Pretjerali ste s trošenjem? Ovo je jedini način da se 'iščupate'

Rasipanje novca nije zabavno čak ni ako ga imate dovoljno, a većina ne primjećuje da im velike cifre odlaze zbog banalnih i svakodnevnih grešaka. Bit ćete bogati onoliko koliko stvari uspijete ne kupiti, rekao je davno filozof H. D. Thoreau.

Zahvaljujući šoping groznici blagdana - od crnog petka do kupovanja poklona, većina ljudi je u ovo doba zadužena. Ipak, postoji način kako se vratiti na pravi put, kažu financijski stručnjaci koji savjetuju rješavanje dugova za nov i čist financijski početak, piše New York Times.

Istrenirajte mozak da ne mora kupovati

Velocitizacija je pojam koji mnogi ne znaju, no ima velik utjecaj na njih. Riječ je o fenomenu navike, zbog kojeg i nakon blagdana nastavljamo jednako trošiti, jer smo toliko navikli stalno kupovati da je naša unutarnja kontrola potisnuta. U novoj godini treba se vratiti u zdravu rutinu, a prvenstveno treba usporiti impuls kupovanja.

Nakon blagdana kreću rasprodaje, što je još jedan trik trgovaca kako bi vas natjerali da nastavite trošiti. U žaru kupnje lako je “izgubiti kompas”. Ne nasjedajte na popuste od 10, 20 posto ili 50 posto - njima, zapravo, ništa ne dobivate.

Ne nasjedajte na dobre prilike

Stvarnost je takva da je u psihologiji ljudi želja za tim da "dobro prođu" ne računajući treba li im uopće kupljeni predmet i jesu li ga planirali kupiti. Nema potrebe za 30 pari cipela, 50 identičnih majica ili još jednim predmetom za ionako nakrcani dom, to ne kupujete iz potrebe, već samim time što je na akciji. Bez obzira na to koliko je nešto sniženo, ne znači da si to možete priuštiti ili da je ponuda jeftina.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ako nema budžeta, i običan odlazak po kućanske potrepštine lako će se pretvoriti u pretjeran izdatak - osjećaj za brojke se gubi kod punjenja kolica, a sve odjednom postaje nužno potrebno.

Studije pokazuju da ljudi koji odlaze u trgovinu s unaprijed određenim budžetom na kupovinu troše u prosjeku 30 posto manje, više znaju kamo im je novac otišao, a i konačno - naposljetku su zadovoljniji onim što su odabrali, jer su popis napisali na miru i kod kuće, koncentrirajući se samo na ono što im treba.

Vraćanje duga na karticama i tekućem je prioritet

Čim plaća sjedne, podmirite kartice i minuse, a potom rasporedite ostali novac samo na ono nužno, spremni na to da ćete u sljedećem razdoblju 'stegnuti remen'.

Osim toga, razmislite o budućem plaćanju karticama, jer ono nije besplatno. Za kartice morate platiti godišnju članarinu, a poneki put i kamate na odgode plaćanja ili kreditiranje. Stoga, razmislite ne dajete li više novca tada kada mislite da ste dali “samo karticu”. Uz to, birajte plaćanje bez kamata i drugih davanja.

