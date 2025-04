15 godina smijeha, susreta i nade: Crveni nosovi proslavili veliki rođendan na Cvjetnom

Cvjetni trg u Zagrebu jučer je bio ispunjen smijehom, pjesmom i vedrinom, dok su Crveni nosovi zajedno s građanima i prijateljima obilježili važan jubilej - 15 godina rada u Hrvatskoj. Veselim otvorenjem izložbe "poNOSnih 15 godina" na simboličan su način zahvalili svima koji su ih pratili, podržavali i zajedno s njima širili radost tamo gdje je najpotrebnija. Putujuća izložba sastoji se od 16 velikih panela te kroz fotografije i tekstove priča priču o radosti, nadi i važnosti osmijeha u bolnicama, domovima za starije i cijeloj zajednici. Izložba dijeli radost koju klaunovi svakodnevno donose i pokazuje kako umjetnost klauniranja može utjecati na živote, osobito onih najranjivijih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 ‘Ja sam Zoran i smijehom liječim bol’ | Video: 24sata/pixsell

Na otvorenju su posjetitelje i prolaznike razveselili klaunovi koji su svojom prepoznatljivom vedrinom, pjesmom i šalama stvorili veselu atmosferu.

- Kada smo prije 15 godina krenuli s našom misijom donošenja osmijeha u teškim trenutcima, nismo mogli ni zamisliti da ćemo ovako daleko dogurati. U početku su četiri klauna posjećivala jednu zagrebačku bolnicu. Sada, 15 godina kasnije, 32 klaunova redovito posjećuje 129 dječjih odjela u 21 bolnici i 13 domova za starije osobe. Iznimno smo ponosni na sve što smo postigli u ovih 15 godina i od srca zahvalni svim našim donatorima i partnerima koji su nam u tome pomogli - poručuju iz Crvenih nosova.

Izložba putuje kroz četiri velika hrvatska grada i u svakom se zadržava šest dana. U Zagrebu ju možete pogledati od 29. travnja do 5. svibnja, u Osijeku od 6. do 12. svibnja, zatim se seli u Split od 27. svibnja do 2. lipnja te u srpnju odlazi u Rijeku. Smještena na javnim površinama, pristupačna svima, izložba poziva prolaznike da zastanu, zavire u svijet klaunova i crvenonosne misije te se podsjete koliko je snažan jedan osmijeh u teškim trenutcima.

Foto: Crveni nosovi

Crveni nosovi vjeruju u stvaranje zdravijeg i humanijeg društva koje prepoznaje važnost radosti, humora i emocionalne podrške, osobito u trenucima bolesti, starosti ili životnih izazova. Njihova je misija profesionalnim klauniranjem buditi životnu radost tamo gdje je ona najpotrebnija - kod djece na liječenju u bolnicama, starijih osoba u domovima, djece s teškoćama, odraslih onkoloških pacijenata te ljudi pogođenih kriznim životnim situacijama.

Ovim putem Crveni nosovi upućuju veliku zahvalu svim donatorima i partnerima koji su kroz proteklih 15 godina omogućili da se svaki osmijeh dogodi. Svaka podrška, svaka donacija i svaka pružena ruka učinila je razliku u životima tisuća djece, starijih osoba i njihovih obitelji diljem Hrvatske. I vi možete biti djelom ove priče svojom donacijom na: https://donacije.crveninosovi.hr/s/