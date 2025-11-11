15 najboljih zdravstvenih navika slavnih koje uistinu djeluju

Poznati često isprobavaju najneobičnije wellness trendove, od 'vampirskih' tretmana do smoothieja s listićima zlata, čija je korist upitna. Ipak, najdulje zadržavaju upravo one navike za koje su se uvjerili da djeluju
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
JENNIFER ANISTON – POVREMENI POST
Jennifer Aniston prakticira povremeni post prema metodi 16:8, što znači 16 sati bez hrane i 8 sati u danu kada jede. Ovaj pristup pomaže u regulaciji probave, smanjenju nadutosti i održavanju stabilne razine energije. Radi se o jednostavnoj navici koja ne zahtijeva nikakve dodatke ni posebne obroke.
| Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL
TOM BRADY – IZBJEGAVANJE PROCESIRANE HRANE
Tom Brady poznat je po svojoj strogosti kad je riječ o prehrani, ali najkorisniji dio njegova režima je smanjenje unosa industrijski prerađenih namirnica. Izbjegavanje grickalica iz vrećice, gaziranih pića i gotovih mesnih proizvoda donosi veću razinu energije i bolju probavu. Svježe povrće, cjelovite žitarice i nemasni proteini daleko su kvalitetniji i dugoročno isplativiji izbor.
| Foto: Kim Klement
KOURTNEY KARDASHIAN – KOLAGEN I TOPLA LIMUNADA
Kourtney Kardashian dan započinje toplom vodom s limunom i dodatkom kolagena. Ova rutina pomaže hidrataciji i blago potiče metabolizam nakon noći bez tekućine. Kolagen, osim toga, pridonosi zdravlju kože, kose i zglobova. Dostupan je u mnogim pristupačnim oblicima i ne zahtijeva „holivudski“ budžet.
| Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM
HALLE BERRY – SVAKODNEVNI TRENING SNAGE
Halle Berry redovito uključuje vježbe snage u svoju dnevnu rutinu, čime održava vitalnost i gustoću kostiju. Takav oblik tjelovježbe ne zahtijeva skupu opremu, dovoljne su elastične trake, bučice ili vlastita tjelesna težina. Trening snage doprinosi zdravlju mišića, boljoj posturi i dugoročnoj fizičkoj otpornosti.
| Foto: Instagram
JENNIFER LOPEZ – SAN JE VAŽAN
Jennifer Lopez snažno ističe važnost odmora, smatrajući san ključem svoje energije i mladolikog izgleda. Redovnih sedam do devet sati sna potiče regeneraciju, hormonalnu ravnotežu i mentalnu bistrinu. Kvalitetan san besplatan je, a jedan je od najučinkovitijih načina brige o zdravlju.
| Foto: Instagram/Jennifer Lopez
GWYNETH PALTROW – SUHO ČETKANJE KOŽE
Gwyneth Paltrow prakticira suho četkanje tijela prije tuširanja, čime potiče cirkulaciju i uklanja odumrle stanice kože. Ova kratka i jednostavna rutina daje osjećaj svježine i blagog „spa“ učinka kod kuće. Četke su cjenovno pristupačne, a učinak je vidljiv već nakon nekoliko dana redovitog korištenja.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
CHRIS HEMSWORTH – HLADNA TUŠIRANJA I LEDENE KUPKE
Chris Hemsworth uključuje izlaganje hladnoći u svoj režim treninga. Kratko hladno tuširanje ili ledena kupka poboljšavaju cirkulaciju, smanjuju upale i ubrzavaju oporavak mišića. Osim fizičkih učinaka, hladna voda jača mentalnu izdržljivost i trenutno razbuđuje.
| Foto: VINCENT WEST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
MEGHAN MARKLE – JOGA I ISTEZANJE
Meghan Markle njeguje naviku redovitog vježbanja joge, čime spaja fizičku snagu i mentalnu smirenost. Joga poboljšava fleksibilnost, smanjuje napetost i jača tijelo. Dovoljno je malo prostora i besplatnih online videa da postane dio svakodnevice.
| Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS
MIRANDA KERR – MEDITACIJA
Miranda Kerr svakodnevno meditira kako bi održala unutarnji mir i ravnotežu. Deset minuta svjesnog disanja i prisutnosti smanjuje stres, anksioznost i povećava koncentraciju. Meditacija je lako dostupna zahvaljujući brojnim besplatnim aplikacijama i online vođenim seansama.
| Foto: AyyildizSwimwear
LEBRON JAMES – REDOVITA HIDRACIJA
LeBron James naglašava važnost konstantne hidracije. Unos dovoljne količine vode kroz dan potiče koncentraciju, energiju i oporavak organizma. Nedostatak vode često se pogrešno tumači kao glad, pa redovito pijenje sprječava umor i glavobolju.
OPRAH WINFREY – DNEVNIK ZAHVALNOSTI
Oprah Winfrey prakticira svakodnevno zapisivanje nekoliko stvari na kojima je zahvalna. Ova jednostavna rutina potiče pozitivno razmišljanje i smanjuje stres. Znanstvena istraživanja potvrđuju da redovito vođenje dnevnika zahvalnosti poboljšava raspoloženje i kvalitetu sna.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
CAMERON DIAZ – JUTARNJE SUNCE
Cameron Diaz promiče važnost prirodnog svjetla u jutarnjim satima. Izlaganje suncu 10–15 minuta potiče stvaranje vitamina D i regulira biološki ritam. Ova jednostavna navika pozitivno utječe na raspoloženje i kvalitetu sna.
| Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell
MATTHEW MCCONAUGHEY – VEČERNJE ŠETNJE
Matthew McConaughey završava dan laganom šetnjom, što pomaže probavi i smirivanju uma prije spavanja. Kratka šetnja od dvadesetak minuta snižava razinu stresa i doprinosi boljoj kvaliteti sna. Radi se o navici koja ne zahtijeva ništa osim vremena i volje.
| Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL
REESE WITHERSPOON – ZELENI SMOOTHIEJI
Reese Witherspoon već godinama započinje dan zelenim smoothiejem od špinata, jabuke, banane i kokosove vode. Smoothie je jednostavan način za unos više voća i povrća te osigurava energiju i blistav ten. Priprema je brza, pristupačna i lako prilagodljiva osobnom ukusu.
| Foto: PA/Pixsell
BEYONCÉ – BILJNA PREHRANA
Beyoncé preferira djelomično biljni način prehrane, uvodeći više povrća, mahunarki i cjelovitih žitarica. Takva prehrana podupire zdravlje srca, probavu i dugoročnu vitalnost, a ujedno je ekonomski isplativa i jednostavna za pripremu.
| Foto: Instagram