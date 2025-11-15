16 top razloga za poljubac: Evo kako ljubljenje koristi zdravlju

Je li se ljubljenje u vašoj vezi smanjilo? Jeste li više tip za zagrljaj nego za poljubac kada pozdravljate prijatelje? Stresete li se kad vidite svoju tetu kako ide prema vama s raširenim rukama na obiteljskim okupljanjima? Možda je vrijeme da to promijenite
Ispostavilo se da ljubljenje - čak i vaše obitelji i prijatelja - ima mnoštvo mentalnih i fizičkih koristi zbog kojih se u potpunosti isplati. Evo što kaže znanost.
1. Pojačava 'hormone sreće': Ljubljenje potiče vaš mozak da oslobađa koktel kemikalija koje vam daju osjećaj ohrabrenja aktivirajući centre za užitak u mozgu. Te kemikalije uključuju oksitocin, dopamin i serotonin, koji vas mogu učiniti euforičnima i potaknuti osjećaje naklonosti i povezanosti. Također snižava razinu kortizola (hormona stresa).
2. Pomaže da se povežete s drugom osobom: Oksitocin je kemikalija povezana s povezivanjem u paru. Nalet oksitocina koji se oslobađa kada se ljubite uzrokuje osjećaje naklonosti i privrženosti. Ljubljenje s partnerom može poboljšati zadovoljstvo vezom i može biti posebno važno u dugoročnim vezama.
3. Ima utjecaj na vaše samopoštovanje: Osim što pojačava vaše hormone sreće, ljubljenje može smanjiti razinu kortizola - potencijalno poboljšavajući vaš osjećaj vlastite vrijednosti. Studija iz 2016. pokazala je da su sudionici koji su bili nezadovoljni svojim fizičkim izgledom imali višu razinu kortizola. Iako su potrebna daljnja istraživanja, privremeni pad kortizola svaki put kada se ljubite nije loš način da se ubije vrijeme.
4. Ublažava stres: Kad smo već kod kortizola, ljubljenje također snižava razinu kortizola i stresa. Ljubljenje i druga vrsta komunikacije puna ljubavi, poput grljenja i izgovaranja "volim te", utječu na fiziološke procese povezane s upravljanjem stresom.
5. Smanjuje anksioznost: Upravljanje stresom uključuje koliko dobro se nosite sa stresom i anksioznošću. Nema ništa slično poljupcu i malo nježnosti što vas može tako smiriti. Oksitocin smanjuje anksioznost i povećava opuštenost i opću dobrobit.
6. Širi krvne žile i smanjuje tlak: Ljubljenje povećava broj otkucaja srca na način koji širi krvne žile. Kada se vaše krvne žile prošire, protok krvi se povećava i uzrokuje trenutno smanjenje krvnog tlaka. Dakle, to znači da je ljubljenje dobro za srce, doslovno i metaforički!
7. Pomaže u ublažavanju grčeva: Učinak proširenih krvnih žila i povećanog protoka krvi može pomoći u ublažavanju grčeva - pojačavanje kemikalija koje izazivaju dobar osjećaj i olakšanje od menstrualnih grčeva? Možda se isplati poljubiti se kada ste u bolovima.
8. Ublažava glavobolju: Širenje krvnih žila i sniženi krvni tlak također mogu ublažiti glavobolje. Ljubljenje vam također može pomoći u sprječavanju glavobolja smanjenjem stresa, koji je poznati okidač glavobolje.
9. Može ojačati imunološki sustav: Razmjena sline može ojačati vaš imunitet izlažući vas novim klicama koje jačaju imunološki sustav. Jedna studija iz 2014. otkrila je da parovi koji se ljube često dijele istu mikrobiotu u slini i na jeziku.
10. Smanjuju alergijsku reakciju: Pokazalo se da ljubljenje pruža značajno olakšanje od osipa i drugih znakova alergije povezane s peludi i grinjama. Stres također pogoršava alergijske reakcije, pa učinak ljubljenja na stres može smanjiti alergijsku reakciju.
11. Poboljšava ukupni kolesterol: Jedna studija iz 2009. otkrila je da su parovi koji su povećali učestalost romantičnog ljubljenja doživjeli poboljšanje ukupnog kolesterola. Održavanje kolesterola pod kontrolom smanjuje rizik od nekoliko bolesti, uključujući bolesti srca i moždani udar.
12. Pomaže u sprječavanju karijesa: Ljubljenje stimulira žlijezde slinovnice, što povećava proizvodnju sline. Slina podmazuje usta, pomaže pri gutanju i pomaže u sprječavanju lijepljenja ostataka hrane za zube, što može pomoći u sprječavanju karijesa.
13. Znak je fizičke kompatibilnosti s partnerom: Studija iz 2013. otkrila je da ljubljenje može pomoći u procjeni prikladnosti potencijalnog partnera. Prema anketiranim ženama, prvi poljubac u osnovi može odlučiti o privlačnosti.
14. Pojačava seksualni nagon: Romantično ljubljenje dovodi do seksualnog uzbuđenja i često je pokretačka snaga iza ženske odluke da se upusti u seksualni odnos. Slina također sadrži testosteron - spolni hormon koji igra ulogu u seksualnom uzbuđenju. Što dulje i strastvenije ljubite, to se više testosterona oslobađa.
15. Zatežete i tonira mišiće lica: Ljubljenje može uključivati od 2 do 34 mišića lica. Često ljubljenje i redovito korištenje tih mišića djeluje kao trening za vaše lice - i vrat ako ste stvarno zainteresirani. To vam može pomoći u učvršćivanju mišića lica. Vježbanje mišića lica također može povećati proizvodnju kolagena, što doprinosi čvršćoj i mlađoj koži.
16. Troši kalorije: Korištenje mišića lica također sagorijeva kalorije. Možete sagorjeti od 2 do 26 kalorija u minuti, ovisno o tome koliko strastveno se ljubite. Ovo možda nije najbolji režim vježbanja ako pokušavate smršavjeti, ali sigurno je bolji od znojenja u teretani.
