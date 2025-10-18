15 najskupljih prstena na svijetu

Kažu da su dijamanti najbolji prijatelji žene. No kada je riječ o zaista jedinstvenim i ogromnim dijamantima, čini se da ih svi žele imati u svojoj kolekciji. Svijet aukcija nakita vidio je mnogo zapanjujućih dijamanata i prstenja, često s cijenama koje zvuče gotovo nevjerojatno
1. Prsten s dijamantom Pink Star prodan za 71 milijun dolara. Svijet aukcija dijamanata zadržao je dah 2017. godine kada je ogroman dijamant od 59,60 karata poznat kao Pink Star izašao na aukciju u Hong Kongu. Dijamant je na kraju prodan za 71,2 milijuna dolara, postavivši novi rekord za najskuplji dijamant ikad prodan.
Foto:
2. Dijamant Oppenheimer Blue. Prije nego što je 2017. godine dijamant Pink Star oborio rekorde na aukcijama dijamanata, dijamant Oppenheimer Blue već je bio legendaran. 2016. godine, ovaj dijamant od 14,6 karata prodan je na aukciji Christie's u Ženevi za impresivnih 57,8 milijuna dolara, čime je u to vrijeme postao najskuplji dijamant ikada prodan na aukciji.
3. Dijamant Graff Pink nekada je pripadao Harryju Winstonu. Ogroman dijamant od 24,78 karata, koji je nekada pripadao Harryju Winstonu, prodan je na aukciji Sotheby’s u Ženevi 2010. godine za 46,2 milijuna dolara (prema Robb Report). Dijamant, koji je nakon prodaje draguljaru Lawrenceu Graffu dobio ime Graff Pink, fancy je intenzivno ružičasti kamen postavljen u prsten s dva manja dijamanta sa svake strane.
4. Prsten s dijamantom Perfect Pink pravi je spektakl. Dijamant Perfect Pink pojavio se na aukciji Christie's u Hong Kongu u studenom 2010. godine. Prsten od 14,23 karata postao je najveći hit dana, prodan za 23,2 milijuna dolara i time postao najskuplji prsten ikada prodan u Aziji u to vrijeme.
| Foto: Pinterest
5. Prsten s dijamantom Winston Blue poznat je kao kralj dijamanata. Kada je riječ o dijamantnoj kraljevskoj eliti, vjerojatno nije iznenađenje da je poznati stručnjak za nakit Henry Winston posjedovao dijamant koji se smatra kraljem svih dijamanata. Kuća Winston je dijamant kupila 2014. godine.
| Foto: Pinterest
6. Dijamant Cullinan Dream otkriven je 1858. godine. Godine 2016. poznati dijamant Cullinan Dream pojavio se na aukciji Christie's u New Yorku, gdje je prodan za 25,3 milijuna dolara. Dijamant od 24,18 karata poznat je po tome što je gotovo 10 karata veći od slavnog dijamanta Oppenheimer Blue.
| Foto: Pinterest
7. Prsten s dijamantom Vivid Yellow opravdao je svoje ime. Svijet kolekcionara dijamanata bio je zapanjen u svibnju 2014. kada je prsten s dijamantom od 100 karata prodan na aukciji Sotheby’s u Ženevi za 16,3 milijuna dolara. To je tada bila najviša cijena ikada postignuta za žuti dijamant, a na aukciji su sudjelovali kupci iz više od 30 zemalja.
| Foto: Google
8. Bulgari Blue jedan je od najboljih dijamanata na svijetu. U prosincu 2018. godine Christie's New York ponovno je privukao pažnju s nevjerojatnim dijamantom. Dijamant Bulgari Blue od 8 karata prodan je na aukciji za impresivnih 18,3 milijuna dolara. Christie's je pohvalio dijamant, koji su dizajnirali talijanski majstori nakita Bulgari, ističući da je „jedan od najboljih plavih dijamanata koji su ikada izašli na tržište“.
| Foto: Google
9. Dijamant Sky Blue izašao je na aukciju 2016. godine. U listopadu 2016. godine Sotheby’s je u Londonu predstavio dijamant Sky Blue, prije nego što je nevjerojatan kamen od 8 karata transportiran u Švicarsku, gdje je prodan na aukciji za 17,1 milijun dolara.
| Foto: Google
10. Dijamant Princie prodan za 39 milijuna dolara. Dijamant Princie ima povijest koja odgovara njegovom imenu, pa čak i svoju vlastitu kraljevsku lozu. Prema The Collectoru, dijamant je prvi put otkriven u Indiji prije više od 300 godina i brzo je postao omiljen kod kraljevske obitelji iz Hyderabada.
| Foto: Reddit
11. Prsten All-Diamond vrijedi 68 milijuna dolara. Ako ste se ikada pitali kako izgleda prsten s dijamantom od 150 karata, prsten All-Diamond je pravi primjer. Prsten je u potpunosti izrađen od dijamanta; kako je Glamour objavio 2012. godine, draguljari iz Shawish Geneve isklesali su ga u oblik prstena iz većeg kamena.
| Foto: Reddit
12. „Leonardo da Vinci među dijamantima“ vrijedi 50 milijuna dolara. U studenom 2018. godine postavljen je novi rekord brenda kada je prsten nazvan „Leonardo da Vinci među dijamantima“ prodan na aukciji Christie's u Ženevi za impresivnih 50,4 milijuna dolara. Prsten od 19 karata zaista je spektakularan.
| Foto: Pinterest
13. Dijamant Raj Pink veći je od 37 karata. U studenom 2017. godine dijamantna industrija bila je oduševljena još jednim izuzetno raskošnim i intenzivno ružičastim dijamantnim prstenom poznatim kao Raj Pink. Tada je Raj bio najveći fancy intense pink dijamant na svijetu, a stručnjak za nakit iz Sotheby’sa, Brett O’Connor, izjavio je za NBC News da je riječ o nečemu doista posebnom.
| Foto: Pinterest
14. Prsten Light of Africa od 103 karata prodan za 20 milijuna dolara. Christie’s New York prodala je impresivan dijamant Light of Africa od 103 karata u lipnju 2022. godine za nevjerojatnih 20 milijuna dolara, što je bilo čak 2 milijuna više od očekivane cijene. U vrijeme prodaje, Forbes je napomenuo da je kamen zapravo izrezan iz sirovog dijamanta od 299,3 karata, izvađenog iz rudnika Cullinan.
| Foto: Pinterest
15. Christie's Summer Sparkle online aukcija uključila je pravi spektakl. U kolovozu 2021. godine Christie's je predstavio online aukciju dijamanata Summer Sparkle, nudeći kamen od 24,5 karata u obliku srca kao najskuplji dijamant ikada ponuđen putem interneta. Aukcija samo putem interneta održala se krajem ljeta 2021., a sudionici su mogli licitirati za prstene i nakit do 18. kolovoza 2021.
| Foto: Pinterest