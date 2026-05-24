Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZVIJEZDE OTKRIVAJU

Dnevni horoskop za ponedjeljak 25. svibnja: Blizanci su na rubu, Škorpioni primaju komplimente

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za ponedjeljak 25. svibnja: Blizanci su na rubu, Škorpioni primaju komplimente
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 25. svibnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Promjene u domu ili obiteljskom okruženju obilježit će dan. Razgovarat ćete, planirati ili odmah krenuti u akciju pa će mnogi Ovnovi promijeniti nešto u svom privatnom životu. Mlađi će se željeti osamostaliti od roditelja, no zasad će sve ostati samo na planovima. Jak poslovni stres malo tko od vas će danas izbjeći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... 01:24
Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Slobodne aktivnosti, društveni i ljubavni život potpuno će vas zaokupiti. Bit ćete kreativni i željni novih  pustolovina.  Neće vam nedostajati ideja, a ciljeve ćete postavljati s iznimnim osjećajem za ostvarivo. Bilo da je riječ o ljubavi, poslu ili financijama, otvaraju vam se sva vrata, stoga nemojte sjediti skršenih ruku.

IMA SMISLA Tko je vaš? Najgori ljubavni spoj za svaki horoskopski znak
Tko je vaš? Najgori ljubavni spoj za svaki horoskopski znak

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Željni ste pravog odmora, no zatrpani ste obavezama i okruženi ljudima koji stalno od vas nešto trebaju. Nećete biti u mogućnosti ponijeti sav teret, iako ćete se truditi. Predugo šutke podnosite neke stvari i vrijeme je da se malo pobunite i izborite za sebe. Svađa s članom obitelji će unatoč neugodnostima ipak biti konstruktivna.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Svoje znanje i životno iskustvo uspješno ćete primijeniti na rješavanje bilo kakve problematike, dok će vas u ljubavnim odnosima krasiti optimističan stav. Bližnji će se na vas moći osloniti, a pažnja koju ćete od njih dobivati bit će vam dodatna motivacija. Bez obzira na brojne obaveze, pronaći ćete vremena za šetnju, kupnju ili druženje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Iako snagu crpite iz obitelji, ne zanemarujte prijatelje i društveni život. Zahvaljujući Merkuru u Blizancima, uspješno ćete primjećivati pogreške i propuste u radnoj sredini. Nemojte prokockati priliku za romantično druženje zbog prepirke oko zanemarivih detalja. Budete li tjerali inat i htjeli da sve bude po vašem, nećete daleko dogurati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nove životne situacije i povećan pritisak činit će vas umornima i rastresenima, no imate dovoljno energije da se suočite sa svime. Osjećat ćete se osnaženo i spremno ne samo za izazove svakodnevice, nego i na promjene u ljubavi. Niste li zadovoljni suživotom s roditeljima, mogli biste s partnerom planirati podstanarski život.

IMAJU VELIKO SRCE Astrolozi složni: Ovo su znakovi u kojima se rađaju najbolji ljudi
Astrolozi složni: Ovo su znakovi u kojima se rađaju najbolji ljudi

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nemojte ponavljati iste pogreške. Dobro razmislite isplati li se obnoviti vezu koja nije uspjela jer su velike mogućnosti da opet budete osjećajno ranjeni. Na poslu budite oprezni. Tijekom poslovnih razgovora ne otkrivajte sve svoje adute. Dobro ćete učiniti ako spriječite druge da proniknu u vaše planove.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 4

Primat ćete komplimente i priznanja bez obzira jesu li oni poslovne ili privatne prirode. Neke očekuju nove mogućnosti za promjenu poslovnog statusa, a i putovanja će donijeti uzbuđenja i korisne kontakte. Smetnja u ljubavnoj vezi bit će vaša ljubomora i potreba da vam partner stalno dokazuje svoju ljubav.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Nailazit ćete na teškoće koje će vam remetiti pozornost i pokvariti planove. Nećete se moći pohvaliti velikom spretnošću, pa pripazite u prometu i u radu oštrim alatima. Bit ćete rastreseni, a misli i raspoloženja izmjenjivat će vam se velikom brzinom. Netko će vam pokazati svoju darežljivost, no to će vam predstavljati opterećenje.

Home, sofa and couple with conflict in marriage, toxic relationship and disagreement for divorce. Night, man and sad woman with fight for separation, breakup and communication problem in living room
Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dogodi li se zastoj u bračnoj komunikaciji, bit će to samo prolazne smetnje. Partner će iskazivati nezadovoljstvo svojom poslovnom situacijom, pa će mu mnogo značiti vaša potpora i razumijevanje. Ako ste sigurni u sebe i dobar potencijal svojih planova, slobodno ih iznesite u javnost. Zavidne osobe neće vam moći napakostiti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Pokazat ćete inicijativu i odlučnost u svemu čega se primite. Nećete dopustiti da drugi donose odluke koje se tiču vaše poslovne ili ljubavne budućnosti ili suradnje s nekim ljudima. Dogovarat ćete mnoge sastanke, no najviše ćete se radovati onom ljubavnom u večernjim satima. Netko će vam vratiti dio novca kojeg vam duguje.

SAVRŠENI LJUBIMAC Evo koji pas je idealan za vas prema vašem znaku Zodijaka
Evo koji pas je idealan za vas prema vašem znaku Zodijaka

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Previše očekujete od sebe. Niste u mogućnosti svima izići ususret, osobito najbližima pa je bolje da se s time što prije pomirite. Večernji izlasci, naporni dnevni ritam ili preskakanje obroka, mogli bi uzeti svoj danak. Prolazne zdravstvene tegobe ometat će vas u normalnom funkcioniranju, pa nastojte ni u čemu pretjerivati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Ovo je popis 20 najseksi muških imena: Koji je vaš favorit?
Ekstremno privlačna

Ovo je popis 20 najseksi muških imena: Koji je vaš favorit?

Iako samo ime ne može odraditi cijeli posao, ono može postaviti ton i prije nego što razmijenite ijednu riječ. Neka muška imena jednostavno posebno privlače žene - bilo zato što odišu samopouzdanjem i toplinom ili zato što imaju romantičan prizvuk koji zvuči privlačno
Veliki tjedni horoskop: Vage će imati romansu na daljinu, a Jarac je uspješan u svom poslu
od 24. do 30. svibnja

Veliki tjedni horoskop: Vage će imati romansu na daljinu, a Jarac je uspješan u svom poslu

Zvijezde donose ljubavne preokrete, poslovne uspone i padove te zdravstvene savjete za svaki znak. Saznajte koji su vam najbolji i najlošiji dani u svibnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026