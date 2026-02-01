FOTO Radila je u IT sektoru, a sada kao kreatorica radi 50 sati tjedno i zarađuje milijune

Hayley Davies je australska kreatorica na platformi za odrasle koja postiže velik uspjeh zahvaljujući predanom radu i profesionalnom pristupu. Iako zarađuje puno njezin posao zahtijeva puno truda i dugih sati te odbacuje stereotipe o „lakoj zaradi“
Hayley Davies rođena je 27. siječnja 1999. godine u Australiji i odrasla je kao ambiciozna mlada žena koja je vrlo rano počela raditi. Prvi poslovi uključivali su dostavu novina i rad u kafićima, a već sa 15 godina upravljala je restoranom i barom, što joj je dalo snažne radne navike još u tinejdžerskoj dobi. Kasnije je studirala razvoj softvera te radila u IT sektoru, paralelno s radom u noćnim klubovima kao plesačica. Njezin rani profesionalni put pokazuje da je rad i radna etika oduvijek bili dio njezina identiteta.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Foto: Instagram/itshayleydavies
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Hayley se 2022. odlučila potpuno posvetiti kreiranju sadržaja na platformi za plaćene pretplate na ekskluzivne fotografije i videozapise, gdje je postala jedna od istaknutijih kreatorica. Na svom profilu ima tisuće objavljenih fotografija i videozapisa, a prema podacima fan‑stranica, njezin sadržaj je vrlo bogat te redovito ažuriran. Osim onoga što se vidi javno, aktivno koristi društvene mreže kako bi se povezala s publikom i izgradila svoju marku.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Unatoč stereotipima o „lakoj zaradi“, Hayley naglašava da posao kreatorice zahtijeva ogroman trud i rad, često duže od tradicionalnih 9‑do‑5 poslova. Kaže da radi i po 50 ili više sati tjedno uključujući snimanje, uređivanje, marketing i komunikaciju s pratiteljima, što ju čini gotovo stalno zauzetom. Ona smatra da uspjeh u ovoj industriji zahtijeva istinsku predanost, strateško planiranje i organizaciju, baš kao i vođenje vlastitog malog poduzeća.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Prema procjenama industrijskih profila, Hayley zarađuje znatno više nego u svojim prethodnim poslovima, često čak deset puta više u samo jednom tjednu nego u prosječnom poslu koji je prije imala. Usprkos tome, priznaje da je morala naučiti pametno upravljati svojim novcem — na početku je, kad je zarada rasla, znala previše trošiti, ali brzo je ispravila te navike. Želi dugoročno financijski planirati, uključujući ulaganja i moguće buduće kupnje nekretnina.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Iako zarađuje visoke iznose, Hayley tvrdi da ne vodi osobito luksuzan život i da nije materijalistička osoba. Redovito se bavi fitnessom, meditacijom i drugim oblicima brige o sebi kako bi održala ravnotežu u životu. Nije sklona pretjeranom trošenju, iako je sebi povremeno priuštila nekoliko luksuznih predmeta poput skupljeg sata. Njezina poruka prati ideju da uspjeh ne mora nužno biti povezan s kičem ili pretjeranim životnim stilom, već s unutarnjom disciplinom.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
Hayley često ističe da je suočena s kritikom i stereotipima o svom izboru karijere, uključujući i mišljenja da je njezin posao „lak“ ili manje vrijedan od tradicionalnih zanimanja. Ona to odbacuje i ističe da ozbiljno shvaća svoj posao, s profesionalnim pristupom marketingu, vođenju sadržaja i financijama. Njezine izjave potiču širu raspravu o tome kako društvo vrednuje različite vrste rada — posebno one u digitalnoj ekonomiji i industriji za odrasle te koliko je važno prepoznati trud koji stoji iza uspjeha svake kreatorice ili kreatora.
| Foto: Instagram/itshayleydavies
