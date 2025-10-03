FOTO Zaradila milijune svojim tijelom: 'Brend mi najbolje posluje kad sam ja model'

Devin Brugman je američka influencerica i poduzetnica koja je zajedno s prijateljicom Natashom Oakley pokrenula blog 'A Bikini A Day', što je kasnije preraslo u uspješan brend badića Monday Swimwear. Njezin rad slavi raznolikost tijela, samopouzdanje i pozitivnu energiju, ciljajući na žene svih oblika i veličina
Rođena 26. prosinca 1990. u Oaklandu, Kalifornija, Devin je odrasla na Havajima. Nakon preseljenja u Los Angeles radi studija fotografije i marketinga, upoznaje Natashu Oakley, s kojom će kasnije osnovati blog "A Bikini A Day" 2012. godine. Njihova suradnja ubrzo prerasta u uspješan poslovni pothvat.
Monday Swimwear osnovale su Devin i Natasha s ciljem stvaranja modernih, udobnih i elegantnih badića koji odgovaraju svim tipovima tijela. Brend je poznat po svojim krojevima koji nude podršku i udobnost, posebno za žene s većim poprsjem.
Brend također promovira body positivity i samopouzdanje, potičući žene da se osjećaju snažno i ugodno u vlastitoj koži.
Devin Brugman na svom Instagram profilu (@devinbrugman), koji prati više od 2 milijuna ljudi, kombinira poslovne i osobne trenutke u sadržaj koji oduševljava i inspirira.
Fotografije u badićima i odjeći njezinih brendova, Monday Swimwear i Monday Body, pokazuju kako moda može biti udobna, elegantna i prilagođena svakom tijelu.
Osim Monday Swimwear, Devin i Natasha su 2020. godine lansirale Monday Body, brend aktivne odjeće koji se fokusira na udobnost, funkcionalnost i samopouzdanje.
Monday Body nudi odjeću koja podržava žensko tijelo tijekom različitih aktivnosti, od vježbanja do svakodnevnog nošenja.
Devin Brugman je inspirativna figura koja koristi svoju platformu za promicanje pozitivnih vrijednosti poput samopouzdanja, inkluzivnosti i održivosti. Kroz svoje brendove i sadržaj, ona potiče žene da se osjećaju snažno i ugodno u vlastitoj koži, bez obzira na oblik ili veličinu tijela.
