Otkrijte koji ste tip i uredite si dom da bude idealan baš za vas

Karakterne osobine pojedinaca mogu vam dati uvid u njihovo ponašanje, težnje, a sudeći prema arhitektu Billu Hirschu, čak i spoznaju kako su uredili svoj dom i kakav dizajn im se sviđa

<p>U svojoj novoj knjizi The Well-Centered Home arhitekt <strong>Bill Hirsch</strong> kaže da postoje četiri tipa ljudi: zabavljač, znanstvenik, skrbnik i filozof, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/the-4-types-of-homebodies-and-what-each-needs-in-their-home">MindBodyGreen.</a></p><p>Smatra nadalje kako prepoznavanje vlastitog tipa "kućne" osobnosti pomaže u boljem usklađivanju kućanstva sa svojim potrebama na personalizirani način. Objašnjava koje su to preferencije svakog pojedinog tipa.</p><h2>1. Astaire: Zabavljač</h2><p>Zabavljač kojem je Hirsch pridodao prezime poznatog američkog plesača, glumca i zabavljača Freda Astairea, otvoreni je tip koji voli izlaziti, ima puno energije i ekstrovertiran je. Kako ime sugerira, zabavljači žude za kontaktom s drugim ljudima i vole biti u ulozi domaćina.</p><p>- Njima ne treba samotna izolacija ni mjesto na kojem će biti sami. To im nije važno koliko im je važan kontakt s drugima. Zato su Astaire tipovi sretniji u domu nabijenom energijom, pojašnjava Hirsch.</p><p><strong>Kako personalizirati dom</strong></p><p>Hirsch primjećuje da je za Astaire tipove dekor žarišna točna ili osobna izjava.</p><p>- Namještaj može biti od kroma ili svjetlijih nijansi, kaže on dodajući da bi takvi pojedinci mogli uživati u zidu s uzorcima jednako kao i u raskošnim tepisima. Namještaj u prostoru će rasporediti tako da potiče razgovor i interakciju s drugima.</p><h2>2. Galileo: Znanstvenik</h2><p>- To je čovjek koji stalno nešto propitkuje, zanima ga kako stvari funkcioniraju i želi razumjeti svijet oko sebe sa funkcionalnog stajališta, zapaža Hirsch.</p><p>Kaže kako je riječ o ljudima koji se više kontroliraju i iako vole druženje, trebaju miran prostor u kojem će uživati u radu i usamljenosti.</p><p><strong>Kako personalizirati dom</strong></p><p>Ovaj tip ljudi voli prostore koji su uredni i funkcionalni.</p><p>- Skloniji su zagasitim bojama i dekoru koji je koristan i svrhovit, a ne služi samo kao hir. Oni vole stvari koje izražavaju funkcionalnost, misli Hirsch dodajući kako su za takve ljude idealni geometrijski oblici, simetrija, jednobojne kombinacije i dobra organizacija prostora, osobito u radnoj sobi.</p><h2>3. Nightingale: Skrbnik</h2><p>Ovaj tip ljudi najbolje opisuje Florence Nightingale, britanska medicinska sestra koju smatramo osnivačicom modernog sestrinstva. To je tip ljudi koji je svjestan drugih i visoko motiviran da skrbi o njima.</p><p>- Riječ je o pojedincima koji su često povezani s organskom i prirodnom hranom, zdravim životnim stilom i sličnim stvarima, a treba im prostor koji nudi udobnost i izlječenje.</p><p><strong>Kako personalizirati dom</strong></p><p>- Zemljani tonovi mekih i utješnih tekstura, protočne linije i zakrivljene forme odlične su za ovaj tip ljudi, kaže Hirsch. Kaže kako oni streme umirujućim i tihim stvarima, a vole svjež zrak i sunčev sjaj u prostoru koji odiše udobnošću zahvaljujući brojnim dekama i jastucima. Uživaju u dekoru s osobnim pečatom ili sentimentalnom vrijednošću i teško se snalaze u zagušljivim prostorima i prostorima sa prigušenom rasvjetom.</p><h2>4. Platon: Filozof</h2><p>I konačno, filozof nad filozofima, Platon. Riječ je o ljudima koji su duboki mislioci i vole interakciju s drugima ako je razgovor stimulativan.</p><p>- No istovremeno, treba im puno vremena koje provode u samoći sa svojim mislima. Dok Galilea zanima kako stvari funkcioniraju, Platona više zanima zašto stvari tako funkcioniraju, pojašnjava Hirsch.</p><p><strong>Kako personalizirati dom</strong></p><p>Ovaj tip ljudi voli predmete koji izražavaju vještinu i mogu se povezati sa ljudskim znanjem i ručnim radom. Vole otvorene prostore s pogledom na prirodu, a pobornici su čvrstih materijala poput drveta, kamena i željeza. Vole boje koje povezuju zemlju i nebo, poput plave, zelene i smeđe. Ako imaju svijest o položaju Mjeseca i Sunca u odnosu na njihov dom, osjećaju se vrlo ugodno.</p><p>Ako ste ikad gledali nebo i zvijezde pokušavajući otkriti kako vaša astrološka karta utječe na to koje boje volite ili ste pak razmišljali koje je biljke najbolje posaditi i kako ih rasporediti u vrtu, prije uređenja svog doma pročitajte Hirschovu knjigu jer razumijevajući osnovno pitanje jeste li Astaire, Platon, Nightingale ili Galileo, možete od svog doma stvoriti udobno mjesto u kojem ćete voljeti boraviti.</p>