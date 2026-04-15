15 najboljih haljina za slavlja za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima

Odabir haljine za posebne prilike može biti izazov, no ključno je birati dobro pristajuće i strukturirane komade koji naglašavaju figuru, kao i ne bojati se jarkih boja
Preporučuju se dobro pristajuće, strukturirane komade poput krojenih kaputa i haljina koje ističu figuru. Savjetuje da se ne bojite jarkih boja poput plave, crvene i zelene, koje često nosi kraljica Mary. Uz to, važno je birati čiste i minimalne dodatke kako bi izgled bio uredan, ali ne prenapadan. Elegantne i jednostavne frizure najbolje nadopunjuju cijeli stajling. U nastavku pogledajte 15 najboljih vrsta haljina za svečane prigode ako ste u dobi od 50 godina...
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ovu haljinu smo odabrali zbog efektnog kolor bloka, puf rukava, pojasa koji naglašava struk te kroja koji lijepo prati liniju tijela i širi se prema dolje. Ova haljina zajamčeno će vam popraviti raspoloženje i uvijek će biti tu za vas – toliko je bezvremenska. Puf rukavi pružaju udobnost, a u njoj ćete moći plesati cijelu noć.
| Foto: BODEN
HALJINA MIDI DULJINE- rukavi u stilu anđela, nježnog dizajna odmah upada u oko. Tko ne voli jednostavnu cvjetnu haljinu? Idealna je za dan na utrkama ili svadbu, a zahvaljujući bezvremenskom uzorku, moći ćete je nositi godinama.
| Foto: NEXT
HALJINA NA PREKLOP - kroj na preklop i elegantni rukavi u stilu anđela odlična su kombinacija. Savršen je spoj upečatljivog stila i romantičnih detalja. Šav ispod poprsja osigurava laskav kroj koji naglašava struk, dok rukavi u obliku anđela stvaraju ženstvenu siluetu. Haljina je dodatno podstavljena radi udobnosti i boljeg prekrivanja.
| Foto: Marks and Spencer
ELEGANTNA I SEXY HALJINA - kroja s halter izrezom, kroja koji prati liniju tijela te jednostavnog i nenametljivog dizajna. Shvaćam da nisu svi ljubitelji cvjetnih uzoraka, čipke i jarkih boja. Ako tražite elegantnije i jednostavnije modele, imamo i izbor dugih satenskih haljina za žene. Ova haljina savršena je za svečane prilike s crnim tie dress codeom.
| Foto: odd muse
HALJINA LEPRŠAVOG MATERIJALA - haljina top uzorka i odličnog materijala - neodoljiva kombinacija. Posebno kada ima izreze na rukavima i suknji čini ovu haljinu da izgleda u potponosti lagano. Lagani izrez čini ovu haljinu ženstvenom. Široki rukavi za potpuno elgantni look.
| Foto: Phase Eight
HALJINA PADAJUĆEG KROJA - Volim ovu haljinu zbog midi duljine, dugih rukava i mogućnosti da se nosi s upečatljivim modnim dodacima. Posebna čar ove haljine je što ju je odobrila i kraljevska obitelj – princa Kate je jednom nosila isti model u prigušenoj narančastoj nijansi.
| Foto: Karen Millen
HALJINA POSEBNOG DIZAJNA - zbog midi duljine, prozračne pamučne tkanine, jarke boje i činjenice da je dostupna u petite i regular veličinama. Mislim da bi ova haljina bila fantastičan izbor za svečane prilike zahvaljujući svojoj intenzivnoj koraljnoj nijansi. Savršeno se slaže s espadrilama i možda nekom zanimljivom torbicom od rafije.
| Foto: APSIGA
HALJINA KRALJEVSKOG IZGLEDA - ova haljina kaput zbog njenog kraljevskog izgleda, skromnosti i laskavog fit and flare kroja je idealna za svečane prigode. Ovo je vjerojatno malo drugačiji izbor od ostalih haljina koje sam odabrala u ovom pregledu, ali htjela sam vam pokazati nešto s više strukture. Možda ste majka mladenke i tražite nešto slično ovome. Održite svjež i moderan izgled glamuroznim feniranjem i elegantnom kutijastom torbicom.
| Foto: My Theresa
HALJINA U NJEŽNOJ BABY ROZOJ BOJI - prilagođena nošenju grudnjaka, hit ove sezone. Nije li ova haljina poput sna? Nježna ružičasta nijansa pristaje većini tonova kože, a ako više volite toplije tonove, haljina je lijepa i u boji maslaca. Kroj s podignutim strukom lijepo prikriva područje trbuha. Čini se da haljina ipak dopušta nošenje grudnjaka ako ga pažljivo odaberete.
| Foto: ANNA&KONSTANTIN KRIVITSKIE
BOHO DIZAJN - zbog boho dizajna, cvjetnog uzorka inspiriranog 70-ima i dugih rukava, ova haljina izgleda fantastično. Ako ste slobodnog duha, pronašla sam savršenu haljinu za vas. Haljina odiše boemskim glamurom i savršena je za one koji žive s duhom putovanja i slobode.
| Foto: Queens of archive
HALJINA KOJA IZGLEDA KAO 'DVA DIJELA' - ovu haljinu zbog izreza u obliku srca, strukturiranog kroja korzeta i preslatkog detalja s mašnom. Ova ružičasta korzet haljina odlično bi pristajala mnogim ženama – posebno onima koje nisu velike obožavateljice haljina. Uz ovu haljinu držite modne dodatke minimalnim, ali možete odabrati cipele i torbicu u istoj boji.
| Foto: RiberIsland
HALJINA UZORKA KOJI IZDUŽUJE TIJELO - ova haljina je zbog kratkih rukava, uzorka koji vizualno izdužuje tijelo i kroja koji se prilagođava tijelu te širi prema dolje pogodna za žene te dobi. Ovo je prava klasična haljina, idealna za dame koje ne vole previše izazovne ili jake uzorke. Uz nju možete istaknuti žutu boju iz cvjetnog uzorka kroz modne dodatke.
| Foto: Hobbs London
HALJINA ŠIROKE SUKNJE - ova haljina zbog midi duljine, četvrtastog izreza i laskave široke suknje izgleda skladno na tijelu. Ovakav tip haljina je omiljen među modnim zaljubljenicima. Donosi pravu dozu dramatičnosti. Održite moderan izgled uz jednostavne modene dodatke u boji kože.
| Foto: MINT VELVET
HALJINA NJEŽNOG IZGLEDA - odličan izbor haljine zbog midi duljine, rukava nalik na plašt, nježnog dizajna i učvršćujućeg pojasa koji se može skinuti. Needle & Thread je brend koji je odobren za kraljevske svečane prilike, a ova haljina dio je nove kolekcije pa je nisam mogla ne pokazati vam. haljina je ukrašena sjajnim šljokicama u obliku maslačka koje se nježno raspršuju prema rubu. Prava je čarolija!
| Foto: UK Needle & Thread Holding LTD
HALJINA KOJA PAŠE UZ ZLATNI NAKIT - zbog lepršavog maksi kroja, mogućnosti nošenja s ravnim cipelama ili espadrilama. Savršena je za svečane prilike kada se želite osjećati opušteno. Ako preferirate maksi haljinu koju možete nositi uz glamurozne ravne sandale, pronašli smo idealan model. Mislim da bi sjajno izgledala uz zlatne narukvice u slojevima i možda neke upečatljive zlatne naušnice.
| Foto: John Levis and Partner