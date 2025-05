18 nevjerojatnih priča: Ovo su najgora seksualna iskustva

Seks je u globalu dobra i zdrava aktivnost u kojoj svi uživamo, međutim, stvari mogu poći po zlu. Za night channel ljudi su podijelili svoja iskustva.

1. Seksali smo se kod nje doma kada je odjednom njezina čivava skočila na mene i krenula me gristi. Nemate pojma koliko brzo može reagirati muškarac kada mu prema međunožju krene bijesni pas.

2. Kupila sam neki novi lubrikant da ga isprobam s tadašnjim dečkom. Krenuli smo u akciju i vagina me počela peckati. Osjećaj peckanja se pojačavao i onda je krenulo 'gorjeti'. Brzo smo stali, a on je rekao da i on osjeća neko peckanje, ali ne kao ja. Pogledam bočicu i sve izgleda normalno – organski, bez mirisa. Nakon pet minuta proučavanja, pronađem zadnji navedeni sastojak: mentol. Ta agonija je trajala još sat vremena.

3. On je iznenada osjetio bol. Jedna strana njegovog penisa i prepone pocrnile su i pomodrile. Završio je na hitnoj. Mislila sam da sam mu slomila penis. Ispalo je da se radilo o krvnom ugrušku koji se tamo dolje preselio zbog erekcije.

4. Dobila sam udarac u grlić maternice pod krivim kutom. Skoro sam otišla na hitnu, ali sam ipak izdržala uz pomoć dr. Googla koji me uvjerio da neću umrijeti (ovaj put). Malo sam krvarila, ali bol je trajala danima.

5. Imali smo onaj divlji seks gdje stalno mijenjaš poze. Bili smo na podu i nekako smo srušili neku tešku lampu, a metalni dio nju je pogodio ravno u usnicu i dobro ju raskrvario. Radili smo zajedno pa je na poslu morala izmišljati svakakve priče da objasni kako joj se to dogodilo.

6. Jednom sam se onesvijestio usred orgazma. Nisam jeo taj dan i samo sam se srušio na nju. Mislila je da sam umro. Nije bilo ozbiljno, ali ni zabavno.

7. Dobivao sam handjob od cure (sad bivše) i jednostavno sam zaspao. Bio sam jako umoran, a ni ručni rad nije bio nešto. Shvatila je da spavam kad sam počeo hrkati.

8. Dok smo se seksali u autu, zaustavila se neka jako draga starija gospođa da provjeri jesmo li dobro.

9. Bila sam gore i pokušala ga poljubiti dok se podizao, a nos mi je udario u njegovo čelo. Poprilično se čulo pa sam bila uvjerena da sam slomila nos, ali ipak sam ga samo natukla.

10. Svršio sam po krevetu. Prije nego smo stigli počistiti, mačak je skočio ravno na to.

11. Pružao sam joj oralni seks i svršavala je. Njezine noge bile su na mojim ramenima. Počela mi je jako stiskati vrat. Nisam htio prekinuti njezin orgazam pa sam nastavio dok nisam izgubio svijest jer me ugušila.Bio sam bez svijesti minutu. Za nju vjerojatno najdulja u životu.

12. Bila sam u ranoj fazi trudnoće i imala sam mučnine. Bila sam napaljena. Jahala sam muža i povratila po njemu i po krevetu kad sam svršila.

13. Usred seksa, mačak je odlučio da mu trebaju maženje – legao mi je na prsa i zurio u mog muža.

14. Bili smo usred akcije kada nas je oboje 'stislo' na wc. Ranije smo pojeli nešto što nam očito nije sjelo ili je bilo pokvareno. On je prvi otrčao na wc, a ja sam ostala u položaju fetusa, s grčevima u trbuhu, čekajući svoj red. Grozno.

15. Bio mi je prvi put i njezina mama je ušla u sobu. Bio je Majčin dan.

16. Imala sam 19 godina, dečko je ušao malo preduboko. Bio je to val snažne boli. Završila sam na podu plačući, a zatim smo se uputili u bolnicu jer bol nije prestajala. Ispalo je da imam upalu slijepog crijeva koje je skoro puklo.

17. Slomio sam mali prst kad sam pokušavao promijeniti pozu. Cura (sad žena) i ja smo oboje čuli kako je puklo, ali bio sam toliko napaljen da sam nastavio. Kasnije sam otišao do wca, namjestio prst i nikad nisam išao u bolnicu. Zarastao je sam, ali je i dalje malo zakrivljen. To nam je kao suvenir.

18. Cura me ostavila za vrijeme seksa. Doslovno se ustala, otišla i više nikada se nije vratila ni javila.