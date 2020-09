17 razloga zašto još niste bogati - a čini vam se da bi trebali biti

Napoleon Hill je novinar koji je proveo cijelu karijeru proučavajući milijunaše, pa zna koji su najčešći razlozi zašto drugi nisu jednako bogati te u čemu to neki griješe, dok drugi olako savladavaju

<p><strong>Napoleon Hill</strong> tijekom više od 20 godina proučavao je više od 500 milijunaša koji su samostalno zaradili svoje bogatstvo, da bi nakon toga, 1937. godine, objavio bestseler 'Think and Grow Rich', u kojem je naveo i 30 glavnih razloga neuspjeha, koji mnoge od nas drže na mjestu i zahvaljujući kojima nikako da se obogatimo.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Evo 17 primjera koji su i danas jednako relevantni kao i kad su objavljeni:</p><h2>Nemate strogo određenu svrhu</h2><p>Osoba koja nema čvrsti cilj prema kojem stremi, neće ni uspjeti, napisao je Hill, pa ako želite izgraditi bogatstvo, počnite vizualizirati krajnji cilj s određenom brojkom. A zatim formirajte financijski plan kojim ćete odrediti gdje točno želite da završi vaš posao.</p><h2>Nedostatak ambicije</h2><p>Morate željeti biti iznad mediokriteta, kako biste tamo i dospjeli. Bogatstvo ne dolazi samo od sebe, nego morate raditi kako biste išli u njegovom smjeru, s puno strpljenja i upornosti. Za početak, investirajte i gledajte kako rastu kamate.</p><h2>Ne koristite dovoljno svoje obrazovanje</h2><p>Znanje je tek potencijalna moć, jer ono vam neće biti od pomoći niti vas obogatiti ako nije organizirano i iskorišteno u životu, rekao je Hill. Uz to, nemojte se predati nego stalno učite nove stvari i 'izazivajte' svoj mozak.</p><h2>Nedostatak samodiscipline</h2><p>Disciplina dolazi kroz samokontrolu, napisao je Hill, i dodao da to znači da "morate kontrolirati sve negativne kvalitete".</p><p>A prije nego kontrolirate uvjete, morate znati kontrolirati sami sebe. Glavno pravilo bogaćenja je: više štedite, manje trošite.</p><h2>Ne brinete o svojem tijelu</h2><p>"Niti jedna osoba ne može uživati u izvanrednom uspjehu ako nije dobrog zdravlja", rekao je Hill, pa nije nimalo čudno što mnogi milijunaši pronalaze vrijeme da u raspored uguraju vježbanje.</p><h2>Odugovlačenje</h2><p>Hill tvrdi da je odugovlačenje jedan od najčešćih uzroka neuspjeha. "Većina nas kroz život prolazi kao gubitnici, jer čekamo 'pravo vrijeme' da počnemo činiti nešto vrijedno. Nemojte čekati! Vrijeme nikad neće biti pravo. Počnite tu gdje stojite i radite s kojim god alatom raspolažete, a bolji će već doći po putu", napisao je Hill.</p><h2>Nedostatak upornosti</h2><p>"Većina nas je dobra u započinjanju posla, ali smo loši pri dovršavanju bilo čega što započnemo. Ljudi su skloni odustajanju kad uoče prvu prepreku", rekao je Hill, napominjući da ne treba stati dok ne dobijemo ono što želimo. Jer i najuspješniji ljudi nosili su se s nedostacima i gubicima prije nego je uslijedio probitak.</p><h2>Negativnost</h2><p>Nema nade da će uspjeti osoba koja druge odbija svojim negativnim mislima. Jer uspjeh dolazi korištenjem moći, a moć se dobiva kroz korporacijski trud drugih ljudi. Negativna osoba neće moći potaknuti korporacijsko mišljenje", napisao je Hill.</p><h2>Nedostatak odlučnosti</h2><p>Analizirajući stotine ljudi koji su stekli bogatstva, Hill je otkrio da su svi od njih imali naviku brzog donošenja odluka. Odlučnost ne samo da je oznaka bogatih, nego je i jedna od najvažnijih odlika velikih vođa.</p><h2>Odabir krivog supružnika</h2><p>Hill je istaknuo da je jedan od najčešćih razloga neuspjeha odabir krivog supružnika, jer ako niste u skladnom braku, on će vjerojatno propasti, a vi ćete na kraju biti očajni i nesretni, te ćete ostati bez ikakvog traga ambicioznosti.</p><h2>Ne riskirate</h2><p>Osoba koja ne riskira, općenito gledajući, mora uzeti ono što je ostalo kad svi drugi završe s biranjem, napominje Hill. Tako je pretjerana opreznost jednako loša kao i nedostatak opreza, jer niti jedan ekstrem nije dobar, a život je pun <em>elemenata šansi</em>.</p><h2>U krivom ste društvu</h2><p>"Osoba bi trebala pripaziti kad odabire poslodavca koji bi trebao djelovati inspirativno, koji je inteligentan i uspješan", savjetovao je Hill. Ovaj koncept trebao bi se doduše proširiti i izvan biranja šefa i kolega, jer bi se s talentiranim i uspješnim ljudima trebali okružiti i izvan posla.</p><h2>Ostanak na poslu kojeg mrzite</h2><p>"Niti jedan čovjek ne može izdržati dugo radeći posao kojeg ne voli. Najvažnija stvar u životu odrasle osobe zato jest pronaći nešto što volite i baciti se na taj posao otvorenog srca"m napisao je Hill.</p><p>Stoga, ostavite posao koji vas užasava, jer bi vam se to moglo višestruko isplatiti u budućnosti.</p><h2>Nedostatno sužavanje svojih mogućnosti</h2><p>Osoba koja djeluje kao da je super u svemu, u biti je rijetko kad izvrsna u ijednoj stvari. Radije se koncentrirajte i usredotočite na jednu stvar te se profilirajte u njoj i dokažite svoje umijeće.</p><h2>Nedostatak strasti</h2><p>Bez strasti, osoba ne može uvjeriti ni druge u ono što čini. "Što je još bolje, entuzijazam je zarazan, a osoba koja ga posjeduje (u kontroliranim uvjetima) većinom je dobrodošla među bilo kojom skupinom ljudi", napisao je Hill i dodao da najbogatiji ljudi većinom koriste svoju strast i energiju kako bi inspirirali druge i pomakli se unaprijed.</p><h2>Biti zatvoren</h2><p>Osoba koja je zatvorena prema novim stvarima teško da može napredovati. Naime, za siguran uspjeh, morate biti spremni konstantno surađivati s drugima, zamišljati nove ideje i biti skloni inovacijama. A najbogatiji i najuspješniji ljudi razmišljaju drugačije od drugih.</p><h2>Nedostatak osnovne pristojnosti i znanja kako surađivati s drugima</h2><p>Većina ljudi gubi svoje pozicije i najveće šanse u životu zbog ove greške, a ne zbog svih drugih stvari zbrojenih zajedno. Naime gradnja carstva zahtijeva određeni način komuniciranja s ljudima i šarm u jednakoj mjeri kao i strateško razmišljanje, piše <a href="http://www.businessinsider.com/napoleon-hill-explains-why-you-arent-rich-2015-7?utm_content=buffer13c01&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer" target="_blank">Business Insider</a>.</p>