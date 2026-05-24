Dnevni horoskop za ponedjeljak 25. svibnja: Blizanci su na rubu, Škorpioni primaju komplimente

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Promjene u domu ili obiteljskom okruženju obilježit će dan. Razgovarat ćete, planirati ili odmah krenuti u akciju pa će mnogi Ovnovi promijeniti nešto u svom privatnom životu. Mlađi će se željeti osamostaliti od roditelja, no zasad će sve ostati samo na planovima. Jak poslovni stres malo tko od vas će danas izbjeći.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slobodne aktivnosti, društveni i ljubavni život potpuno će vas zaokupiti. Bit ćete kreativni i željni novih pustolovina. Neće vam nedostajati ideja, a ciljeve ćete postavljati s iznimnim osjećajem za ostvarivo. Bilo da je riječ o ljubavi, poslu ili financijama, otvaraju vam se sva vrata, stoga nemojte sjediti skršenih ruku.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Željni ste pravog odmora, no zatrpani ste obavezama i okruženi ljudima koji stalno od vas nešto trebaju. Nećete biti u mogućnosti ponijeti sav teret, iako ćete se truditi. Predugo šutke podnosite neke stvari i vrijeme je da se malo pobunite i izborite za sebe. Svađa s članom obitelji će unatoč neugodnostima ipak biti konstruktivna.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Svoje znanje i životno iskustvo uspješno ćete primijeniti na rješavanje bilo kakve problematike, dok će vas u ljubavnim odnosima krasiti optimističan stav. Bližnji će se na vas moći osloniti, a pažnja koju ćete od njih dobivati bit će vam dodatna motivacija. Bez obzira na brojne obaveze, pronaći ćete vremena za šetnju, kupnju ili druženje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Iako snagu crpite iz obitelji, ne zanemarujte prijatelje i društveni život. Zahvaljujući Merkuru u Blizancima, uspješno ćete primjećivati pogreške i propuste u radnoj sredini. Nemojte prokockati priliku za romantično druženje zbog prepirke oko zanemarivih detalja. Budete li tjerali inat i htjeli da sve bude po vašem, nećete daleko dogurati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nove životne situacije i povećan pritisak činit će vas umornima i rastresenima, no imate dovoljno energije da se suočite sa svime. Osjećat ćete se osnaženo i spremno ne samo za izazove svakodnevice, nego i na promjene u ljubavi. Niste li zadovoljni suživotom s roditeljima, mogli biste s partnerom planirati podstanarski život.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte ponavljati iste pogreške. Dobro razmislite isplati li se obnoviti vezu koja nije uspjela jer su velike mogućnosti da opet budete osjećajno ranjeni. Na poslu budite oprezni. Tijekom poslovnih razgovora ne otkrivajte sve svoje adute. Dobro ćete učiniti ako spriječite druge da proniknu u vaše planove.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Primat ćete komplimente i priznanja bez obzira jesu li oni poslovne ili privatne prirode. Neke očekuju nove mogućnosti za promjenu poslovnog statusa, a i putovanja će donijeti uzbuđenja i korisne kontakte. Smetnja u ljubavnoj vezi bit će vaša ljubomora i potreba da vam partner stalno dokazuje svoju ljubav.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nailazit ćete na teškoće koje će vam remetiti pozornost i pokvariti planove. Nećete se moći pohvaliti velikom spretnošću, pa pripazite u prometu i u radu oštrim alatima. Bit ćete rastreseni, a misli i raspoloženja izmjenjivat će vam se velikom brzinom. Netko će vam pokazati svoju darežljivost, no to će vam predstavljati opterećenje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dogodi li se zastoj u bračnoj komunikaciji, bit će to samo prolazne smetnje. Partner će iskazivati nezadovoljstvo svojom poslovnom situacijom, pa će mu mnogo značiti vaša potpora i razumijevanje. Ako ste sigurni u sebe i dobar potencijal svojih planova, slobodno ih iznesite u javnost. Zavidne osobe neće vam moći napakostiti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Pokazat ćete inicijativu i odlučnost u svemu čega se primite. Nećete dopustiti da drugi donose odluke koje se tiču vaše poslovne ili ljubavne budućnosti ili suradnje s nekim ljudima. Dogovarat ćete mnoge sastanke, no najviše ćete se radovati onom ljubavnom u večernjim satima. Netko će vam vratiti dio novca kojeg vam duguje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Previše očekujete od sebe. Niste u mogućnosti svima izići ususret, osobito najbližima pa je bolje da se s time što prije pomirite. Večernji izlasci, naporni dnevni ritam ili preskakanje obroka, mogli bi uzeti svoj danak. Prolazne zdravstvene tegobe ometat će vas u normalnom funkcioniranju, pa nastojte ni u čemu pretjerivati.