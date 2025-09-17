Ovih 15 namirnica trebate izbjegavati nakon 50. godine

Kako godine prolaze, naš se organizam mijenja, metabolizam postaje sporiji, tijelo osjetljivije na određene namirnice, a zdravlje srca, kostiju i probave postaje prioritet. Upravo zato važno je obratiti pozornost na prehranu. Nakon 50-e, neke namirnice jednostavno više ne rade u našu korist
U nastavku provjerite koju hranu biste trebali izbjegavati nakon 50 godine života.
| Foto: 123RF
1. GOTOVA JELA. IZBJEGAVATI: smrznute pizze, instant nudle i konzervirana gotova jela zbog visokog sadržaja soli, šećera i konzervansa.
ZAMJENE: domaće smrznute porcije (juhe, variva), brzo pripremljena jela od svježeg povrća i piletine, integralni kus-kus ili kvinoja s povrćem, povrtni wok s tofuom ili morskim plodovima.
| Foto: ilustracija/Canva
2. INDUSTRIJSKI UMACI ILI NAMAZI. IZBJEGAVATI: majonezu, kečap, gotove BBQ i teriyaki umake, kao i margarin, jer su puni šećera, soli i transmasnoća.
ZAMJENE: domaći umaci na bazi jogurta ili grčkog jogurta, svježa salsa, pesto od bosiljka, humus, guacamole ili namaz od avokada, maslinovo ulje s limunom.
| Foto: ilustracija/Canva
3. BRZA HRANA.
IZBJEGAVATI: hamburgere, pizze i sendviče iz fast food restorana jer obično sadrže puno soli, nezdravih masnoća i praznih kalorija.
ZAMJENE: domaće varijante, integralno pecivo s puretinom ili piletinom, pizza od integralnog tijesta s povrćem, sendvič s humusom, povrćem i tunom ili salata kao glavni obrok.
| Foto: Canva
4. SLATKI DORUČAK (ŽITARICE S VIŠE ŠEĆERA).
IZBJEGAVATI: žitarice s visokim udjelom šećera i niskim vlaknima.
ZAMJENE: zobena kaša, chia puding, musli, jednostavne žitarice s malo šećera, zobene pahuljice, ražene pahuljice.
| Foto: Fotolia
5. KONZERVIRANE JUHE.
IZBJEGAVATI: konzerve s juhama pune soli. Mogu povisiti tlak i povećati rizik od srčanih bolesti.
ZAMJENE: domaće juhe od povrća, juhe od mahunarki, juhe od piletine ili puretine, juhe na bazi temeljca, krem juhe od povrća, gotove juhe iz trgovina s niskim udjelom soli.
| Foto: Dreamstime
6. KROASANI, PECIVA I DESERTI.
IZBJEGAVATI: slatkiši bogati šećerom, nezdravim masnoćama i rafiniranim brašnom.
ZAMJENE: pečene jabuke ili kruške s cimetom i medom, voćna salata, bobičasto voće s jogurtom i granolom, smrznuti banani “sladoled”, chia puding, energetske kuglice, brownies od crnog graha, banana kruh ili muffini s integralnim brašnom, tamna čokolada (70% ili više), smrznuti jogurt, voće s orašastim maslacem.
| Foto: Pinterest
7. UMJETNA SLADILA.
IZBJEGAVATI: umjetna sladila mogu narušiti crijevnu mikrofloru i utjecati na šećer u krvi.
ZAMJENE: voće (bobičasto, banane, mango, datulje), med, javorov sirup, melasa, kokosov šećer, datulje (kao pasta ili sirup), stevia.
| Foto: DREAMSTIME
8. ALKOHOL.
IZBJEGAVATI: prekomjerno konzumiranje alkohola. Povezan je s bolestima jetre, nesrećama, ovisnošću i drugim zdravstvenim problemima.
ZAMJENE: gazirana voda, kombucha, bezalkoholno pivo, vino i žestoka pića, gazirani sokovi, čaj, kava, octeni napici s voćem i biljem.
| Foto: 123RF
9. PUNOMASNI MLIJEČNI PROIZVODI.
IZBJEGAVATI: punomasno mlijeko, maslac, sir. Mogu povisiti kolesterol i povećati rizik od srčanih bolesti.
ZAMJENE: obrano ili niskomasno mlijeko, biljna mlijeka (bademovo, sojino, zobeno), grčki jogurt, niskomasni ili nemasni jogurt, biljne zamjene za jogurt, niskomasni ili djelomično obrani sirevi, svježi sir, ricotta, nutritivni kvasac, kokosova krema, krema od indijskih oraščića.
| Foto: diana taliun
10. CRVENO MESO.
IZBJEGAVATI: često konzumiranje govedine i svinjetine. Zasićene masnoće i teža probavljivost povećavaju rizik za srce i probavni sustav.
ZAMJENE: pileće meso, riba (losos, tuna, sardine, pastrva), mahunarke, tofu, riba i plodovi mora, gljive, biljne varijante mesa.
| Foto: NIKITA SOBOLKOV
11. PREVELIKA KOLIČINA SOLI.
IZBJEGAVATI: procesirana hrana, konzervirane juhe, slane grickalice. Visoki unos natrija povećava rizik od visokog tlaka, moždanog udara i bolesti bubrega.
ZAMJENE: začini i bilje (bosiljak, origano, ružmarin, timijan, kim, paprika, čili), češnjak i luk, citrusi (limun, limeta), ocat (balsamico, jabučni, crveno vino), crni papar, nutritivni kvasac, đumbir, ljute papričice, morska alga, prašak od gljiva.
| Foto: 123RF
12. PRŽENA HRANA.
IZBJEGAVATI: pomfrit, pohana piletina i ostala duboko pržena hrana. Visoki sadržaj nezdravih masnoća može povisiti kolesterol i povećati rizik od srčanih bolesti.
ZAMJENE: pečenje, kuhanje na zraku (air-fryer), pečenje u pećnici, roštiljanje, prženje s malom količinom zdravog ulja (maslinovo ili avokadovo), sotiranje, pečeni “pomfrit”, hrskavi tofu iz pećnice, pečeni ili dehidrirani čips od voća i povrća, kokice na zraku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. RAFINIRANE ŽITARICE.
IZBJEGAVATI: bijeli kruh, bijela riža, peciva. gube vlakna i nutrijente, uzrokuju nagli skok šećera u krvi.
ZAMJENE: kruh od cjelovitih žitarica, raženi kruh, tortilje od cijelog kukuruza, cjelovita tjestenina, tjestenina od leće i sl., integralna riža, kvinoja, cvjetača, riža, zob, ječam, heljda, amarant.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
14.. SLATKI NAPICI.
IZBJEGAVATI: gazirana pića, zaslađeni čajevi, energetska pića. puni su praznih kalorija i šećera, što može dovesti do pretilosti, dijabetesa i drugih problema s metabolizmom.
ZAMJENE: voda, gazirana voda, nezaslađeni čajevi, kava (umjereno), sok od povrća, mlijeko (obično obrano ili niskomasno), biljna mlijeka, kombucha, kokosova voda.
| Foto: Pixabay/Prijatelji životinja
15. PROCESIRANO MESO.
IZBJEGAVATI: slanina, kobasice, hot dog i narezak. visoki sadržaj soli, zasićenih masnoća i nitrata može povećati rizik od visokog tlaka, srčanih bolesti i raka.
ZAMJENE: pileće i pureće meso, riba (losos, tuna, pastrva), burgeri od mahunarki, tofu, jaja, burgeri od gljiva.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA