Ovo svako dijete mora usvojiti

Svaki roditelj trebao bi usaditi djetetu neka pravila ponašanja koja mogu pridonijeti tome da izraste u kvalitetniju osobu. To su 'molim', 'hvala' i 'izvoli', poštovanje prema starijima i niz drugih

<p>Postoje stvari o kojima bi svaki roditelj trebao poučiti djecu - ne samo da kaže 'molim', 'hvala' ili da se odraslima obraća s poštovanjem - jer one predstavljaju osnovu na temelju koje će dijete graditi buduće odnose. Djeca koja usvoje neka pravila sigurno će u tome biti uspješnija i bolje će prolaziti u životu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo nekih propusta u odgoju koje trebate prepoznati</p><h2>17 vrijednosti i stavova koje biste kao roditelj svojoj djeci svakako trebali usaditi: </h2><p>1. Naučite dijete da uvijek kaže 'molim' kad nešto traži te da se zahvali sa 'hvala' kad nešto dobije, ili mu je netko nekako pomogao.<br/> 2. Naučite ih da kažu 'oprostite' kad se probijaju kroz gomili i udare u nekoga, ili kad žele privući nečiju pažnju. <br/> 3. Naučite ih da ne prekidaju ljude usred rečenice, ili nečiji razgovor, osim ako im to zaista nije hitno, ili onda kad im se netko od to dvoje obratio i dogovorio tako. </p><p><br/> 4. Pokažite im primjerom da je nepristojno komentirati osobine ili fizički izgled drugih ljudi, osim ako to nije kompliment.<br/> 5. Naučite dijete da uvijek zatraži dopuštenje kad želi uzeti ili koristiti nešto tuđe, za što nije sigurno da smije. <br/> 6. Pokažite mu snagu zahvalnosti. Naučite ha kako napisati zahvalnicu. Štoviše, ka primaju darove poštom, ili su im dostavljeni na sličan način, naučite ih da ih ne mogu koristiti dok se ne zahvale onome tko šalje. <br/> 7. Naučite dijete osnovnim pravilima higijene: Da pokrije usta kad kašlje ili kiše, da nikad ne briše nos rukom, odnosno da uvijek koristi maramicu.</p><p><br/> 8. Naučite ih da pristojno odgovore kada ih netko pita kako su, i da uvijek uzvrate to pitanje. <br/> 9. Objasnite djetetu koliko je važno poštivati nečiju privatnost. Trebalo bi naučiti da uvijek treba pokucati na zatvorena vrata i pričekati odgovor prije nego ih otvori, na primjer.<br/> 10. Naučite ih kako se ponaša za stolom: Da ne bi smjeli posegnuti preko cijelog stola da nešto dohvate, već trebaju pitati može li im netko to proslijediti.</p><p><br/> 11. Naučite djecu da drže vrata otvorena za druge ako se pokaže potreba te da uvijek kažu 'hvala' ako je njima netko pridržao vrata. <br/> 12. Pokažite im kako da očiste stol iza sebe nakon jela i pokupe igračke nakon igre. <br/> 13. Naučite ih da pokazuju poštovanje tako da ustanu i skinu kapu kad svira državna himna, ili Oda radosti. </p><p>14. Recite im da uvijek trebaju pokušati zapamtiti imena ljudi i kad im se obraćaju, trebaju ih zvati njihovim imenom.<br/> 15. Naučite ih da ne bacaju smeće oko sebe te koliko je važno da planet Zemlju održavamo čistom.<br/> 16. Objasnite im zašto je važno da zadrže fer i sportsko ponašanje, bez obzira na to pobjeđuju li ili gube. <br/> 17. Naučite dijete da skida cipele kad god uđe u nečiji dom.</p><p>Jednom kad vaše dijete nauči ove važne manire, s godinama će na tome graditi i druge pozitivne osobine, pa ćete tako jednog dana zasigurno biti ponosni na osobu u koju će izrasti, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/manners-to-teach-children/">Reader's Digest.</a> </p>