Ervin nam je otkrio svoj plan prehrane: 'Za doručak pojedem 10 jaja i unesem 6000 kalorija'

Sa 170 kilograma tjelesne mase i tri godine bez treninga, tijekom kojih je zbog ozljede morao ponovno učiti hodati, Ervin Mujaković, nekadašnja zvijezda regionalnog Big Brothera, danas s ponosom govori o svojoj formi. Bodybuildingom se i dalje bavi ozbiljno, a ključ njegove snage i izgleda leži, kako kaže, u disciplini i prehrani.

Tijekom dana jede pet do šest obroka, a kalorije ne broji precizno, iako procjenjuje da unese između 5000 i 6000 kalorija dnevno, ovisno o danu i intenzitetu aktivnosti. Prehrana mu se temelji na visokim unosima proteina i složenih ugljikohidrata, uz dovoljno masti za energiju i oporavak.

- Svaki dan gledam da pojedem oko kilogram mesa, najčešće roast beef ili pileća prsa. Tu su i jaja, riža, krumpir, skuta i povrće. Uvijek ubacim i nešto slatko - kaže nam Ervin.

Jedan od njegovih tipičnih dana započinje s čak deset jaja uz avokado, ili alternativno žitaricama s proteinom i voćem. Sljedeća tri obroka najčešće su identična: oko 300 grama roast beefa uz 200 grama riže i povrća - i tako tri puta dnevno. Navečer jede 500 grama skute s kikiriki maslacem i bananom, čime osigurava sporootpuštajuće proteine tijekom noći.

Između glavnih obroka ne odriče se slastica poput palačinki ili sladoleda, no naglašava da je ukupna struktura prehrane ono što mu omogućuje da zadrži masu i formu.

Veliku podršku ima kod kuće - obroke mu najčešće priprema djevojka, iako ponekad i sam kuha. Uz prehranu koristi i dodatke poput vitamina i minerala, proteina, kreatina i BCAA aminokiselina.

Zbog prijašnje ozljede ne radi kardio treninge, a treninzi su prilagođeni njegovu stanju. Unatoč svemu, zadovoljan je postignutim rezultatima.

- S obzirom na to da sam tri godine bio izvan treninga i morao ponovno učiti hodati, prezadovoljan sam. Svi znaju koliko je teško imati 170 kilograma i ostati u formi. Mislim da je na Balkanu to prava rijetkost - ističe Ervin.

Njegova priča nije samo o velikoj masi i snažnim treninzima, već i o upornosti, povratku nakon ozljede i disciplini koja stoji iza svakog obroka.