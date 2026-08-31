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14 stvari za koje mnogi ne znaju da škode srcu i povećavaju rizik od srčanih bolesti

Visoki krvni tlak, povišen kolesterol, dijabetes i nezdrave životne navike među važnijim su čimbenicima koji mogu povećati rizik od srčanih bolesti. Na zdravlje srca mogu utjecati i genetika, stres i društveno okruženje
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14 stvari za koje mnogi ne znaju da škode srcu i povećavaju rizik od srčanih bolesti
U nastavku pogledajte stvari koje radite a zapravo su loše za zdravlje srca. | Foto: Dreamstime
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U nastavku pogledajte stvari koje radite a zapravo su loše za zdravlje srca. | Foto: Dreamstime
Komentari 0

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