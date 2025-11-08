16 razloga zašto ste umorni čak i kada odspavate cijelu noć

Možda postoji jednostavno objašnjenje za vašu stalnu iscrpljenost i umor. Osjećate li se umorno i nakon dovoljno sna, možda je neki drugi uzrok umora u pitanju. A većina se lako može ispraviti
Clare Rooms, liječnica opće prakse i klinička voditeljica za nesanicu u Boots Online Doctoru, pojasnila je za The Sun kako se možete osjećati umorno i nakon osam sati sna. Razlog tome je što na umor i razinu energije utječe nekoliko fizičkih, mentalnih i životnih čimbenika, a ne samo broj sati provedenih u krevetu. Evo na što trebate obratiti pozornost.
1. NEDOSTATAK ŽELJEZA Uravnotežena prehrana ključna je za zdravlje, pomaže u kontroli težine, jačanju imunološkog sustava i podržava mentalno zdravlje, ali je važna i za održavanje razine energije. Nizak nivo željeza čest je uzrok konstantnog umora, jer je ključan za stvaranje hemoglobina, koji prenosi kisik po tijelu. Tada mišići i organi možda neće primati dovoljno kisika, što dovodi do umora i niske energije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. DISANJE NA USTA Možda ste primijetili na društvenim mrežama da neki ljudi spavaju sa trakom preko usta u pokušaju da bolje spavaju. Znanost kaže da to i nije samo trend. Disanje na usta može smanjiti unos kisika i ostaviti vas umornima. Ako vam je teško disati na nos pokušajte koristiti nazalnu traku, dilatator za nos ili jednostavne vježbe disanja prije spavanja kako biste potaknuli disanje na nos.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. NAGLI PAD ŠEĆERA Užovanje u kutiji keksa dok navečer gledate film neće učiniti nikakvu uslugu vašem snu. Rafinirani ugljikohidrati kasno noću mogu uzrokovati pad šećera oko 3 sata ujutro remeteći dubok san. Liječnici savjetuju da glad utažite proteinima i vlaknima, poput zobenih kolača s maslacem od orašastih plodova ili jogurta s bobičastim voćem.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
4. PLAVO SVJETLO Volite prije spavanja "skrolati" po mobitelu? Možda se u tom trenutku osjećate opušteno, ali to vam ozbiljno remeti san. Ekrani varaju vaš mozak da misli da je i dalje dan, smanjujući proizvodnju melatonina, koji vam pomaže zaspati. Obavezno isključite uređaje barem sat vremena prije spavanja ili koristite filtere za plavo svjetlo ili naočale.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. APNEJA Stanje u kojem vam se dok spavate prekida disanje, uzrokujući glasno hrkanje i dahtanje, frktanje ili zvukove gušenja. To se često događa, a da niste ni svjesni. Može uzrokovati glavobolje, promjene raspoloženja, poteškoće s koncentracijom i osjećaj jakog umora tijekom dana.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. DEHIDRACIJA Jedno od najjednostavnijih objašnjenja za pad energije je jednostavno nedovoljan unos vode tijekom dana. Čak i blaga dehidracija može smanjiti cirkulaciju i izazvati glavobolje, što pojačava osjećaj umora. Preporučuje se da konzumiramo šest do osam čaša tekućine dnevno.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
7. STRES Kontinuirani osjećaji svakodnevnog stresa ili tjeskobe mogu držati tijelo u stanju visoke pripravnosti, remetiti san i otežati osjećaj odmornosti. Hormoni stresa, poput kortizola, mogu ometati vaš prirodni ciklus spavanja, ostavljajući vas umornima, razdražljivima ili nekoncentriranima tijekom dana. Tjeskoba također može uzrokovati plitak, nemiran san koji vas neće odmoriti. Tehnike opuštanja poput mindfulnessa, meditacije ili dubokog disanja prije spavanja mogu smiriti um, a pridržavanje rutine pomaže signalizirati vašem tijelu da se opusti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
8. NEDOSTATAK MAGNEZIJA Ovaj mineral pomaže u pretvaranju hrane koju jedemo u energiju i održava zdrave mišiće, živce, kosti i razinu šećera u krvi. Ako ga ne unosimo dovoljno, riskiramo glavobolje, mučninu i umor. Magnezij pomaže u opuštanju mišića i smirivanju živčanog sustava, pa nedostatak može dovesti do nemirnog sna.
| Foto: Dreamstime/ilustracija
9. DEPRESIJA Većina nas razumije da je ovo stanje puno više od lošeg raspoloženja. Može uzrokovati nisko samopoštovanje, neobjašnjive bolove, a također može otežati uspavljivanje ili buđenje ujutro te uzrokovati nedostatak energije. Depresija, anksioznost i druga mentalna stanja mogu poremetiti okrepljujući san, smanjiti motivaciju i promijeniti hormonsku ravnotežu, što može utjecati na razinu energije i ostaviti vas umornima.
10. SJEDILAČKI NAČIN ŽIVOTA Kada stigne zima mnogi praktički hiberniraju, zamjenjujući šetnje za vrijeme pauze za ručak i vikende u parku ili na plaži vremenom provedenim na kauču. Važno je nastaviti se kretati bez obzira na vrijeme jer nedostatak redovite aktivnosti smanjuje cirkulaciju, hormonsku aktivnost i ukupnu energiju, što vas može učiniti tromima čak i nakon dovoljno sna. Neaktivnost također može smanjiti kvalitetu sna, što otežava postizanje okrepljujućeg odmora.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. PROBLEMI SA ŠTITNJAČOM Ustrajan umor ponekad može signalizirati medicinska stanja poput problema sa štitnjačom. Ovi problemi nastaju kada žlijezda proizvodi previše ili premalo hormona, što utječe na metabolizam, energiju i raspoloženje. Ostali potencijalni simptomi uključuju debljanje, zatvor, suhu kožu ili kosu, hrapav glas i osjećaj hladnoće više nego inače.
| Foto: 123RF
12. KOFEIN Ako imate problema s održavanjem budnosti tijekom dana, vjerojatno posežete za kavom ili dvije. To je u redu, ali prekinite s tom navikom nakon podneva. Kofein može ometati našu sposobnost da zaspimo ako ga konzumiramo kasnije tijekom dana. I zapamtite da nije samo kava u pitanju. Čaj, energetska pića, kola, čokolada, pa čak i proteinske pločice također sadrže kofein, i ko u manjim količinama.
| Foto: 123RF
13. PROMJENA RASPOREDA Vaš unutarnji tjelesni sat regulira kada se osjećate umorno. Neredoviti rasporedi, kasne noći, rad u smjenama ili jet lag mogu poremetiti ovaj sat. Održavanje dosljednog vremena spavanja i buđenja, uživanje u prirodnoj sunčevoj svjetlosti ujutro i smanjenje vremena provedenog pred ekranom prije spavanja može pomoći u resetiranju vašeg tjelesnog sata. Postupno pomicanje vremena za spavanje ranije za 15 do 30 minuta također pomaže vašem tijelu da se prilagodi, poboljšavajući kvalitetu sna i energiju.
| Foto: Dreamstime
14. DIJABETES Ako se borite s padom razine energije, ovo bi također mogao biti problem. Dijabetes utječe na to kako tijelo upravlja šećerom u krvi, što također može uzrokovati umor čak i uz dovoljno sna. Ako umor traje dugo ili ga prate drugi simptomi poput promjena težine, raspoloženja ili promjena apetita, važno je razgovarati s liječnikom.
| Foto: DREAMSTIME
15. ALKOHOL Može nas učiniti malo pospanima, pa čak i uspavati. Ali nemojte se zavaravati – ne radi ništa kako bi vam pomogao da se naspavate. U početku vas može učiniti pospanima, ali smanjuje dubok san i može uzrokovati buđenje noću, Ne postoji sigurna razina pijenja. Ali ako konzumirate manje od 14 jedinica tjedno – što je oko šest piva – to se smatra niskim rizikom. Pokušajte ograničiti unos alkohola i nemojte piti unutar nekoliko sati prije odlaska u krevet.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
16. LIJEKOVI I na kraju, vaši lijekovi mogu utjecati na vašu razinu energije. Neki lijekovi mogu uzrokovati pospanost kao nuspojavu. Ako primijetite umor nakon početka uzimanja novog lijeka, razgovarajte o tome sa svojim liječnikom.
| Foto: YVES HERMAN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL