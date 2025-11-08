16 razloga zašto ste umorni čak i kada odspavate cijelu noć

2. DISANJE NA USTA Možda ste primijetili na društvenim mrežama da neki ljudi spavaju sa trakom preko usta u pokušaju da bolje spavaju. Znanost kaže da to i nije samo trend. Disanje na usta može smanjiti unos kisika i ostaviti vas umornima. Ako vam je teško disati na nos pokušajte koristiti nazalnu traku, dilatator za nos ili jednostavne vježbe disanja prije spavanja kako biste potaknuli disanje na nos. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA