OD BLOGA DO MILIJUNSKOG BRENDA

FOTO Zaradila milijune svojim tijelom: 'Brend mi najbolje posluje kad sam ja model'

Devin Brugman je američka influencerica i poduzetnica koja je zajedno s prijateljicom Natashom Oakley pokrenula blog 'A Bikini A Day', što je kasnije preraslo u uspješan brend badića Monday Swimwear. Njezin rad slavi raznolikost tijela, samopouzdanje i pozitivnu energiju, ciljajući na žene svih oblika i veličina
Rođena 26. prosinca 1990. u Oaklandu, Kalifornija, Devin je odrasla na Havajima. Nakon preseljenja u Los Angeles radi studija fotografije i marketinga, upoznaje Natashu Oakley, s kojom će kasnije osnovati blog "A Bikini A Day" 2012. godine. Njihova suradnja ubrzo prerasta u uspješan poslovni pothvat. | Foto: Instagram
