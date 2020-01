162 milijardera imaju novca koliko i polovica čovječanstva

Da svijet nije pravedno mjesto jasno je u gotovo svim aspektima, osobito u onom ekonomskom. Na to ukazuje nedavno izvješće prema kojem 162 milijardera, uključujući Jeffa Bezosa i Marka Zuckerberga, imaju jednaku količinu bogatstva kao cijela siromašna polovica svijeta, piše Huffington Post.

U svijetu danas postoji ukupno 2153 milijardera, a u 2019. oni su zajedno imali više novca nego 4,63 milijarde ljudi, otkrilo je izvješće koje koristi podatke iz Globalnog izvješća o bogatstvu Credit Suisse Global i Forbesove ljestvice milijardera.

Izvještaj koristi upečatljivu analogiju kako bi tu količinu bogatstva stavio u pravi kontekst - kad bi svatko sjeo na svoje bogatstvo u iznosima novčanica od 100 dolara, većina ljudi bi sjedila na podu, osoba srednje klase iz bogate zemlje bila bi u visini stolca, a dva najbogatija čovjeka na svijetu sjedila bi u svemiru.

Oxfamovo izvješće objavljuje se svake godine kako bi se poklopilo sa Svjetskim ekonomskim forumom u Devosu, gdje istaknuti političari, poslovni lideri i imućni ljudi dolaze sa svojim privatnim zrakoplovima u taj skijaški švicarski grad kako bi razgovarali o 'poboljšanju stanja u svijetu'.

Bogatstvo milijardera poraslo je u prosjeku za 7,4 posto godišnje od 2009. godine, navodi se u izvješću koje je objavila međunarodna razvojna nevladina organizacija Oxfam. A 2019. je bila dobra godina za ultrabogate. Unatoč padu razine bogatstva početkom godine, brzo su se oporavili, a 500 najbogatijih ljudi na svijetu uspjelo je tijekom godine dodati 1,2 trilijuna dolara svom bogatstvu, pokazala je Bloombergova analiza.

Za neke je sposobnost pojedinaca da akumuliraju ogromne razine bogatstva, više nego cjelokupni bruto domaći proizvod nekih zemalja znak američkog sna. SAD ima najveću koncentraciju milijardera (705 pojedinaca) i prošle je godine jedina zemlja koja je imala povećanje broja milijardera.

Ali, za druge je to znak da nešto nije u redu. Ekonomistica Stephanie Kelton prošle godine je napisala: 'Nitko ne zarađuje milijardu dolara. Milijarda dolara se uzima'.

Izuzetno bogatstvo znak je neuspjelog ekonomskog sustava navodi se u izvješću, koje izračunava da oko trećine bogatstva milijardera postoji zbog nasljeđivanja. Na primjer, bogatstvo predsjednika Donalda Trumpa izgrađeno je na stotine milijuna dolara koje je naslijedio od svog oca.

No one makes a billion dollars. You TAKE a billion dollars. You take it from your workers (Hi, Jeff, Jim, and Alice!). You plunder it from the environment (What up, Charles & David?). You strip it using patents/protections (Lookin' at you, Bill.) https://t.co/cRSdtXoNUD