15 najskupljih prstena na svijetu

7. Prsten s dijamantom Vivid Yellow opravdao je svoje ime. Svijet kolekcionara dijamanata bio je zapanjen u svibnju 2014. kada je prsten s dijamantom od 100 karata prodan na aukciji Sotheby’s u Ženevi za 16,3 milijuna dolara. To je tada bila najviša cijena ikada postignuta za žuti dijamant, a na aukciji su sudjelovali kupci iz više od 30 zemalja. | Foto: Google