Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TU SU I ZDRAVIJE ZAMJENE

Ovih 15 namirnica trebate izbjegavati nakon 50. godine

Kako godine prolaze, naš se organizam mijenja, metabolizam postaje sporiji, tijelo osjetljivije na određene namirnice, a zdravlje srca, kostiju i probave postaje prioritet. Upravo zato važno je obratiti pozornost na prehranu. Nakon 50-e, neke namirnice jednostavno više ne rade u našu korist
Attractive grandmother smiling at camera, having lunch in kitchen
U nastavku provjerite koju hranu biste trebali izbjegavati nakon 50 godine života. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025