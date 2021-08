Buduća mladenka kaže da nju i zaručnika nepoznati ljudi na ulici zaustavljaju i žele se s njima fotografirati jer smatraju da izgleda dovoljno staro da joj bude djed.

No umjesto ljutnje, Taylor Rae Hamilton (29) odlučila je namjerno u javnosti pokazivati naklonost i ljubav koju osjeća prema zaručniku. Među njima je razlika od gotovo 20 godina. Ona je uspješna poslovna žena i vlasnica tvrtke za ljepotu, a zaručnik John Falconer (48) vlasnik je tvrtke, piše Mirror.

Taylor Rae kaže da svakodnevno dobivaju ružne komentare i kritike na društvenim mrežama te kako ju mnogi optužuju da je s njim samo zbog novca. Kad izađu, ljudi redovito zure u njih i došaptavaju se, a bilo je i onih koji su ih znali zaustaviti tražeći da se fotografiraju s njima.

Unatoč optužbama da se udaje zbog novca, Taylor Rae iz Colerainea u Sjevernoj Irskoj kaže da je konačno našla princa nakon što je morala poljubiti nekoliko žabaca. Ističe kako joj ne smeta što je John iste dobi kao i njezina mama.

Upoznali su se na aplikaciji Tinder i nakon samo sedam mjeseci su se zaručili. Planiraju vjenčanje u kolovozu sljedeće godine. Taylor Rae kaže da se obratila medijima kako bi upozorila da ljubav nema granice ni kad je riječ o godinama te potiče ljude da rade ono što ih usrećuje bez obzira na tuđe mišljenje.

- Ljudi misle da je razlika od 20 godina kontroverzna, no za nas je to normalno. Neki ljudi na društvenim mrežama komentiraju da sam s njim zbog novca ili da sam u usporedbi s njim dijete. Na internetu ljudi imaju dojam da se mogu sakriti iza ekrana i pisati što god požele. To je jako tužno. Kad smo vani u javnosti, ljudi nas gledaju i došaptavaju se, čak nas i fotografiraju. Također, ja sam sitne građe. Visoka sam nešto više od metar i pol, dok je John visok 1,80 metara. Zato uz njega izgledam još mlađe - pojašnjava Taylor Rae.

U tim situacija, prepričava ona, ljudi misle da smo možda otac i kći.

- Uz njega izgledam kao djevojčica, no držimo se ruke i nosim svoj zaručnički prsten. Kad vidim da nas ljudi gledaju ili fotografiraju, još ga čvršće zagrlim i kažem mu da me poljubi. Uvijek sam glamurozna, nosim naočale i velike torbe, a John najčešće hoda u kratkim hlačama i natikačama - smije se Taylor Rae.

Kaže da je svjesna kako ih ljudi osuđuju i pretpostavljaju stvari o kojima ništa ne znaju.

- John se tome smije i pita se zar zaista misle da bi se uvrijedio ako ga pitaju je li mi otac ili djed. No njega to ne vrijeđa. Dapače, odgovara im kako me privukao - pojasnila je.

Taylor Rae upoznala je Johna, inače oca troje djece, na Tinderu. Razmijenili su nekoliko poruka. Potom ga je nazvala i razgovarali su gotovo tri sata. Unatoč razlici u godinama, Taylor Rae kaže da je znala kako je John onaj pravi odmah nakon zajedničkog putovanja u New York.

- Kad smo se vratili shvatila sam da je on muškarac s kojim želim biti. Među nama ima puno kemije, imamo isti smisao za humor i dijelimo životne ambicije. Oboje smo ljubazni i dobri ljudi - zaključila je.

