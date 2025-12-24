Dnevni horoskop za srijedu 24. prosinca: Bik dijeli savjete, a Vaga bi sve dala za malo mira

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ako je vaša veza pred prekidom, pokušajte vratiti izgubljeno povjerenje iskrenim razgovorom. Božićni dani savršeno su vrijeme za to. Prikladnim darom oraspoložite partnera, pa će i do pomirenja brže doći. Domaćice će biti opterećene blagdanskim pripremama, no nemojte sve raditi sami – zaposlite ukućane!

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete povjerenje vama važnih ljudi, a redovito će drugi od vas tražiti savjete ili mišljenje. Susjedi, prijatelji, djeca i bliski rođaci ispunjavat će vam sve slobodno vrijeme. Očekujte brojne posjete i druženja u svom domu. Bit ćete glavni zabavljači u svakom društvu, a nekima se i sreća smiješi na ljubavnom planu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nedostajat će vam društvo, pa ćete jedva čekati da netko od gostiju pozvoni na vaša vrata. Mlađi će se osjećati nemirno, pa nije isključeno da organizirate kakav tulum i zabavite se s društvom. Domaćice će biti umorne, ali i zadovoljne te još iznaći snage da ukrase svoj dom – gosti će biti zadivljeni vašim umijećima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nastojte sve pripreme obaviti što ranije jer biste mogli klonuti od umora. Nemojte dopustiti da vam besposleni pojedinci kradu dragocjeno vrijeme. O vašoj omiljenosti kod ljudi mnogo će govoriti broj SMS poruka i čestitki koje ćete primiti za Božić. Ako ste mlađi, netko će vam prikladnim darom iskazati svoje simpatije.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Prijatelj bi vas mogao tražiti novac ili savjet - pomognite mu koliko možete. Popodnevni mir ometat će česti telefonski pozivi rodbine, pa će domaćice svaki čas prekidati svoj posao. Nije isključeno da dobijete goste kojima se uopće niste nadali. Božić ćete u cijelosti provesti u ugodnom ozračju, iako se baš nećete sasvim odmoriti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okružit ćete se optimističnim osobama, a mlađi će odlascima na kućne zabave ispunjavati slobodno vrijeme. Božićni blagdani proteći će u veselom raspoloženju. Uživat ćete u pripremljenim slasticama te u dobrom raspoloženju ukućana. Radovat ćete se dolasku rodbine ili ćete sami nekome otputovati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prijatelji će vas pozivati da se nađete, no vama će više odgovarati da se skrasite u domu, podalje od buke i ljudskog žamora. Odgodite previše stresne obaveze i nove poslove - potreban vam je odmor. Bit ćete sretni zbog dolaska gostiju, ali i prilično umorni od kućnih poslova i služenja drugih.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Životnu radost crpit ćete u izlascima, zabavama i proslavama. Ako ste u vezi, ljubav će procvjetati. Bit će situacija u kojima ćete ponovno otkrivati već zaboravljene čari svoga partnera. Božićni dani proteći će vam u druženjima, a nečiji će vas dar oduševiti. Potkraj dana umor bi vas mogao prikovati za krevet.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete romantični i skloni osjećajnim izljevima. Ljubavne veze će se zahuktati novim nabojem, a osamljeni bi mogli dobiti SMS poruku koja pruža nadu u rađanje nove ljubavne veze. Oni koji su otputovali u posjet rodbini, odlično će se zabaviti i družiti. Nemojte zaboraviti poslati čestitke dragim osobama, još nije kasno.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogi će tražiti vaše društvo, a i sami ćete nastojat biti ondje gdje se nešto događa. Susretat ćete se s mnoštvom zanimljivih informacija i ljudi. Idete li u kupnju, kući ćete se vratiti puni darova, ali nećete žaliti za potrošenim novcima. Neočekivani susret ili vijest mogući su tijekom večeri, a samci bi mogli steći nečiju naklonost.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vas mnogo uzbuđenja, ali i rada pa računajte na povećanu dozu stresa. Nećete biti pristalica velikih društva i druženja. Radije ćete provesti večer u domu prateći predblagdanski program, u mirnoj pizzeriji ili restoranu nego u zadimljenom kafiću ili na bučnoj zabavi. Idete li na polnoćku, dobro se odjenite.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Obnovit ćete odnose koje ste zanemarili. Primit ćete brojne božićne čestitke, a osoba koja vas potajno simpatizira mogla bi vam predložiti izlazak. Možete li sebi priuštiti kakvo putovanje ili odlazak na skijanje, odlično ćete se provesti. Ako ste za upravljačem vozite oprezno - nemojte biti nesavjestan vozač!