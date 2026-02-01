FOTO Radila je u IT sektoru, a sada kao kreatorica radi 50 sati tjedno i zarađuje milijune

Hayley Davies rođena je 27. siječnja 1999. godine u Australiji i odrasla je kao ambiciozna mlada žena koja je vrlo rano počela raditi. Prvi poslovi uključivali su dostavu novina i rad u kafićima, a već sa 15 godina upravljala je restoranom i barom, što joj je dalo snažne radne navike još u tinejdžerskoj dobi. Kasnije je studirala razvoj softvera te radila u IT sektoru, paralelno s radom u noćnim klubovima kao plesačica. Njezin rani profesionalni put pokazuje da je rad i radna etika oduvijek bili dio njezina identiteta. | Foto: Instagram/itshayleydavies