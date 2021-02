Teško je biti roditelj koji je uvijek dostupan, nasmijan i spreman za nepodopštine koje nam mališani serviraju. Zato je Susan G. Groner, osnivačica The Parenting Mentor, ponudila 15 jednostavnih strategija koje će vam pomoći u odgoju djece, piše Real Simple.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovih 12 stvari mentalno jaki roditelji nikad ne rade

1. Volite ih u svakom trenutku

Prije nego što se snađete, oni će već biti odrasli i započeti vlastite živote. Stoga ne propuštajte zagrljaje. Ne odlazite iz kuće bez poljupca ili rečenice: "Volim te". Koliko god bili u strci i gužvi, odvojite trenutak za to. Uvijek ćete biti djetetov roditelj, no vrijeme koje imate na raspolaganju zaista je kratko.

2. Zamijenite zadatke doprinosom

Kako biste kućanske zadatke učinili zanimljivijima, prestanite ih nazivati zadacima. Umjesto toga, radije neka budu obiteljski doprinos. Naučite dvogodišnjaka da skupi prljavu odjeću u košaru. Neka sedmogodišnjakinja zalijeva biljke. Starija djeca mogu sudjelovati u stvaranju popisa namirnica. Objasnite im da ste svi u istom timu koji se trudi oko napredovanja zajedničkog kućanstva. Budite navijačica radije nego vojni narednik. Djeca zbližavaju obitelj.

3. Pristanite s veseljem

Ako ste svjesni da ćete morati svojoj tinejdžerici dopustiti da prespava kod prijateljice, ili ćete sinu omogućiti dodatni kolač nakon večere, jednostavno prijeđite na oduševljeno "Može!". Kad napravite gestu koja djeci djeluje kao velika usluga, isključujete radost iz toga. Zato dodajte malo veselja uz svako "može" i "Učinimo to". Vaš entuzijazam će omogućiti da se dijete osjeća bolje.

4. Odvojite vrijeme za svako dijete

Ne postoji nadomjestak za vrijeme koje nasamo provodite s djetetom. Pozitivna i fokusirana pažnja pomaže stvoriti i održati emocionalnu povezanost. Ako svakog dana odvojite 10 do 15 minuta, to je odlično. Odredite to vrijeme svakog dana, a kako biste ga najbolje iskoristili, omogućite djetetu da bira što želi raditi sa vama. Možete graditi toranj ili se igrati pogađanja. Starija djeca mogu vam pokazati omiljenu aplikaciju ili igru.

5. Pitajte ih za mišljenje

Aktivno slušajte. Umjesto da im servirate vlastita mišljenja o situaciji u školi ili problemu koje dijete ima s prijateljem, postavljajte im pitanja kako biste ustanovili što dijete o svemu tome misli. Svatko voli da se njegovo mišljenje cijeni i sluša.

6. Igrajte društvene igre

Društvene igre nisu samo zabavne, nego su i mogućnost da zamijenite obiteljske uloge. Igre koje zahtijevaju sreću a ne vještinu omogućuju i najmlađim članovima poštenu pobjedu. Neka djeca vole igre u kojima moraju predviđati kako suparnici razmišljaju, pa im ponudite takav sadržaj.

7. Družite se samo s ljudima koje volite

Prestanite se družiti s ljudima zbog kojih se osjećate loše ili koji prigovaraju vašem roditeljskom stilu. Niste biti obvezni prijatelj baš nikome, čak i ako je riječ o roditeljima prijatelja vaše djece. Ako djeci pokazujete da u vašem životu nema mjesta za ljude zbog kojih se osjećate loše, pomoći ćete im da i samo uspješno biraju prijatelje.

8. Cijenite svoj tim

Treneri, učitelji, instruktori - svi su oni dio vašeg roditeljskog tima. Možda se dijete teže nosi s predavanjima pojedinih nastavnika ili njegovim metodama rada, i naravno da ste i vi frustrirani zbog toga. No nemojte vikati ni kriviti druge. Vaše dijete treba vidjeti da druge autoritete tretirate s poštovanjem. Zatražite privatni razgovor s nastavnikom ili trenerom i uljudno pitajte što možete učiniti da vaše dijete bolje ili brže napreduje. Timskim radom može se puno postići, a malo toga ako upirete prstom i optužujete.

9. Vježbajte ljubaznost

Pomozite nekome da prijeđe ulicu, pridržite vrata ili kažite nešto lijepo susjedu. Bez da od toga radite veliku stvar, razgovarajte s djetetom o tome kako se osjećalo dok ste radili nešto neočekivano i ljubazno. Razgovarajte o tome kako se drugi čovjek osjećao kad ste mu pomogli ili uputili kompliment. Također, ako vam netko pridrži vrata, zaustavite se na trenutak i kažite kako ste se zbog toga osjećali. Kažite: - Obožavam kad ljudi ovo rade - i na taj način pošaljite jasnu poruku.

10. Ne brinite o fakultetu do mature

Vaše će dijete upisati željeni fakultet čak i ako ne postane najbolji violinist u školi do drugog razreda. Drugi roditelji će vas pokušati uvjeriti u suprotno, ali samo zato što je u to netko već uvjerio njih. Djetinjstvo i adolescencija su vrijeme za iskušavanje novih stvari i otkrivanje onog što vam se sviđa. Mnogu djecu roditelji će usmjeriti prema fakultetu, a mališani će ga zamrziti već prije prijamnog ispita. Fakultet je samo još jedan period u životu djeteta, a ne kraj igre.

11. Budite strpljivi

Djeca se ne rađaju strpljiva. Oni to uče postati gledajući vas. Pa kad ste zapeli u redu ili u prometu, udahnite prije nego što počnete bjesniti. Pokažite djetetu da je u redu biti frustriran nečim, ali pritom zadržite smisao za humor.

12. Male stvari

Prljave tanjure ne ostavljamo po kuhinji nego ih stavljamo odmah u perilicu posuđa. Kapute ne ostavljamo prebačene preko stolca nego ih objesimo na vješalicu. Prazne kutije ne ostavljamo po kući nego ih praznimo i recikliramo. Umjesto da stalno progovarate, naučite djecu da se odmah pozabave malim stvarima kako bi zadržali urednost.

13. Češće se nasmijte

Smiješak nije samo rezultat sreće. Neka istraživanja pokazuju da može biti i njezin uzrok. Kad se smijete, manje ste pod stresom i dijete će vas bolje čuti. Kad se smijete, mijenja vam se način govora i djeca osjećaju razliku, a zbog toga se mijenja atmosfera u kući. Smijeh je jednostavan, besplatan i zabavan.

14. Pecite ili kupujte kekse

Djeca vole boraviti u prostoru u kojem će pronaći nešto ukusno za grickanje. Kad vašem mališanu u posjet dođu prijatelji, ponudite im zabavne grickalice. Ako inače ne jedete takvu hranu i više volite zobene keksiće ili pločice od kvinoje, pripremite posebnu zalihu uobičajenih grickalica za goste.

15. Prisjetite se svojeg djetinjstva

Kakvi ste vi bili kao dijete ili tinejdžer? Budite iskreni. Jeste li bili organizirani kao danas? Jeste li radili sve što su vam rekli? Velika je vjerojatnost da niste. Trebalo je puno vremena da se vaš racionalni i neimpulzivni dio mozga razvije u potpunosti. I vaša djeca rastu u odrasle ljude kao što ste rasli i vi.