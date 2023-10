15 super ideja kamo otići za vikend: Od sajmova, festivala i radionica do uživanja u prirodi

Opcija je bezbroj i svatko može pronaći nešto za sebe, bilo da ste aktivan tip koji ne može dugo biti na jednom mjestu ili više volite mirniji odmor u kojem ćete napuniti baterije i opustiti tijelo i um.

Na ovom popisu se nalazi čak 15 lokacija diljem Hrvatske na kojima možete uživati u prirodnim ljepotama Gorskog kotara, sajmu cvijeća i meda ili radionicama kuhanja čobanca u Baranji.

Svi zaljubljenici u prirodu mogu se uputiti na Samoborsko gorje gdje se nalazi Slap Cerinski vir. Ovaj kraj posebno lijepo izgleda u jesen i super je ako volite planinariti. Slap je skriven je u šumi, a slijeva se niz planinu i dugačak je oko deset metara. Planinarske avanture možete iskusiti i ako otiđete na obilazak Snježnika koji je smješten u gorskokotarskom nacionalnom parku.

Krasne šumske staze dovest će vas do brdovitih proplanaka, a uspon je taman za lagano penjanje koje je pogodno za početnike. Ovo je idealno za sve vas koji žele provesti aktivan i zdrav dan uz mnoštvo mogućnosti za fotografiranje i stvaranje uspomena dok fini gulaš miriše iz planinarskih domova na Platku. Obilazak se plaća 12 eura za odrasle, dok je za djecu šest eura (što uključuje organizaciju, vođenje, sok i kolačić dobrodošlice). Prijavu za vođeni obilazak možete napraviti online.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ako ste u blizini mora, uputite se na Špilju Svete Nedilje na Hvaru ili pak u vožnju biciklom po Mljetu. Špilja Svete Nedjelje nalazi se iznad istoimenog sela. Velebnih je dimenzija i impresivne unutrašnjosti, a lako je dostupna svim posjetiteljima. Također, jedan od ljepših načina razgledavanja NP Mljet je svakako vožnja biciklom. Budući da prometa u blizini jezera gotovo i nema, možete bezbrižno uživati u svježem zraku šume alepskog bora i hrasta crnike. Ponesite svoj bicikl, a ako ga nemate, tamo ga unajmite.

Adrenalinski park Geler super je opcija ako želite testirati svoje granice i usput se dobro zabaviti. Ovaj park nudi razne prepreke osigurane sigurnosnom opremom, a s kraja svake razine slijedi spuštanje s dva zip-linea visine 13 metara i duljine 120 i 200 metara. Park nudi i divovsku ljuljačku i iskustvo ljuljanja na šest metara visine. Nalazi se u srcu Zagorja u Malom Mihaljevcu, a opasuju ga šume i livade. Tamo se možete smjestiti u robinzonskim, eko friendly drvenim kućicama i naravno kušati tradicionalnu domaću hranu.

1. Fog festival, Karlovac

Festival magle organiziran je u subotu 21. listopada u Karlovcu. To je zapravo spoj uživanja u magli i nagradnog foto natječaja.

- Fenomen nestanka Karlovca uvjetovan je maglom. Karlovac ima godišnje 78 dana s maglom, najčešće zimi, a rekorder je studeni 1995. godine s 25 maglenih dana. Grad s četiri rijeke ima i svoju maglu, autentičnu, autohtonu, jedinstvenu i inspirativnu. Meteorologija razlikuje sedam vrsta magle. U Karlovcu stanuje većina. Na vama je da ih upoznate i naučite razlikovati po boji, gustoći, lokaciji na kojoj živi i po senzibilitetu. Stručnjaci kažu da je magla skup vodenih kapljica ili kristalića leda koji lebde u zraku i smanjuju vidljivost u prizemnom sloju atmosfere na manje od 1 km. Slažemo se s tom činjenicom, ali mi je poznajemo u dušu, nije to samo obična meteorološka pojava. Karlovačka magla ima svoj „faktor x“, očarat će vas svojom privlačnosti i talentom da svaki prizor pretvori u pastelnu sliku - kažu u Turističkoj zajednici grada Karlovca.

- Poput japanskog festivala trešnje, Karlovac ima svoj jedinstveni festival magle. Fraze 'uhvatiti maglu' (buzz off) ili 'prodavati maglu' (sell lights) u Karlovcu imaju vrlo konkretno značenje. Uhvatiti maglu foto-objektivom izazov je za fotografe, a prodavati maglu možete ako je uhvatite kistom i uokvirite u mistični akvarel. Ili napišite pjesmu - dodali su.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA

- Fog Festival je karlovački festival magle. Prvenstveno je to fotografski natječaj s temom karlovačke magle, a dodatnim sadržajima koji su otvoreni za sve koji žele upoznati Karlovac na drugačiji način. Pozivamo vas sve u Karlovac na Fog Festival, a osobito sve fotografe, domaće i strane, profesionalce i amatere, da se prijave na foto natječaj 'Uhvati maglu objektivom' koji će se održati u Karlovcu u listopadu i studenom 2023. u sklopu Fog Festivala. Uslikajte mistične prizore karlovačke magle kroz organizirane šetnje gradom, pronađite svoje već snimljene fotografije ili šetajte sami ulicama grada, kroz parkove i uz rijeke u potrazi za mističnim maglenim prizorima Karlovca - stoji na službenoj Facebook stranici festivala.

Fog Festival se sastoji od:

1. Turističke šetnje po karlovačkoj magli uz foto-safari maglenih vizura grada (subote od 21. 10. - 11. 11. u jutarnjim ili večernjim satima)

2. Foto-natječaj 'Uhvati maglu objektivom' (rok slanja fotografija 15. 11.)

3. Izložba nagrađenih fotografija (Aquatika 30. 11. u 17 sati)

4. Predavanje na temu meteorologije – fenomen magle (Aquatika 30. 11. u 17 sati)

5. Prikazivanje filma 'Magla' (Kino Edison u 17 sati)

2. Good Food Festival, Dubrovnik

Ovaj festival počeo je 9. listopada, a traje sve do nedjelje 22. listopada, tako da još stignete kušati finu hranu i dobro se zabaviti.

- Turistička zajednica grada Dubrovnika ove godine organizira jubilarni, deseti po redu, Good Food Festival, gastronomsku poslasticu za sve ljubitelje dobre hrane koja obuhvaća brojna događanja i sadrži raznoliku ponudu ukusne hrane i dobrih vina - kažu u Turističkoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Bogati program Festivala uključuje razne radionice pripremanja dubrovačkih slastica te jela tradicionalne hrvatske kuhinje, tematske večere, večeru s Michelin Star Chefom, posebne menije u dubrovačkim restoranima, gastro ture te mnoga druga zanimljiva događanja - pojasnili su.

- Good Food Festival već godinama okuplja brojne zaljubljenike u originalna, tradicionalna, ali i moderna jela te oduševljava brojne posjetitelje - dodaju.

Jedna od zanimljivosti u subotu je Dubrovačka trpeza.

- Na trpezi duž cijeloga Straduna predstavit će se brojni dubrovački hoteli i restorani, pekari, slastičari, ugostitelji i vina koji će prezentirati svoje znanje i umijeće. To je pravi užitak za oči i nepca za sve ljubitelje dobre hrane. Uz simbolične cijene moći ćete uživati u brojnim delicijama i kušanju vina, a sav prihod namijenjen je u humanitarni svrhe. Prodaja bonova počinje od 10 sati. Cijena bona za hranu je 6 eura, a cijena bona za vino je 3 eura - pojašnjava organizator.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U nedjelju ćete, između ostalog, imati priliku saznati više o puževima u gastronomiji i kušati delicije od njih.

- Od davnina, puževi su cijenjena gastronomska delicija. Što je motiviralo supružnike Kušar da se okušaju u uzgoju i u Čilipima započnu s farmom puževa te s kojim izazovima se susreću, otkrit će nam Antonija Kušar. U prekrasnom ambijentu atrija i aule Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik, kušat će se nekoliko zagrizaka s puževima koje će popratiti odgovarajuća vina. Cijena po osobi je 15 eura - pojasnili su.

Detaljan program pronaći ćete OVDJE

3. Akvarij Aquatika, Karlovac

Aquatika - slatkovodni akvarij Karlovac ovaj vikend slavi slavi sedmi rođendan. Pripremili su raznoliki program, a posjetitelje će počastiti i upola jeftinijim ulaznica.

- Jedinstveni projekt vjernog prikaza prirodnog bogatstva i biološke raznolikosti hrvatskih rijeka, jezera i močvara, Javna ustanova Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac, slavi punih 7 godina od kada je prvi puta otkrila tajne života riječnoga svijeta. Jedan od najuspješnijih projekata u Hrvatskoj financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova do sada je privukao više od 460 tisuća posjetitelja iz Hrvatske, cijele regije i Europe, ali i dalekih zemalja poput Australije, Indonezije, Brazila i Kine. Jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj smješten je u Karlovcu, gradu na četiri rijeke, i ovoga vikenda, 21. i 22. listopada, priprema raznovrsni program i niz rođendanskih pogodnosti za posjetitelje - pojašnjava organizator.

Foto: LA kreativa

- Atraktivan postav koji u karlovačkom akvariju prati tok tipične krške rijeke, pružajući detaljan, zanimljiv, poučan i uzbudljiv pogled u čudesan slatkovodni svijet omogućuje svakom posjetitelju doživljaj riječnoga toka od izvora do ušća. Standardni postav ovoga će vikenda biti obogaćen programom namijenjenom prvenstveno obiteljima s djecom i održavat će se na akvarijskom trgu, u Zelenoj knjižnici Aquatike te na šetnici uz Aquatiku - dodaju.

Obuhvatit će, kažu, kreativne radionice za djecu, dječji buvljak, poligon zabavnih igara 'Kopnene vode'. susret s rijekom Koranom kroz tematske šetnje u pratnji vodiča te rođendansku zabavu uz svirku benda 'LA PAPA'.

Foto: PR

- Naravno, uz bogat program proslave 7. rođendana Aquatike dostupan je na web stranici JU Aquatika, za posjetitelje su osigurane i posebne pogodnosti, među kojima su 50% popusta na individualne ulaznice, popust od 25% na sve suvenire u akvarijskoj suvenirnici te posebna rođendanska ponuda u caffe baru - dodali su.

- Stalni veliki interes posjetitelja potvrđuje nam da je Aquatika, osim zbog svog jedinstvenog koncepta i raznolikog podvodnog svijeta, posjetiteljima zanimljiva i po kreiranju dodatnih sadržaja gdje je poseban naglasak na edukaciji djece i mladih, kao i na brizi o okolišu i lokalnoj zajednici, o čemu uvijek posebno brinemo - istaknula je Margarita Maruškić Kulaš, ravnateljica JU Aquatika - slatkovodni akvarij Karlovac.

4. Špilja Svete Nedjelje, Hvar

Iskoristite lijepo vrijeme i ako ste negdje blizu Hvara, svakako posjetite zanimljivu špilju koja se nalazi iznad mjesta Sveta Nedjelja. Do nje je lako doći, a pogled je spektakularan.

- Špilja Svete Nedjelje nalazi se iznad istoimenog sela. Velebnih je dimenzija i impresivne unutrašnjosti. U pretpovijesti je ljudima služila za sklonište i obrede, a u 16. st. u njoj je izgrađen mali pustinjački stan, čiji su tragovi još znatni. Špilja je lako dostupna posjetiteljima - kažu u Turističkoj zajednici grada Hvara.

Foto: Dreamstime

- Sveta Nedilja (Sveta Nedjelja) je malo mjesto na južnoj strani otoka Hvara, ispod Svetog Nikole (najviši vrh otoka – 626 m) i oko 12 km istočno od grada Hvara. U mjestu živi oko 150 stanovnika koji se uglavnom bave vinogradarstvom, maslinarstvom i turizmom.

Špilja, koja se nalazi iznad Svete Nedjelje, bila je naseljena još u doba neolitika. U toj špilji Augustinci su sagradili samostan i malu crkvu u 15. stoljeću. Oni su napustili samostan 1787. godine, a crkva je ostala u upotrebi do 1823., kada je završena nova u mjestu. Od samostana su do danas ostali sačuvani samo ostaci, dok je crkva sačuvana u cijelosti. Posjetitelji mogu jednostavno doći do špilje, a ispred nje se pruža veličanstven pogled na Svetu Nedjelju, otok Korčulu i otvoreno more - opisano je na stranici island-hvar.info.

5. Adrenalinski park Geler, Mali Mihaljevac

- Adrenalinski park Geler iskušava tvoje granice i nudi tri razine zabave! Prepreke se prelaze sigurnosnom opremom, a s kraja svake razine slijedi spuštanje s dva zip-linea visine 13 metara i duljine 120 i 200 metara. Park nudi i divovsku ljuljačku i iskustvo ljuljanja na šest metara visine. Adrenalinski park se nalazi u Malom Mihaljevcu, a opasuju ga šume i livade. Kušaonica Geler uz sokove, vino i pivo nudi i izuzetan međimurski sir turoš - kažu u Turističkoj zajednici Međimurske županije.

- U ponudi je više paketa, a naši stručni voditelji će vam pomoći da pobijedite sami sebe. Poligon je namijenjen za djecu od 140 cm visine. Najmlađi kandidat koji je sve uspješno prošao ima tek 7 godina, dok je dosad najstarija kandidatkinja imala 68 godina. Oprema koju koristimo je certificirana i atestirana. Sigurnost nam je na prvom mjestu i stoga pratimo naše goste na poligonu i pomažemo kada se ukaže potreba - stoji na službenoj stranici Adrenalinskog parka Geler.

- Nalazimo se srcu gornjeg Međimurja , okruženi prekrasnom prirodom. Nudimo vam puno zabave i nezaboravna uživanja. Kod nas se možete smjestiti u robinzonskim, eko friendly kućicama, koje smo sami izgradili od drvene građe, u tradicionalnom stilu, i naravno kušati našu tradicionalnu domaću hranu - opisano je.

Što sve nude i po kojim cijenama pogledajte OVDJE

6. Slap Cerinski vir, Samoborsko gorje

Ovaj kraj je posebno lijep kad dođe jesen pa svakako iskoristite slobodno vrijeme za šetnju prirodom i brzinsku detoksikaciju od svakodnevnog stresa.

- Najslikovitiji slap Samoborskog gorja, nalazi se u kanjonu Javoračkog potoka i dosta dugo bio je skriven od pogleda lokalnih planinara koji su na njega slučajno nabasali 1927. godine, po povratku s izleta na Japetić. Skriven u šumi, odvojen od svijeta do nedavno teško prohodnim putevima, njegov se šum čuje prije nego li se dođe do usjekline niz koju se slijeva predivni 10-metarski slap. Osobito je lijep u proljeće i jesen, kad je potok bogat vodom, dok ljeti zna presušiti - kažu u Turističkoj zajednici grada Samobora.

Foto: Dreamstime

- Do 2016. godine pješačenje do Cerinskog vira zahtijevalo je od planinara i izletnika nešto više truda nego što je to slučaj s ostalim vrijednim samoborskim izletničkim lokacijama, no od 2016. godine put do slapa je puno pristupačniji zahvaljujući trudu članova HPD-a Sveti Patrik. Nakon što su uredili planinarski dom na Cerini, počistili su dio potoka Javorec, prokrčili dio staza, postavili dva mostića preko potoka i omogućili svima koji su spremni za malu šumsku avanturu da lakše dođu do podnožja slapa i uživaju u još jednom biseru Samoborskog gorja - dodaju.

Na OVOM linku ćete pronaći detalje kako doći do slapa.

7. Biciklom po Mljetu

Ovo je odlična ideja želite li malo pobjeći od gradskog stresa, naudisati se svježeg zraka i odmoriti misli. Na Mljetu postoji više biciklističkih staza, laganijih i zahtjevnijih, a sve vas vode kroz predivan okoliš. Možete ponijeti vlastiti bicikl, ali ako vam je to nezgodno, tamo ga unajmite.

Foto: Boris Ščitar/PIXSELL

- Ako imate volje, a temperature su vam se smilovale, jedan od ljepših načina razgledavanja NP Mljet je svakako vožnja biciklom. Budući da prometa u blizini jezera gotovo i nema, možete bezbrižno i lagano uživati u svježem zraku šume alepskog bora i hrasta crnike. Budući da se može odabrati jedna ili više etapa, tura je namijenjena svima zainteresiranima za kraću ili zahtjevniju vožnju biciklom po prekrasnom pejzažu - pojasnili su u Turističkoj zajednici općine Mljet.

Foto: Dreamstime_

Izdvojili smo jednu turu koju su nazvali 'Biciklom kroz park', a traje dva sata. Spomenuli što sve možete vidjeti kroz cijelu godinu:

Orhideje (u proljeće) - zbog očuvanog okoliša, ova ugrožena vrsta brojna je u području NP Mljet. Provjerite zašto ju zbog cvjetova zovu i 'goli čovjek'.

Veliko i Malo jezero - ako je vožnja jezerom zaista poseban osjećaj, obilazak Velikog i Malog jezera pruža neke nove vidike.

Mali most - mjesto spajanja Velikog i Malog jezera, poznat kao mjesto za odmor i kupanje, ali i po morskim strujama koje mijenjaju smjer svakih 6 sati.

Veliki most - spaja Veliko jezero sa Solinskim kanalom i otvorenim morem, a uz njega se vežu brojne priče i povijesne činjenice

Blatina - jedna od ukupno četiri nakupine bočate vode na otoku, koje spadaju u mrežu zaštićenih lokaliteta.

Više detalja o turama i najmu bicikla pronaći ćete OVDJE

8. Besplatan ulaz u NP Paklenica u subotu

Nacionalni park Paklenica slavi 74. rođendan i zato se u subotu organiziraju Dan otvorenih vrata. Sve posjetitelje časte besplatnim ulazom te raznim pogodnostima i sadržajima.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

- U subotu, 21. listopada 2023., organiziramo Dan otvorenih vrata i tada Vas očekuju sljedeće pogodnosti i sadržaji: besplatan ulaz u Park za sve posjetitelje, besplatne dječje šumske radionice 'Volim prirodu' od 9 do 12 sati kod Pakleničkog mlina, besplatan obilazak špilje Manite peći od 10 do 13 sati, okrijepe po povoljnim cijenama u šumarskoj kući Lugarnici - kažu u Nacionalnom parku Paklenica.

- Posjetiteljski centar 'Podzemni grad Paklenice' će biti redovno otvoren od 9 do 15 sati. Cijena ulaznica u Posjetiteljski centar: odrasli 5€, djeca (7-18 godina) 2,50€, djeca 0 - 7 godina besplatno. Radujemo se Vašem dolasku - dodali su-

9. Izložba modela od LEGO kockica

U Zagrebu u Family Mallu se 21. i 22. listopada održava Izložba modela od LEGO kockica Brick Show koji će predstaviti carstvo legića od čak tri milijuna kockica (na 1500 m2) u kojem će uživati djeca, a i roditelji.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

10. Daruvarski jesenski cvjetni sajam

U Daruvaru se organizira 17. Sajam cvijeća, ukrasnog bilja, sadnica i domaćih proizvoda. Sajam će se održati u subotu 21. listopada od 9 do 15 sati u Julijevom parku Daruvarskih toplica.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

11. Radionica kuhanja čobanca kod Osijeka

U subotu 21. listopada chef Stipe Dumačić održava radionicu kako skuhati čobanac u OPG-u Stipino kod Osijeka. Radionica se održava povodom Mjeseca baranjske kuhinje, a traje od 11 do 13 sati.

12. Mjesec meda i mednih delicija, Poreč

U Dom obrtnika u Poreču 20. i 21. listopada posjetite "Mjeseca meda i mednih delicija" gdje će se nuditi posebni jelovnici pripremljeni na bazi meda, a svoje proizvode predstavit će i učenici turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

13. Buvljak u Puli za žene, majke i trudnice

Buvljak će se održati u subotu, 21. listopada od 10 do 14 sati u unutrašnjem dvorištu Rojca. Osim što sve posjetitelje očekuje pregršt divnih stvari, od odjeće i obuće i igračaka, program će dodatno obogatiti i glazba, gosti iznenađenja, te razne aktivnosti za djecu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

14. Jesenski odmor u Termama Jezerčica

Jesenski odmor u hotelu Terme Jezerčica uključuje doručak i večeru te minimalni boravak od dvije noći za dvije osobe. Uz bazene, spa centar i razne tretmane i masaže obnovit ćete energiju i odmoriti cijelo tijelo.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

15. Obilazak Snježnika

Snježnik je jedan predivan vrh smješten u gorskokotarskom nacionalnom parku.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Idealan je za sve koji žele provesti aktivan i zdrav dan uz mnoštvo mogućnosti za stvaranje uspomena dok gulaš i maneštra mirišu iz planinarskih domova na Platku.