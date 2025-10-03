FOTO Zaradila milijune svojim tijelom: 'Brend mi najbolje posluje kad sam ja model'

Devin Brugman je inspirativna figura koja koristi svoju platformu za promicanje pozitivnih vrijednosti poput samopouzdanja, inkluzivnosti i održivosti. Kroz svoje brendove i sadržaj, ona potiče žene da se osjećaju snažno i ugodno u vlastitoj koži, bez obzira na oblik ili veličinu tijela. | Foto: Instagram