajući ili sandolinom.

Savjet više: Ne postoje barovi ni mjesta s hranom, pa ponesite dovoljno hrane i vode.

13. Sunčana uvala, otok Lošinj

Plaža se nalazi na zapadnoj strani otoka, s bijelim šljunčanim prostranstvom i predivnim tirkiznim morem. U blizini je hotel, pa je pogodna za boravak s djecom. U blizini hotela, uz šetalište uz borovu šumu nalazi se i netaknuta plaža Borik, na kojom uz koktel možete promatrati predivan zalazak sunca.

14. Plaža na otoku Veruda, Istra

Uskočite na brod iz Pule za kratku vožnju do malenog otoka Veruda, kojeg lokalno stanovništvo poznaje kao Fratarski otok. To je jedina hrvatska eko-plaža, zahvaljujući nerazvijenom i neosvijetljenom krajoliku, kao i lokalnim naporima da se zaštiti njegov biljni, morski i životinjski život. Predivan je osjećaj i to što nema automobila u blizini.

Savjet više: Uživajte u padanju mraka u turističkom kampu i budite se uz zvuk mora koje udara o obalu.