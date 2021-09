Nedostatak kompatibilnosti i komunikacije dva su najčešća razloga zbog kojih se ljudi razvode. Ljudi koji žele stupiti u doživotni brak definitivno bi trebali razgovarati o svojim očekivanjima, kao i o prošlosti prije nego kažu 'Uzimam'. Na taj se način mogu barem pripremiti za sve što ih čeka kad se kao supružnici suoče s bilo kakvim preprekama.

Ovo su najčešće teme oko kojih nastaju problemi u braku:

1. Kako ćete kombinirati financije?

Važno je isplanirati kako ćete podijeliti financijske obveze - to jest hoćete li ih dijeliti ili ćete sve raditi preko zajedničkog računa. Možda se odlučite imati svatko svoj novac i zajednički račun za plaćanje režija. Možda ćete se dogovoriti za samo zajednički račun, a možda za odvojene. U bilo kojem slučaju važno je unaprijed znati kako ćete podijeliti financije obveze prije nego što se zajedno uselite.

2. Koji je vaš točan dug?

Utvrđivanje međusobnih stvarnih dugova može vam pomoći da unaprijed isplanirate kako ćete se s njima nositi. Prešućivanje tako bitne stavke može potaknuti kod partnera osjećaj da je prevaren. Svatko bi se osjećao izdano da tek nakon vjenčanja sazna za stvarni iznos duga svog partnera. Osim toga, to bi zaista moglo utjecati na međusobno povjerenje.

3. Kako ćete štedjeti za mirovinu?

Svi jednog dana dožive svoj zadnji radni dan. A biti u braku znači da morate uključiti jedno drugo u svoje mirovinske planove. Planiranje za mirovinu treba uključivati mjesečne potrebe barem dva čovjeka i potencijalne troškove u slučaju bolesti.

4. Planirate li imati djecu?

Ne žele svi djecu. Čak i ako oba supružnika žele djecu, treba razgovarati o drugim stvarima, poput stilova roditeljstva, što biste učinili da djeca imaju razvojne ili životne poteškoće ili kako bi ste se osjećali prema djeci ako se ispostave drugačijih karaktera, svjetonazora ili životnih stilova od onog što očekujete.

5. Što ćete učiniti ako ne možete imati djecu?

Nekim ljudima su djeca obavezni dio planova za budućnost. Dakle, ako par iz nekog razloga ne može imati djecu, morat će razmisliti koje su druge opcije. Želite li posvojiti dijete, tražiti surogat majku, proći umjetnu oplodnju ili se razvesti i vjenčati za nekog drugog?

6. Kako ćete podijeliti kućne poslove?

Kućni poslovi se mogu činiti trivijalnim problemom, ali mogli bi biti okidač za velike svađe i neslaganja. To je zato što se jedan od partnera može osjećati preopterećeno obavljajući sve poslove sami. Kako biste bili sigurni da u kući vlada mir, bilo bi bolje razgovarati o zaduženjima u domu te koje će tko od partnera preuzeti na sebe.

7. Što smatrate prevarom?

Iako se čini kao da varanje ima univerzalnu definiciju, taj izraz može značiti različite stvari za različite ljude. Na primjer, jedan čovjek može pomisliti da je ljubljenje varanje, dok drugi smatra varanjem susret s bivšim partnerom.

Postoje i ljudi koji misle da je zaljubljivanje u nekog drugog varanje. Stoga bi par trebao razgovarati o tome što točno za njih znači varanje i gdje su granice bliskosti s drugim ljudima.

8. Kakvi su partnerovi snovi i planovi za budućnost?

'Gdje se vidite za 5 do 30 godina?' Ovo može zvučati kao pitanje za intervju, ali težnje neke osobe možda se ne slažu s partnerovom idejom o tome što znači biti sretno oženjen.

Na primjer, jedan može biti spreman godinama se truditi postati priznati umjetnik, a drugi samo želi stabilan život sa stalnim prihodom. Postavljanje ovog pitanja moglo bi pomoći ljudima da zamisle kakav će biti njihov zajednički život.

9. Što ne opraštate i zbog čega ste spremni prekinut vezu?

Svatko ima neke svoje minuse, od neurednosti i zaboravljanja gdje su mu ključevi pa do puno ozbiljnijih stvari, na primjer prekomjerno trošenje na cipele, stripove ili nešto treće ili cjelodnevno igranje online igrica u slobodno vrijeme.

Što god to bilo, pametno je to otkriti svojem partneru prije nego se zaputite matičaru kako biste na vrijeme razmislili je li to nešto s čim vi možete živjeti. Ako se o tim stvarima rano razgovara, mogao bi se postići kompromis.

10. Kako planirate brinuti se za stare roditelje?

Roditelji će ostariti, a možda čak i oboljeti, što znači da će im se morati pomagati. Odluke poput toga želite li živjeti s njima ili ne, tko će se brinuti o njima ili koliko ćete novaca izdvojiti da ih opskrbite, sve je dobro uključiti u popis stvari koje bi par trebao uzeti u obzir prije vjenčanja.

11. Kakva je vaša povijest zdravstvenog i mentalnog zdravlja?

Biti biološki kompatibilan od vitalnog je značaja, osobito ako oboje želite djecu. U najmanju ruku, treba biti iskren u pogledu međusobne povijesti tjelesnog i mentalnog zdravlja, uključujući i povijest obitelji. Na taj se način mogu psihički pripremiti za ono što bi moglo doći u budućnosti.

12. Gdje želite živjeti?

Iako se to može činiti očitim, ljudi bi mogli zanemariti razgovor o tome prije nego što se vjenčaju. Želi li budući bračni par živjeti na selu ili u gradu, moglo bi uvelike promijeniti život koji će dijeliti.

Također bi moglo dovesti do nezadovoljstva ako jedan od supružnika želi živjeti u stanu, a drugi sanja o životu u kući s velikim dvorištem. Svađe bi mogle izbiti ako netko očekuje da će živjeti u blizini svojih prijatelja ili obitelji, dok drugi misli da je dom samo privremeno prebivalište.

13. Kakva su vaša očekivanja od zajedničkog društvenog života?

Nakon što se vjenčaju, od ljudi se očekuje da se zajedno pojavljuju na određenim događajima. No ponekad se čak i oženjeni ljudi žele družiti sa svojim prijateljima, a da im supružnici nisu tu.

Stoga bi bilo pametno raspraviti na kojim društvenim događajima namjeravaju zajedno prisustvovati i koga partner treba upoznati nakon što se vjenčaju (suradnike iz tvrtke, daljnju obitelj, susjede i slično).

14. Koliko vremena želite provesti zajedno?

Iako brak obično znači zajednički život, to ne znači da par mora sve vrijeme provoditi zajedno. Iako par, svaki je pojedinac sa svojim potrebama. Ponekad će morati dati jedno drugom prostor i imati vremena za sebe.

Neki ljudi žele više vremena za sebe od drugih, pa je vrijedno znati što mogu očekivati jedan od drugog prije nego što se vjenčaju.

15. Što želite da se dogodi nakon što umrete?

Ovo je možda jedna od najtežih stvari o kojima treba razgovarati, pogotovo kada se ljudi upravo spremaju proslaviti zajednički život, ali ključno je da se znaju i razumiju želje jednog i drugog. Ljudi obično preferiraju hoće li biti pokopani ili kremirani nakon smrti.