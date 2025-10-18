Obavijesti

SKUPI DIJAMANTI

15 najskupljih prstena na svijetu

Kažu da su dijamanti najbolji prijatelji žene. No kada je riječ o zaista jedinstvenim i ogromnim dijamantima, čini se da ih svi žele imati u svojoj kolekciji. Svijet aukcija nakita vidio je mnogo zapanjujućih dijamanata i prstenja, često s cijenama koje zvuče gotovo nevjerojatno
15 najskupljih prstena na svijetu
1. Prsten s dijamantom Pink Star prodan za 71 milijun dolara. Svijet aukcija dijamanata zadržao je dah 2017. godine kada je ogroman dijamant od 59,60 karata poznat kao Pink Star izašao na aukciju u Hong Kongu. Dijamant je na kraju prodan za 71,2 milijuna dolara, postavivši novi rekord za najskuplji dijamant ikad prodan.
