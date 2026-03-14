FOTO 'Dala sam otkaz kao programerka. Toliko sam lijepa da su po meni napravili lutku'

S više od 1,6 milijuna pratitelja na Instagramu, Yael Cohen Aris etablirala se kao snažna influencerica, glumica i kreatorica sadržaja koja gradi vlastiti svijet za svoje fanove. No njezina priča pokazuje da online slava dolazi i s neočekivanim izazovima
U siječnju 2022., Yael je izazvala globalnu medijsku pažnju kada je otkrila da je kineska tvrtka Irontech Dolls proizvela i počela prodavati sex lutkicu s njezinim likom i imenom, bez njezinog odobrenja ili čak znanja.
Lutkica je imala iste karakteristike kao ona: tamnu kosu, prepoznatljive crte lica i beauty mark koji su pratitelji lako prepoznali. Neki promotivni materijali čak su koristili fotografije s njezinog Instagrama.
Yael je jasno istaknula da nije protiv same industrije proizvoda za odrasle, ali da je ključni problem iskorištavanje njezinog identiteta bez pristanka.
Taj incident pokrenuo je širu raspravu o pravima pojedinaca u digitalnom svijetu, privatnosti i etičkim granicama komercijalne upotrebe tuđih likova.
Borba za pravdu bila je i simbolična i praktična. Yael i njezini pratitelji zahtijevali su da se proizvod povuče s tržišta i podigli svijest o tome koliko je važno štititi svoj digitalni identitet.
Njezina priča osvijetlila je kako virtualni sadržaj može imati vrlo stvarne posljedice u stvarnom svijetu.
Danas Yael nije samo influencerica s milijunima pratitelja. Njena odlučnost da progovori o zloupotrebi identiteta čini je glasom generacije koja uči kako se nositi s izazovima digitalnog doba.
Yael Cohen Aris rođena je 13. kolovoza 1996. godine u Izraelu i danas ima 28 godina. Iako je mnoge prvo osvojila estetskom privlačnošću i stilom, njezina priča počinje u svijetu tehnologije i vojske, Yael je prije nego što je postala influencerica služila u Izraelskoj vojsci (IDF) kao software inženjerka i programerka, radeći na razvoju i održavanju računalnih sustava.
Nakon vojske odlučila je usmjeriti energiju prema svijetu interneta i kreativnosti. Svoj Instagram profil @yaelaris brzo je izgradila kombinacijom modnih fotografija, lifestyle sadržaja i osobnog izraza, što joj je donijelo više od 1,6 milijuna pratitelja širom svijeta.
U posljednjih nekoliko godina njezina karijera proširila se i na glumačke projekte, s ulogama u nekoliko kratkih filmova i televizijskih projekata, pokazujući da ambicije ove mlade Izraelke nadilaze samo društvene mreže.
